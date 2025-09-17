アプリケーション・デリバリーとは

アプリケーション配信ソリューションは通常、次の3つのカテゴリーに分類されます。

オンプレミス

オンプレミスのアプリケーション配信サービスは、ローカルで管理されるデータセンターやプライベートクラウド環境など、組織のオンプレミスのITインフラストラクチャーから設定および管理されます。

オンプレミスでのアプリケーション配信は、高度な制御とカスタマイズを必要とする企業、たとえば、医療や金融などの厳格なコンプライアンス要件を持つ業界に最適です。

オンプレミスのアプリケーション配信インフラストラクチャーはより優れた制御を実現しますが、多くの場合、クラウドベースのアプローチよりもコストが高く、柔軟性と拡張性に欠けます。

クラウドベース

クラウドベースのアプリ配信ソリューションは、クラウドのコンピューティング能力と拡張性を活用して、柔軟性と拡張性に優れたソリューションを提供します。クラウドベースのアプリケーション配信により、組織はアプリのパフォーマンスに影響を与えることなく、ワークロードの急増または減少に応じてコンピューティング能力とネットワークリソースを拡張できます。

また、クラウドベースの従量課金制の料金体系は、オンプレミスのアプリケーション配信インフラストラクチャーのインストールと保守に必要な先行投資よりも手頃な価格になることがよくあります。

ハイブリッド

アプリケーション配信へのハイブリッド・アプローチにより、オンプレミス・インフラストラクチャーの利点とクラウドの拡張性、柔軟性、コスト削減が融合されます。IT管理者は、特定のワークロードについてはオンプレミス・データセンターを利用しつつ、リアルタイムでトラフィック・ルーティングを決定し、必要に応じてリソースを拡縮できます。

ハイブリッドのアプリケーション配信ソリューションにより、組織はクラウドとオンプレミスのリソースの間で効果的なバランスを実現し、アプリケーションの可用性、パフォーマンス、拡張性を最適化することができます。