クラウド移行の7つのR

各アプリケーションには独自のアーキテクチャー、依存関係、ビジネス・ニーズがあります。7つのRのフレームワークは、組織が各状況を個別に評価し、スピード、コスト効率、長期的な価値を最適にバランスさせる移行パスを選択するのに役立ちます。
クラウド・コンピューティングは、最新のビジネス運営の基盤を形成しています。クラウド・インフラストラクチャーを通じ、金融機関は毎日数百万件の取引を処理し、小売業者はグローバルな事業全体で在庫と顧客データを管理しています。医療業界では、医療従事者が、厳格なプライバシーとセキュリティ基準を保持するクラウド・プラットフォームに患者の記録を保管し分析しています。製造会社はこれらと同じシステムを利用して、生産ラインとサプライチェーンをリアルタイムで監視し、混乱に迅速に対応できるようにしています。
さまざまな業界でのクラウドの導入が加速するにつれ、組織は移行の過程を管理するための戦略的なアプローチを必要としています。
このような環境では、7Rのようなフレームワークが不可欠になります。さまざまな業界でクラウドへの依存が広がっていることから、スケーラブルで柔軟なクラウド環境に対する需要が高まっていることが浮き彫りになっています。
クラウド・アプリケーションはインフラ上で実行され、サーバー、データ・ストレージ、ネットワーキング、開発ツール、AI分析などのスケーラブルなコンピューティング・リソースへのオンデマンド・アクセスは、柔軟な従量課金の料金体系で提供されます。
世界のクラウド市場はこの変化を反映しており、2024年の市場規模は7億5,244万米ドルで、2030年には2兆3,901億9,000万米ドルに成長すると予測されています1。 人工知能（AI）と機械学習（ML）の採用が増加しており、どちらの技術も堅牢なクラウド・インフラストラクチャを必要とするため、これが成長を後押ししています。
7Rは、2010年にGartner, Inc.が導入した最初の5Rのフレームワーク（再ホスト、リファクタリング、修正、再構築、交換）から発展したものです。これらのストラテジーは、組織がクラウド・コンピューティングの可能性を実感し始めたばかりの時期に立ち上がったものですが、オンプレミスのレガシー・アプリケーションをこの新しい環境に移行する点で課題に直面していました。5Rは、企業がアプリケーションを移行用に分類するのに役立つロードマップの役割を果たしていました。
クラウドの導入が成熟するにつれて、Amazon Web Services（AWS）が2016年に6番目のR: Retire（引退）を追加してフレームワークを拡大しました。この追加は、しばしば移行プロジェクトが不要になったアプリケーションを明らかにし、すべてを移行するのではなく、不必要なコストを削減する機会になり得ると認識したものです。
2017年、AWSが第7のR: Retainを追加したことで、フレームワークはさらに進化しました。現在、ほとんどの企業ではハイブリッドクラウドや マルチクラウドのストラテジーを採用しており、一部のアプリケーションはオンプレミスに残し、他のアプリケーションをクラウドに移行していまする。
完全な7 Rのフレームワークは、移行アプローチのあらゆる決定に関する包括的なガイダンスを提供するようになりました。
クラウド移行とは、アプリケーション、データ、ワークロード、ITインフラを、オンプレミスのデータセンターからクラウド・ベースのインフラに移行するプロセスです。
企業がクラウドに移行するのは、コストの最適化、拡張性の向上、災害復旧（DR）の強化、事業継続性の向上、AIやMLなどの先進技術へのアクセスといったメリットを活用するのが目的です。
多くの場合、組織が移行の決断をするのは、インフラストラクチャーの老朽化、データセンターのコストの上昇、またはリモート・ワークをサポートする必要性に直面したときです。より迅速なイノベーションとデプロイメント・サイクルを実現するためにクラウドに移行することもあります。また、増大するデータ・ストレージ需要に対応するためや、オンプレミスでは実現不可能なクラウドネイティブな機能を活用するために移行するケースもあります。
クラウド移行の種類は、アプリケーションが移行する場所とその理由に応じてさまざまです。これらには次のカテゴリが含まれます。
データセンターの移行では、組織はインフラストラクチャー全体をクラウドに移行し、物理サーバーとストレージをクラウド・リソースに統合します。こうした変化は、企業が高価なデータセンターのリースを終了したり、オンプレミスのハードウェアを保守する負担を軽減したりする場合によく発生します。
