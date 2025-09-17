アプリケーション・デリバリーとは

アプリケーションの配信はサービス型アプリケーション配信とも呼ばれ、データセンター、ネットワーク、クラウドベースのコンポーネントなど、さまざまなテクノロジーとコンピューティング・リソースを使用して、Webアプリケーションをエンドユーザーに提供します。
単にアプリケーション配信とも呼ばれ、基盤となるインフラストラクチャーを企業自らインストールして保守する必要なく、アプリの性能、機能、ユーザー体験を向上させられるよう企業を支援します。
最新アプリケーションの配信により、IT管理者はアプリケーション・トラフィックをサーバー、データセンター、クラウド全体に分散し、高いパフォーマンスを確保できます。リモートワークの実現から顧客エンゲージメントを促進するデジタル・エクスペリエンスの基盤まで、アプリケーション配信は多くの成功している組織のビジネス戦略の中心になっています。
最近では、人工知能（AI）やIoT（モノのインターネット）などの新しいテクノロジーの発展に対応するために、アプリケーション配信も進化を余儀なくされています。主にオンプレミスのデータセンターとアプリケーション・サーバーに導入されていましたが、AWS、Azure、IBM Cloud®などのクラウドベースの環境に導入できるようになりました。
組織が市場の需要に対応するためにモダナイゼーションを続ける中、アプリケーション配信はデジタル・トランスフォーメーションの取り組みにおいて重要な役割を果たし続けます。最新テクノロジーの活用を支援することで、組織はより簡単に知見を得て、プロセスを簡素化し、成果を改善できるようになりました。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
アプリケーション配信ソリューションは通常、次の3つのカテゴリーに分類されます。
オンプレミス
オンプレミスのアプリケーション配信サービスは、ローカルで管理されるデータセンターやプライベートクラウド環境など、組織のオンプレミスのITインフラストラクチャーから設定および管理されます。
オンプレミスでのアプリケーション配信は、高度な制御とカスタマイズを必要とする企業、たとえば、医療や金融などの厳格なコンプライアンス要件を持つ業界に最適です。
オンプレミスのアプリケーション配信インフラストラクチャーはより優れた制御を実現しますが、多くの場合、クラウドベースのアプローチよりもコストが高く、柔軟性と拡張性に欠けます。
クラウドベース
クラウドベースのアプリ配信ソリューションは、クラウドのコンピューティング能力と拡張性を活用して、柔軟性と拡張性に優れたソリューションを提供します。クラウドベースのアプリケーション配信により、組織はアプリのパフォーマンスに影響を与えることなく、ワークロードの急増または減少に応じてコンピューティング能力とネットワークリソースを拡張できます。
また、クラウドベースの従量課金制の料金体系は、オンプレミスのアプリケーション配信インフラストラクチャーのインストールと保守に必要な先行投資よりも手頃な価格になることがよくあります。
ハイブリッド
アプリケーション配信へのハイブリッド・アプローチにより、オンプレミス・インフラストラクチャーの利点とクラウドの拡張性、柔軟性、コスト削減が融合されます。IT管理者は、特定のワークロードについてはオンプレミス・データセンターを利用しつつ、リアルタイムでトラフィック・ルーティングを決定し、必要に応じてリソースを拡縮できます。
ハイブリッドのアプリケーション配信ソリューションにより、組織はクラウドとオンプレミスのリソースの間で効果的なバランスを実現し、アプリケーションの可用性、パフォーマンス、拡張性を最適化することができます。
アプリの配信は、現代のほとんどのIT部門にとって基本的な分野となっています。ここでは、エンタープライズ・レベルで実現されるメリットの一部を紹介します。
アプリ配信は、キャッシュ、オフロード、ロードバランシングの効果的な使用を通じて、企業がコア・ビジネス機能に依存しているアプリの応答性と性能を向上させるのに役立ちます。
圧縮やプロトコルの最適化などのアプリケーション・アクセラレーション技術により、ワークロードの要件に関係なくアプリのパフォーマンスとエンドユーザー体験が向上します。
組織は、アプリケーション配信を活用して、分散型サービス妨害（DDos）やSQLインジェクション（SQLi）などのさまざまなサイバー攻撃に対するセキュリティー体制を強化します。アプリケーション配信では、データ侵害を防止するための先見的なアプローチを採用することで、潜在的にコストのかかるさまざまな脅威からユーザーとデバイスを保護します。
IBMデータ侵害のコストに関する調査によると、昨年の世界平均のデータ侵害コストは440万米ドルでした。
クラウドベースおよびハイブリッドアプリの配信アプローチは非常に拡張性が高いです。こうしたアプローチにより、ITチームはクラウドを通じて無制限の仮想コンピューティング・リソースにアクセスできるようになり、あらゆるワークロードの要求にほぼリアルタイムで対応できるようになります。
クラウドおよびハイブリッド・アプリケーション配信ソリューションの拡張性により、あらゆる規模やさまざまな予算制限のあるあらゆる組織が最新のアプリケーション配信のメリットを得ることができます。
最後に、アプリ配信により、アプリを利用する顧客に強化されたエクスペリエンスを提供できます。血圧を遠隔監視するアプリや、特定の薬を服用する時間を患者に通知するアプリ、最新のゲームで圧倒される体験を提供するアプリなど、成功したアプリ配信は、成功しているデジタル企業の多くの中核的な機能を支えています。
エンタープライズ・レベルでのアプリケーション配信の導入には多くのメリットがある一方で、欠点もあります。ここでは、現代のコンピューティング環境の需要を満たすために進化するテクノロジーが直面する、長期的な課題のいくつかを紹介します。
