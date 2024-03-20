Che cos'è il monitoraggio dei siti Web?

Autori

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

Definizione di monitoraggio del sito web

Il monitoraggio del sito Web è la pratica di controllare le prestazioni di un sito e di un servizio Web per garantire la massima disponibilità e un'esperienza utente ottimale.

Le organizzazioni utilizzano il monitoraggio del sito Web per ridurre o evitare problemi quali tempo di inattività, latenza e violazione di sicurezza. Un sito web veloce e accessibile contribuisce a un'esperienza dell'utente finale più fluida, mentre siti e servizi lenti o poco reattivi possono produrre un'esperienza del cliente scadente. Le esperienze negative sui siti Web indeboliscono la reputazione del marchio di un'organizzazione e possono avere un impatto significativo sui suoi profitti.

Il monitoraggio dei siti web, noto anche come monitoraggio delle prestazioni dei siti web, è sempre più importante, in quanto le organizzazioni forniscono servizi a un numero crescente di clienti attraverso i loro siti web. Idealmente, queste pratiche si estendono oltre il monitoraggio all'observability o alla capacità di valutare lo stato interno di un sistema in base alle sue uscite.

Le funzioni dei siti web sono diventate più complesse con l'emergere di nuove tecnologie. Ad esempio, molte organizzazioni ora utilizzano il machine learning e altri strumenti di AI per servire i clienti, e API per interagire e incorporare contenuti provenienti da fonti esterne. Questa maggiore complessità significa che le aree in cui le cose possono andare storte e l’impatto dei problemi può essere maggiore sono di più.

Inoltre, gli attacchi alla cybersecurity sono in aumento, creando più insidie potenziali per le organizzazioni. Le organizzazioni moderne hanno bisogno di visibilità in tempo reale sulle prestazioni del proprio sito Web per garantire di poter servire i clienti con un'esperienza rapida e sicura. La visibilità approfondita consente inoltre la corretta risoluzione degli incidenti e dei problemi prima che possano avere un impatto più sostanziale.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Strumenti e tecnologie per il monitoraggio dei siti web

Le organizzazioni possono utilizzare diversi tipi di soluzioni e tecnologie di monitoraggio dei siti web per ottimizzare i propri siti e garantire che forniscano i servizi giusti agli endpoint giusti. Queste funzionalità di monitoraggio dei siti web aiutano a identificare i problemi che l'organizzazione affronta durante le finestre di manutenzione, in cui possono evitare interruzioni inutili agli utenti del sito web.

La maggior parte degli strumenti di monitoraggio del sito Web utilizza l'automazione e gli avvisi istantanei che consentono ai team IT e DevOps di risolvere immediatamente i problemi. Inoltre, molti fornitori di servizi di monitoraggio utilizzano tecnologie basate su cloud che semplificano la scalabilità degli strumenti in base alle necessità e il monitoraggio dei siti Web a livello globale.

Monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM)

Gli strumenti APM aiutano un'organizzazione a garantire che le sue applicazioni abbiano prestazioni ottimali e forniscano un'esperienza utente preziosa. Questi strumenti sono particolarmente importanti per le organizzazioni che utilizzano tecnologie interdipendenti come container e microservizi indipendenti. In questi ambienti, un errore in un'applicazione o in un servizio può avere un effetto a catena su molte altre applicazioni, creando problemi più significativi. Gli strumenti APM possono contribuire a migliorare i tempi di risposta del sito Web, ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e accelerare le pipeline CI/CD.

Monitoraggio dell'infrastruttura

Il monitoraggio dell'infrastruttura comporta il monitoraggio, l'analisi e la gestione delle prestazioni, della disponibilità e della salute dei componenti back-end di un'organizzazione.

Monitoraggio dell'utente reale (RUM)

Gli strumenti di monitoraggio degli utenti reali iniettano codice nelle applicazioni per monitorare le prestazioni quando gli utenti reali interagiscono con esse. Gli strumenti RUM aiutano i team a comprendere meglio l'esperienza degli utenti digitali e a identificare i problemi in ambienti in tempo reale.

Monitoraggio sintetico (SM):

Il monitoraggio sintetico è come il RUM, ma invece di monitorare un utente reale che interagisce con un'applicazione, utilizza uno script che imita il potenziale comportamento dell'utente per determinare come funziona un'applicazione. Il monitoraggio sintetico, chiamato anche test sintetico, crea una simulazione dei comportamenti dei clienti per determinare la reazione di un'applicazione a diverse situazioni. Può simulare le interazioni degli utenti in base a fattori quali posizione, tipo di rete, tipo di dispositivo e altro.

