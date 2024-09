Che cos'è SAP Ariba?

SAP Ariba è la suite di approvvigionamento più avanzata offerta dalla società tedesca SAP. SAP Ariba copre tutti i processi source to pay, tra cui sourcing strategico, gestione dei fornitori, approvvigionamento, ottimizzazione del capitale circolante netto, gestione delle fatture e visibilità delle spese. Il software consente ad acquirenti e fornitori di fare business su un'unica piattaforma, organizzando e unificando la loro strategia di supply chain. Utilizzando SAP Ariba, un'organizzazione può:

Ridurre le inefficienze visualizzando i workflow in dettaglio

Gestire le relazioni con i fornitori con maggiore efficacia

Utilizzare l'automazione per semplificare le attività di routine come la fatturazione o il processo di contabilità fornitori

SAP Ariba è particolarmente utile per le medie o grandi organizzazioni con complessi sistemi di acquisto e approvvigionamento. Può essere utilizzato come piattaforma autonoma, come parte del software SAP S/4HANA di base dell'azienda o in tandem con una serie personalizzata di altri moduli SAP ERP come SAP Fieldglass1 (per servizi e lavoro esterno) e SAP Concur2(per la gestione spese e dei viaggi).

Monitorando le informazioni in tempo reale, SAP Ariba può aiutare le aziende a prendere decisioni migliori e creare roadmap ben definite per aumentare la redditività. Il software può essere utilizzato anche per soddisfare i criteri di sostenibilità di un'organizzazione, consentendo alle aziende di applicare le linee guida dei fornitori relative al loro impatto ambientale o alle loro pratiche commerciali etiche. La rete SAP Ariba, una piattaforma globale basata su cloud che connette milioni di aziende e fornitori, facilita l'individuazione intelligente dei fornitori e supporta benchmark di budget e conformità personalizzati.