クラウド移行の7つのR

7Rは、2010年にGartner, Inc.が導入した最初の5Rのフレームワーク（再ホスト、リファクタリング、修正、再構築、交換）から発展したものです。これらのストラテジーは、組織がクラウド・コンピューティングの可能性を実感し始めたばかりの時期に立ち上がったものですが、オンプレミスのレガシー・アプリケーションをこの新しい環境に移行する点で課題に直面していました。5Rは、企業がアプリケーションを移行用に分類するのに役立つロードマップの役割を果たしていました。

クラウドの導入が成熟するにつれて、Amazon Web Services（AWS）が2016年に6番目のR: Retire（引退）を追加してフレームワークを拡大しました。この追加は、しばしば移行プロジェクトが不要になったアプリケーションを明らかにし、すべてを移行するのではなく、不必要なコストを削減する機会になり得ると認識したものです。

2017年、AWSが第7のR: Retainを追加したことで、フレームワークはさらに進化しました。現在、ほとんどの企業ではハイブリッドクラウドや マルチクラウドのストラテジーを採用しており、一部のアプリケーションはオンプレミスに残し、他のアプリケーションをクラウドに移行していまする。

完全な7 Rのフレームワークは、移行アプローチのあらゆる決定に関する包括的なガイダンスを提供するようになりました。