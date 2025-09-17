AWS CAFは機能を6つの観点に分類します。

ビジネス 人々 ガバナンス プラットフォーム セキュリティー オペレーション

それぞれの観点には、クラウド・トランスフォーメーションの過程で関連する利害関係者が所有または管理する一連の機能が含まれます。

AWS Cloud Adoption Frameworkは、デジタル・トランスフォーメーションの需要の高まりとクラウド・コンピューティングの可能性を活用する必要性に応えて開発されました。AWS CAFはAWSへの移行プロセスに合わせて調整されていますが、その実践は多くの場合、クラウド・システム・パートナーのテクノロジーと統合され、他のクラウド・プラットフォームに適応されます。

企業が業務のモダナイゼーションを迫られる中、クラウド移行は俊敏性や拡張性の向上、プロセス自動化、リアルタイム分析、人工知能（AI）といった先端技術の導入に不可欠となっています。

Synergy Research Groupが2025年に実施した調査では、企業のクラウド・サービスへの支出は全世界で990億米ドルに増加し、2024年第2四半期から200億米ドル以上増加しました。この調査では、この成長の原因は 生成Aの爆発的な増加と、AI駆動型ワークロードをサポートするクラウドインフラストラクチャーの幅広い需要にあるとしています。1