生成人工知能（生成AI）やIoT（モノのインターネット）などの新しいテクノロジーの台頭により、ネットワーク・インフラストラクチャーに対する需要が高まり、アプリケーション配信ソリューションの限界が試されるようになりました。
ネットワーク間で転送されるデータ量が飛躍的に増加するため、アプリケーション・トラフィックのルーティングやバランシングが困難な場合があります。さらに、レイテンシーの増加、アプリケーションの性能の低下、ユーザー・エクスペリエンスの非最適化を引き起こすこともあります。
企業がコア・ビジネス・プロセスを達成するためにデプロイするような高性能アプリケーションは、システム内の脆弱性を測定する攻撃対象領域も拡大します。アプリをより効果的にするために使用される新しいコンポーネントや技術的ソリューションはそれぞれ、脅威アクターがエクスプロイトできる新しい脆弱性も生み出します。
その結果、現代の組織は、アプリケーション配信プロセスの最適化と同様に、アプリケーションの保護に先見的に投資する必要があります。
AIやクラウドなどの新しいテクノロジーを活用するために構築された最新のアプリケーションの多くは、旧式のインフラストラクチャーとうまく統合できません。たとえば、リアルタイム・データとスケーラブルなクラウドベースのインフラストラクチャーに依存するAI搭載チャットボットは、従来のオンプレミスITアーキテクチャーでは機能しない可能性があります。
さまざまな環境にわたってアプリの高い性能と拡張性を確保するために、組織はDevOpsサイクル中に厳格なテストを実施し、リリース前にレガシーインフラストラクチャーの問題を特定して解決する必要があります。
アプリの性能をエンドツーエンドで可視化するツールが利用可能であるにもかかわらず、多くのアプリケーション配信ソリューションでは正確な分析とレポート作成が依然として困難になっています。通常、これらの問題はソリューション自体の有効性ではなく、最新のアプリケーションが利用する膨大な量のデータと関係しています。これらの問題は、有意義な知見を提供できるような方法でデータを統合、処理、分析することが難しいことにも関係しています。
アプリケーション配信ソリューションは、現代のIT環境のほとんどの基礎となっており、サポートする組織のコア・ビジネス・プロセスを実現します。ここでは、リモートワークから従業員との共同作業、新しい顧客体験の提供まで、エンタープライズ・アプリケーション配信の主なユースケースを見ていきます。
アプリケーション配信は、Square、Shopify、Wix など、世界で最も成功している電子商取引プラットフォームの一部を支えています。組織は、オンライン・トランザクションをサポートし、新しい顧客ベースを獲得し、複雑なグローバル・サプライ・チェーンを最適化するなど、さまざまなアプリケーション配信ソリューションを利用して、オンライン・トランザクションをサポートするアプリを作成および配布しています。
一般的にフィンテックとして知られる金融テクノロジー・アプリケーションは、リテール・バンキング、ポートフォリオ管理など幅広い用語のアプリケーション配信を利用しています。フィンテック・アプリケーションには、最新のアプリケーション配信ソリューションが提供する高可用性、セキュリティー、リアルタイムの応答性が必要です。
アプリ配信ソリューションは、最新のテクノロジーを活用して新規の顧客体験を構築しようとしているソーシャルメディア企業にとって重要になっています。世界中の何百万ものユーザーが、Snapchat、TikTok、Instagramなどのソーシャル・メディア・アプリを使用して、毎秒コンテンツを消費および作成しています。アプリの配信により、ユーザーは好みのデバイスからコンテンツに迅速かつ安全にアクセスできるようになります。
フィットネス・トラッカーからペースメーカー、救急隊員が患者の健康記録にリモートでアクセスできるアプリケーションまで、医療組織は現在、最も高度な機能の一部をアプリケーションの配信に依存しています。たとえば、信頼性の高いADNを使用すると、強力な医療アプリケーションで機密データをほぼリアルタイムで安全に送信できるため、リモートケアが強化され、データ主権規制への準拠が保証されます。
アプリケーション配信ツールは、企業が従業員にオンプレミス設定とリモート設定の両方で協働と生産性を向上させる新しい方法を提供するのに役立ちます。過去10年間、Asana、Slack、Google Docsなどのアプリケーションは、アプリケーション配信ソリューションを活用して、従業員が情報を共有し、リアルタイムで共同作業し、チェックイン/アウトする方法を自動化および簡素化してきました。
今すぐ登録して、高度なAI分析によってビジネスの成長とイノベーションの新たな機会がどのように実現されるかを学びましょう。専門家の見識にアクセスして、AIソリューションがどのように運用効率を高め、リソースを最適化し、測定可能なビジネス成果につながるかの理解を深めます。
ハイブリッドクラウド環境向けのメインフレームのモダナイゼーションに関する最新の電子書籍『IBM Redbooks』をご覧ください。アジリティ―、イノベーション、ビジネスの成功を推進するための実行可能なストラテジー、アーキテクチャー・ソリューション、統合方法を学びます。
IBM Wazi Deployと最新の言語機能によりz/OS DevOps がどのように効率化されるかをご覧ください。自動化とオープンソース・ツールがプラットフォーム全体の効率を向上させる方法を学びます。
IBMのDevOpsアクセラレーション・プログラムを利用して、DevOpsトランスフォーメーションに着手しましょう。このプログラムは、アセスメント、トレーニング、デプロイメント、導入などの重要な各段階で企業を導き、シームレスなDevOps導入を実現します。
オンプレミス、クラウド、またはメインフレームのあらゆるアプリケーションのソフトウェア配信を自動化します。
DevOpsソフトウェアとツールを使用して、複数のデバイスや環境でクラウドネイティブ・アプリケーションを構築、デプロイ、管理します。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
継続的な統合とデリバリーにより、DevOpsの可能性を解き放ち、安全なクラウドネイティブ・アプリケーションを構築、テスト、デプロイします。