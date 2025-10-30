ディレクトリー・サービスとは

ディレクトリー・サービスは、クライアント/サーバー・モデルを中心に設計されています。つまり、一方のプログラムが「クライアント」で、もう一方のプログラムが「サーバー」である標準的なネットワーク設定です。ディレクトリサービスデータベースでは、クライアントは通常、ユーザー、デバイス、またはアプリケーションです。

クライアントは、ディレクトリー・サービス・データベースに含まれるリソースを検索します。一方、データベースは、リソースへのアクセスに必要な権限があるかどうかを確認する認証プロセスを実施します。このプロセスは「認証」と呼ばれます。