Monitoraggio ping

Gli strumenti ping inviano ping ripetuti, o brevi messaggi, a un dominio o a un indirizzo IP per misurare i tempi di risposta e la disponibilità del sito web.

Webhook

Un webhook è una funzione di callback che consente la comunicazione basata sugli eventi tra due API. I webhook vengono utilizzati per attivare automaticamente un'azione IT specifica quando si verifica un determinato evento.

Web application firewall

Questo strumento di sicurezza monitora il traffico HTTP e aiuta a contrastare attività dannose come attacchi distributed denial-of-service (DDoS), iniezioni SQL e tentativi di phishing.

Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

Aree chiave da monitorare

Le organizzazioni possono configurare i servizi e gli strumenti di monitoraggio del sito Web in modo che abbiano un ambito ampio o ristretto, monitorando le prestazioni dell'intero sito web. Inoltre, possono concentrarsi su aree specifiche o su fattori esterni come server e protocolli.

Server e protocollo di controllo delle trasmissioni/protocollo Internet (TCP/IP)

TCP/IP è una suite di protocolli di comunicazione che consente la comunicazione tra server e tra server e client su Internet. Il monitoraggio del server può aiutare a identificare se la configurazione del server sta causando un problema o se esiste un problema di comunicazione tra i server e gli altri dispositivi.

Pagine web individuali

Non tutti i problemi di prestazioni del sito Web sono a livello di sistema. Le organizzazioni devono essere in grado di monitorare le prestazioni a livello di pagina per identificare problemi come il codice errato. Dovrebbero anche monitorare fattori come l'eccesso di plug-in e componenti aggiuntivi che rallentano le prestazioni o i conflitti di script specifici della pagina con gli script globali.

Carrello

Le organizzazioni che vendono direttamente ai consumatori online probabilmente hanno un carrello della spesa sul proprio sito Web in cui gli utenti inseriscono le informazioni di pagamento e completano un ordine per un prodotto o servizio. È importante che le organizzazioni monitorino le pagine del carrello degli acquisti perché i problemi di check-out possono avere un impatto negativo sulle vendite e sui ricavi.

Inoltre, i problemi di sicurezza del check-out possono creare gravi inconvenienti sia per le organizzazioni che per i consumatori. Spesso i malintenzionati prendono di mira i servizi di elaborazione finanziaria di un sito web per rubare i numeri delle carte di credito e altre informazioni.

Certificati SSL

Un certificato SSL autentica l'identità di un sito Web utilizzando un protocollo di sicurezza chiamato Secure Sockets Layer (spesso chiamato TLS o Transport Layer Security). Questo protocollo stabilisce un collegamento crittografato fra un server web e un browser web, garantendo una comunicazione protetta. I certificati SSL confermano che un client sta comunicando con un server autenticato per il dominio, contribuendo a prevenire gli attacchi di spoofing. I certificati SSL consentono inoltre alle aziende di utilizzare l'HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), una forma più sicura di HTTP.

Tutti i certificati SSL hanno una data di scadenza e le organizzazioni devono effettuare nuovamente l'autorizzazione per estendere tale data. Se il certificato SSL scade, i visitatori potrebbero non essere in grado di accedere a un sito web o potrebbero visualizzare una notifica indicante che la connessione non è sicura. Entrambi i risultati hanno un effetto negativo sul traffico del sito web.

Sistema dei nomi di dominio (DNS)

Il DNS consente agli utenti di accedere ai siti web utilizzando nomi di dominio leggibili dall'uomo anziché complessi indirizzi IP numerici. Un DNS correttamente configurato e sicuro svolge un ruolo importante nelle prestazioni dei siti web e garantisce che gli utenti possano raggiungere rapidamente il sito web che stanno cercando.

Monitoraggio delle transazioni

Gli strumenti di monitoraggio delle transazioni aiutano un'organizzazione a capire come funzionano le funzionalità avanzate del proprio sito Web dal punto di vista dell'utente. Esempi di transazioni includono l'invio di moduli, le transazioni di e-commerce e l'autenticazione degli utenti. Il monitoraggio delle transazioni comprende sia il monitoraggio del tempo di risposta, che tiene traccia del tempo necessario per eseguire un'azione, sia il monitoraggio delle transazioni, che assicura che la transazione avvenga come previsto.

Metriche di monitoraggio del sito web

Il monitoraggio delle prestazioni Web produce diverse metriche, utilizzate dalle organizzazioni per valutare le prestazioni dei propri siti Web e per ottimizzare la propria presenza online. Le interruzioni del normale servizio del sito Web possono essere correlate a un incidente: un problema isolato, che in genere ha una soluzione semplice, o a un problema più grave, spesso associato a incidenti ricorrenti.

