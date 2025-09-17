AWS Cloud Adoption Framework（AWS CAF）は、組織のデジタル・トランスフォーメーションとクラウド導入の加速を支援する包括的で構造化されたロードマップを提供します。これは、テクノロジーを人、プロセス、ビジネス目標に合わせて調整するベスト・プラクティス、ガイダンス、ツールで構成されています。
AWS CAFは機能を6つの観点に分類します。
それぞれの観点には、クラウド・トランスフォーメーションの過程で関連する利害関係者が所有または管理する一連の機能が含まれます。
AWS Cloud Adoption Frameworkは、デジタル・トランスフォーメーションの需要の高まりとクラウド・コンピューティングの可能性を活用する必要性に応えて開発されました。AWS CAFはAWSへの移行プロセスに合わせて調整されていますが、その実践は多くの場合、クラウド・システム・パートナーのテクノロジーと統合され、他のクラウド・プラットフォームに適応されます。
企業が業務のモダナイゼーションを迫られる中、クラウド移行は俊敏性や拡張性の向上、プロセス自動化、リアルタイム分析、人工知能（AI）といった先端技術の導入に不可欠となっています。
Synergy Research Groupが2025年に実施した調査では、企業のクラウド・サービスへの支出は全世界で990億米ドルに増加し、2024年第2四半期から200億米ドル以上増加しました。この調査では、この成長の原因は 生成Aの爆発的な増加と、AI駆動型ワークロードをサポートするクラウドインフラストラクチャーの幅広い需要にあるとしています。1
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
AmazonWebServices（AWS）CAF は、幅広い利害関係者（CEO、CFO、CIO、CTO、DevOps チーム、クラウド・ソリューション・アーキテクトなど）が、必要なテクノロジーとビジネス成果を達成できるように支援します。これには、次のような多くの貴重なメリットがあります。
AWS CAFは、組織が安全かつコンプライアンスに準拠し、コスト効率の高い方法でワークロードをクラウドに移行できるよう、カスタマイズされたガイダンスを提供します。画一的なアプローチをとるのではなく、機能フェーズと戦略フェーズを通じてクラウドベースのトランスフォーメーションを加速する構造化された手順を採用しています。
このフレームワークは、6つの主要な視点にわたって47の個別の能力をマッピングすることから始まります。これらの能力は、特定の結果をもたらすプロセスを通じてリソース（人材、テクノロジー、その他の資産など）を展開する企業の能力を表します。
次に、このフレームワークは、クラウド戦略を成功させるために欠かせない4つの極めて重要なトランスフォーメーション領域を特定し、クラウド・トランスフォーメーション・フェーズを通じて組織を導きます。
AWS CAFの視点は、基盤機能を中心としており、何千もの企業がクラウド準備を強化し、クラウド・トランスフォーメーションを加速するために使用される規範的なガイダンスを提供します。
AWS CAFの6つの視点は、それぞれ個別のホワイトペーパーで紹介されています。
クラウドへの投資は戦略に合わせて行う必要があります。ビジネスの視点では、これらの投資がデジタル・トランスフォーメーションとビジネス目標の両方を確実に加速させることに焦点を当てています。また、価値の実現と財務の最適化にも重点を置いています。
基本的な能力は次のとおりです。
テクノロジーの変更による効果は、それを実装する人々の能力にかかっています。「人材」の視点は、組織の変化を促進し、テクノロジーとビジネス目標のギャップを埋めるように設計されています。クラウドの導入を加速し、組織が継続的な成長と学習に基づく文化に注力できるようにします。
基本的な能力は次のとおりです。
クラウドの取り組みには、調整された監視が必要です。ガバナンスの視点では、価値を最適化し、リスクをコントロールしながら、クラウド運用を管理するためのフレームワークを確立します。
基本的な能力は次のとおりです。
クラウド・インフラストラクチャーは、現代の企業が必要とする拡張性、柔軟性、アクセシビリティーを実現するために組み合わせたハードウェアとソフトウェアのコンポーネントで構成されています。プラットフォームの観点は、エンタープライズ・レベルのスケーラブルなハイブリッドクラウド・プラットフォームの構築に役立ちます。既存のワークロードをモダナイズし、AWSサービス（Lambdaなど）やサードパーティのテクノロジーなどの新しいクラウドネイティブ・ソリューションを実装することに重点を置いています。
基本的な能力は次のとおりです。
AWS Cloud Adoption Frameworkは、クラウド・トランスフォーメーションを成功させるために変化が必要な4つの広範な変革領域を特定しています。
組織は、クラウド機能を使用するために、オンプレミスの以前のインフラストラクチャーとデータ・プラットフォームを移行およびモダナイズします。
