アプリケーションは、顧客取引の処理やサプライチェーンの管理から、従業員の共同作業の実現やリアルタイム・データの分析まで、現代ビジネスのほぼすべての側面を支援します。

これらのアプリケーションに障害が発生すると、深刻な影響が生じる可能性があります。ダウンタイム（アプリケーションが利用できなくなったり、正しく機能しなくなったりする期間）は、評判の低下、ユーザーエクスペリエンスの低下、重大な経済的損失につながる可能性があります。

実際、98%の組織が、ダウンタイム・コストが1時間あたり10万ドルを超えていると最近報告しており、3分の1の組織は損失が100万ドルから500万ドルの間であると見積もっています。

レジリエントなアプリケーションを設計および実装することで、組織はこれらの中断を回避・軽減できます。

アプリケーションのレジリエンスは、2つの基本原則に左右されます。

フォールト・トレランス： アプリケーションの一部に障害が発生した場合に、その動作を継続する能力。

レジリエントなアプリケーションは、アプリケーション・アーキテクチャーの脆弱性を軽減し、運用効率を向上させ、予期せぬ障害に直面しても一貫したユーザー・エクスペリエンスを確保する上で役立ちます。