비즈니스 관측 가능성이란 무엇인가요?

현대의 비즈니스와 그 컴퓨팅 네트워크는 역동적인 트래픽 흐름, 분산 아키텍처, 클라우드 네이티브 애플리케이션, 지리적으로 분산된 비즈니스 팀 등이 포함되므로 매우 복잡합니다.

관측 가능성은 조직이 복잡한 IT 시스템에 대해 더 많은 인사이트를 확보하는 데 도움이 되는 공식 분야로 등장했습니다. 비즈니스 관측 가능성은 IT 리소스, 운영 전략 및 팀 우선순위가 모두 전반적인 비즈니스 목표를 향해 작동하도록 하는 것을 목표로 하며, IT 관측 가능성의 원칙과 관행을 전체 비즈니스에 적용합니다.

"관측 가능성"이라는 용어는 동적 시스템의 자동 제어(예를 들어 유량 제어 시스템의 피드백을 기반으로 파이프를 흐르는 물의 양을 조절하는 경우)와 관련된 공학 이론인 제어 이론에서 유래했습니다.

IT에서 관측 가능성은 최신 분산 애플리케이션에 관한 심층적인 가시성을 제공하여 자동화된 실시간 문제 식별 및 해결을 지원합니다. 시스템의 가시성이 높을수록 IT 팀은 추가 테스트나 코딩 없이도 네트워크 및 애플리케이션 성능 문제의 근본 원인을 더 빠르게, 더 정확하게 파악할 수 있습니다.

관측 가능성 인사이트는 조직이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 미래의 요구 사항을 예측하고, 리소스를 보다 효율적으로 할당하고, 사이버 보안 방어를 강화하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 기업은 상황이 변화하는 경우에도 변화하는 네트워크 수요에 적응하고 디지털 인프라를 자신 있게 관리할 수 있습니다.

비즈니스 관측 가능성은 관측 가능성에 대한 접근 방식을 한 단계 더 발전시켰습니다. 기존 관측 가능성은 주로 기술 계층에 집중하는 반면, 비즈니스 관측 가능성은 매출, 전환, 이탈, 고객 경험과 같은 실시간 비즈니스 지표와 기술적 신호를 통합합니다. 이를 통해 비즈니스 리더와 팀은 IT 시스템이 최적으로 실행되고 있는지 여부를 판단하고 IT 시스템 상황이 핵심 비즈니스 성과에 어떤 영향을 미치는지 이해할 수 있습니다.