ハイブリッドクラウドへの移行では、一部のワークロードをオンプレミスに維持しながら、その他のワークロードをクラウドに移行します。このアプローチは、規制要件によって特定のアプリケーションをオンプレミスに維持することが定められており、その他のアプリケーションでクラウド機能の恩恵を受けるようにしたい場合にうまく機能します。
IBM Institute for Business Value（IBV）の「ハイブリッドクラウドをマスターする」レポートによると、ハイブリッドクラウド・アプローチを採用する組織は、著しく大きな価値を達成できるとされています。実際、単一のパブリッククラウド・プラットフォームのみに依存する場合と比較して、2.5倍の価値を実現できます。
このシナリオでは、アプリとデータは1つのクラウド・プロバイダー（例：Microsoft Azure、IBM Cloud® 、Google Cloudプラットフォーム、AWS）から別のクラウド・サービス、または同じクラウド・プロバイダー内の異なるクラウド・サービス間で移動します。
組織は、ベンダー・ロックインを回避するためや、ニーズにより適した料金体系やプラットフォーム固有の機能へのアクセスを利用するために、このパスを選択します。
マルチクラウド戦略では、組織はそれぞれのプラットフォームの強みを活用してワークロードを複数のプロバイダーに分散し、コストを最適化します。このアプローチにより柔軟性がもたらされるため、単一のベンダーへの依存度が軽減されます。
クラウドへの移行では、構造化されたストラテジーが不可欠となる、いくつかの課題が浮き上がることがあります。レガシー・システムには複雑な依存関係が文書化されていないことが多く、それらを移行することによる完全な影響を理解することを困難にしています。オンプレミス・インフラストラクチャー用に設計されたアプリケーションがクラウド環境で最適に動作しない場合、性能上の問題が発生することもあります。さらに、ネットワークのレイテンシーが、リアルタイムのデータ処理やコンポーネント間の頻繁な通信を必要とするアプリケーションに影響を与える場合があります。
ｗセキュリティーとコンプライアンスに関する懸念は、クラウド上でデータ保護と規制要件が確実に満たされるようにするための慎重な計画を要求します。IBM IBV 2023レポートによると、スキルギャップは大きなハードルとなっており、世界の意思決定者の約58% が、クラウドのスキルは依然として大きな課題であると回答しています。適切なガバナンスがなければ、チームが料金体系の意味を理解せずにリソースをスピンアップした場合に、クラウドのコストが上昇する可能性があります。
7つのRはそれぞれ、特定のユースケースとトレードオフを伴う個別の移行戦略を表しています。
再ホストでは、アプリケーションのコードやアーキテクチャを変更することなく、アプリケーションをクラウドに移行します（このアプローチはリフト・アンド・シフトとも呼ばれます）。アプリケーションは、通常は仮想マシン（VM）を通じて、そのままの形でオンプレミスのインフラからクラウドインフラに移行されます。
このストラテジーは、迅速に移行する必要性が組織にある場合、アプリケーションを再設計するためのリソースが不足している場合、またはデータセンター・コストの削減といったクラウドのメリットをすぐに実現したい場合に最適です。
再プラットフォームにより、移行中にアプリケーションに対して的を絞った最適化を行い、コア・アーキテクチャーを変更せずにクラウド機能を活用できます。
一般的な例としては、構造化クエリ言語（SQL） データベースを Amazon RDS などのマネージド・サービスに移行したり、アプリをコンテナ化したりすることが挙げられます。
リファクタリングでは、アプリケーションを完全にクラウドネイティブ・ソリューションに再構築することで、開発者がアプリケーションを構築する方法を再考します。このプロセスには通常、モノリシックなアプリケーションをマイクロサービスに分割するか、サーバーレス・コンピューティングを採用することが含まれます。これらのアーキテクチャはDevOpsプラクティスとうまく連携し、継続的な統合とデプロイメントを可能にします。
組織は、現在のアーキテクチャーでは困難な主要な機能を追加する必要がある場合、アプリケーションに大幅な拡張性の向上を必要とする場合、または長期的な運用効率を確保するために先行投資が正当化される場合に、このストラテジーを選択します。
再購入では、既存のアプリケーションを、代替となるクラウド・ベースのサービスとしてのソフトウェア（SaaS）に置き換えます。組織は既存のソフトウェアを移行する代わりに、すでにクラウドネイティブな新しいソリューションを導入します。