チームは業務をデジタル化、自動化、最適化して、効率と俊敏性を向上させます。
企業は、運用モデルとビジネス・モデルを再構築し、クラウド・トランスフォーメーションをサポートするためにチームを再構築します。
企業は、クラウド・テクノロジーによって実現される革新的な製品とサービスを開発し、開始します。
AWS CAFは、基本的な機能とトランスフォーメーション領域に基づいて、クラウド・トランスフォーメーションのための4つの段階的なフェーズを概説しています。
組織は、クラウド・テクノロジーがビジネスの成果をどのように加速させるかを特定します。このフェーズには、チームがトランスフォーメーションの機会を評価し、デジタル・トランスフォーメーション・イニシアチブの基盤を確立するのに役立つファシリテイテッド・ワークショップが含まれます。
チームは、クラウド・トランスフォーメーションの要件に照らして、既存の組織機能を評価します。構造化されたアセスメントを通じて、組織は機能のギャップを特定し、基盤となる機能全体の欠陥に対処するための行動計画アクション・プランを策定します。
組織は、測定可能なビジネス価値を実証するソリューションを構築しながら、運用環境でパイロット・イニシアチブを実施します。このフェーズでは、コントロールされた現実世界の展開を通じてクラウドの戦略を検証することに重点を置きます。
組織がクラウド・トランスフォーメーションの予想されるビジネス上のメリットを実現するにつれて、実証済みのパイロット・イニシアチブは、意図した範囲に拡大します。このフェーズは、本格的なクラウド導入の達成と戦略目標の実現を示します。
AWS Well-Architected Frameworkは、アプリケーションやワークロード全体で、安全で高性能かつコスト効率の高いインフラストラクチャーを構築するためのベスト・プラクティスと実践的なガイダンスをクラウド・アーキテクトに提供しています。このソリューションは、専門的なガイダンス、実践的なラボ、そしてワークロードの評価、リスクの高い領域の特定、潜在的な改善の追跡を可能にするAWS Management Console内の無料リソース、AWS Well-Architected Toolで構成されています。
このフレームワークは、次の 6 つの基本的な柱を中心に構成されています。
企業インフラ全体にわたるAI連携の加速は急上昇し続けています。IBM Institute for Business Value（IBV）が世界中の経営幹部 2,900人を対象に最近実施した調査では、AI対応ワークフロー（その多くはエージェント型AIによって駆動）が2024年の3%から2026年までに25%に拡大すると予測されています。
AIと機械学習（ML）の変革による影響を認識することは、クラウド採用戦略時にも及びます。AWSは、組織がAI駆動型トランスフォーメーションを進める上で役立つ2つのガイドを公開しました。
どちらも、組織がCAFの原則をAIユースケースに適用するのに役立ち、より広範なデジタル・トランスフォーメーションの目標に合わせてAI投資を調整し、測定可能なビジネス価値を実現することを可能にします。
IBMの最新レポートでは、クラウド移行に関する重要な洞察を共有しています。すべてのテクノロジーリーダーが知っておくべき10の重要な事実をチェックしましょう。
IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。
中断を最小限に抑え、パフォーマンスを最適化しながら、プラットフォームまたは環境間でアプリケーションを移行するプロセスについて説明します。レガシー・アプリケーションと最新アプリケーションを移行するための戦略、ユースケース、段階について学びましょう。
リフト・アンド・シフト戦略を使用してアプリケーションをクラウドに迅速に移行し、既存のインフラストラクチャーを維持しながらクラウドのメリットを得る方法について学びます。多くの企業にとってこのアプローチが好まれる理由となるメリット、VMwareワークロード、ユースケースについて説明します。
自動移行を実現するセルフサービス移行ツール、RackWare Management Module（RMM）を使用して、VMware vSphereワークロードをIBM Cloudに移行します。
Instanaは、包括的なモニタリングと実行可能な洞察を提供することで、クラウド移行作業を簡素化します。
カスタマイズ可能なソリューションとツールを使用してIBM Cloudに移行し、その過程を加速させます。
IBM Cloud Migration Servicesは、ビジネスのクラウド移行の管理を支援し、デジタル・トランスフォーメーションを実現します。
IBMの専門コンサルティング・サービスを利用して、クラウド移行のプロセスを加速しましょう。IBM のソリューションがクラウドへの効率的な移行にどのように役立つかをご確認ください。また、デモを予約して、IBM Turbonomicのメリットをその目でご確認ください。
1. 「Q2 Cloud Market Nears USD 100 Billion Milestone - and it’s Still Growing by 25% Year over Year」Synergy Research、2025年7月31日