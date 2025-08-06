ネットワーク上で接続されたシステムやデバイスがどのように機能しているかについての洞察を得るため、ネットワーク・アクティビティーに関する綿密な調査が伴います。

ネットワークはほとんどの現代企業にとっての基盤であり、従業員が自由にコミュニケーションを取ったり共同作業したりすることを可能にし、重要なアプリケーションや事業のオペレーションを強化します。

NTAは、組織がネットワークのパフォーマンスを最適化し、ネットワーク・セキュリティーの脅威を軽減し、問題が広がる前にトラブルシューティングを行う上で役立ちます。