このストラテジーは、商用SaaS製品で同等以上の機能が提供されるアプリケーションに適しています。またこれは、レガシー・アプリケーションを移行することに、SaaSの代替ツールの導入よりもコストがかかる場合において、論理的なアプローチでもあります。
引退では、不要になったアプリケーションを特定して廃止が行われます。クラウド移行プロジェクトでは、特定のアプリケーションのビジネス価値が、コストに比べて最小限であることが判明することがよくあります。
使用状況データから採用が最小限であることが判明したり、他のシステムがその機能を置き換えたり、移行コストがビジネス価値を上回ったりした場合、組織はアプリケーションを引退させます。
保持とは、少なくとも当面は、アプリケーションを現在の環境に置き続けることを意味します。これらのアプリケーションは、移行の決定を後で再検討する予定とともに、引き続きオンプレミスに保たれます。このストラテジーは、最近アップグレードされ安定しているアプリケーション、移行前の解決が必要なコンプライアンス要件のあるアプリケーション、またはより計画時間を必要とする複雑な依存関係を持つアプリケーションに適用されます。
効果的なクラウド移行ストラテジーの策定は、包括的な検出とアセスメントから始まります。組織は、すべてのアプリケーションのインベントリーを作成し、その依存関係を理解し、ビジネスの重要性を評価する必要があります。このアセスメントにより、各アプリケーションに7つのRのうちどれが適しているかが決まります。
組織は通常、移行が容易ですぐに価値をもたらすシステムなど、すぐに良い成果が得られるアプリケーションから始めます。これにより勢いが付き、チームの能力が育成され、クラウドのメリットが実証されます。リスクの高いアプリケーションや複雑なアプリケーションは、通常、チームがクラウドの専門知識を蓄積した後で移行します。
各アプリケーションの移行計画には、成功基準、ロールバック手順、データ移行計画、タイミングに関するビジネス利害関係者との調整を含める必要があります。
テスト・ストラテジーには特別な注意が必要です。アプリケーションは本番稼働前にクラウド環境で徹底的なテストを行い、互換性を確認する必要があり、多くの組織では、リスクを軽減するために移行期間中は並列環境を実行しています。
ガバナンスとコスト管理のフレームワークは、移行を開始する前に確立する必要があります。クラウドへの支出は、適切な管理なしでは急速に増加する可能性があります。リソースのタグ付け、予算アラート、定期的なコストレビューは、組織のクラウド支出を最適化し、予期せぬ事態を回避するのに役立ちます。
クラウド・プロバイダーは、移行をサポートするさまざまなツールを提供しています。AWS Application Migration ServiceなどAWSのクラウド移行ツールは、ソース・サーバーを自動的に変換することでリフト・アンド・シフトの移行を簡素化します。一方、IBM Cloudでは、ワークロードの評価と移動のための移行サービスとツールを提供しています。Azure Migrateや同類のサービスは、最小限のダウンタイムでデータベースを移動するのに役立ち、自動追跡ツールは複数のワークロードにわたる移行の進行状況を一元的に可視化します。
エコシステム・パートナーは、ツールの提供にとどまらず、専門知識とサービスでクラウド機能を拡張します。IBMやMicrosoftなどの大手テクノロジー企業が、組織がポートフォリオを評価し、移行を計画し、クラウド・デプロイメントを最適化するのに役立つコンサルティング・サービスと移行ツールを提供しています。
分析プラットフォームは運用コストを見積もるための計画ツールを提供し、マネージド・サービス・プロバイダーは実践的な移行支援を提供し、システム・インテグレーターは特定の業種・業務またはアプリケーションに関する深い専門知識を提供します。
サービス、ツール、パートナーの適切な組み合わせを選択することは、移行の規模と複雑さ、内部チームの能力、予算の制約、スケジュール要件などの要因によって変わってきます。
クラウド移行に成功することは、単にインフラストラクチャーを移動するだけではなく、組織の運用方法を変革することでもあります。7 Rのフレームワークを適切なクラウド・サービスと組み合わせることで、組織は各ワークロードを最も効果的な移行パスに合わせることができます。このアプローチにより、すべてのアプリケーションがビジネスの俊敏性、運用効率、長期的なイノベーションに貢献することが保証されます。