In entrambi i casi, un'organizzazione ha bisogno delle informazioni giuste e degli strumenti giusti per identificare la causa principale. Con queste informazioni, i team DevOps possono trovare soluzioni per i problemi e modi per prevenirli in futuro.

Tempo di attività

Il tempo di attività del sito Web riflette la percentuale di tempo in cui un sito Web è disponibile per gli utenti. Il monitoraggio del tempo di attività è una componente cruciale di qualsiasi approccio al monitoraggio di un sito web. Se un sito web non funziona, le organizzazioni possono informare i visitatori con una pagina di stato che descrive l'interruzione e fornisce un tempo stimato per la risoluzione. Possono anche offrire modi alternativi per avere Maggiori informazioni sull'Organizzazione e sui suoi prodotti o servizi. Tuttavia, mantenere il massimo tempo di attività è preferibile anche per strategie di comunicazione più trasparenti.

Velocità della pagina

Questa metrica serve a monitorare la velocità di caricamento di una pagina. La scarsa velocità della pagina può influire sul posizionamento nei risultati di ricerca, rendendo più difficile per gli utenti trovare il sito Web dell'organizzazione. Le organizzazioni possono impostare avvisi di soglia che indicano quando la velocità di una pagina è rallentata al punto da influire sull'esperienza utente. La velocità della pagina è un termine generico per diversi fattori chiave determinanti che contribuiscono alle prestazioni della pagina Web:

  • Time to first byte (TTFB): il TTFB è l'intervallo di tempo che intercorre tra una richiesta del browser e il momento in cui riceve la prima informazione dal server che risponde.

  • Tempo di caricamento della pagina: i tempi di caricamento tengono conto del tempo di risposta di una pagina web, cioè di quanto tempo impiega per diventare accessibile agli utenti. I motivi per cui un utente può riscontrare tempi di caricamento lenti sono molteplici. Alcuni sono problemi legati all'utente: una pagina potrebbe caricarsi lentamente a causa di una scarsa connettività Internet o di problemi hardware dell'utente. Tuttavia, anche problemi di server, di configurazione o di sicurezza possono causare un caricamento lento delle pagine. Un'organizzazione che riscontra problemi con i tempi di caricamento potrebbe perdere clienti a favore di concorrenti in grado di fornire un'esperienza web veloce (e coerente).

  • Largest Contentful Paint (LCP): questa metrica identifica il tempo necessario per caricare il contenuto principale di una pagina, ad esempio l'immagine o il file di testo più grande.

Tasso di errore

Il tasso di errore è il numero di errori che si verificano rispetto al numero di richieste effettuate al sito web. Questa metrica tiene traccia di diversi problemi, ad esempio gli errori 404 (pagina web non trovata) e gli errori 500 (errore interno del server).

Utilizzo della larghezza di banda

In questo modo si tiene traccia della quantità di dati trasferiti al secondo tra il server di un'organizzazione e i dispositivi degli utenti. Una larghezza di banda insufficiente provoca notevoli rallentamenti delle prestazioni, mentre pagare per una larghezza di banda eccessiva contribuisce a costi inutili. Un indicatore accurato dell'utilizzo della larghezza di banda aiuta le organizzazioni a trovare un giusto equilibrio.

Vantaggi del monitoraggio del sito web

Le organizzazioni che danno priorità al monitoraggio dei siti Web e attuano un piano completo per migliorare le prestazioni dei propri siti Web possono trarne beneficio in diversi modi, tra cui:

Tempo di inattività ridotti

I team IT e di servizi web che ricevono avvisi automatici e istantanei quando un problema del sito web influisce sull'erogazione complessiva del servizio sono in grado di ridurre al minimo i tempi di inattività. Ridurre al minimo i tempi di inattività ha un impatto positivo sulla soddisfazione dei clienti e aiuta a garantire che l'organizzazione rispetti i suoi contratti sul livello di servizio (SLA).
Maggiore sicurezza e integrità dei dati

Gli attacchi informatici sono in aumento e la sicurezza dei siti web richiede una vigilanza costante. Le misure di prevenzione delle minacce sono particolarmente importanti se si considera che molte organizzazioni ricevono informazioni di pagamento dai clienti online, uno scambio che crea diverse forme di dati potenzialmente redditizie per i criminali. I problemi di sicurezza e integrità dei dati possono avere enormi ripercussioni finanziarie e reputazionali; la protezione dei dati dei clienti deve essere una priorità assoluta per le organizzazioni.
Miglioramento dei risultati dei motori di ricerca

La manutenzione dei tempi di caricamento ottimali e della velocità del sito web, oltre alla riduzione della latenza e di altri problemi di prestazioni, aiuta i siti web a classificarsi in alto nei risultati di ricerca, aumentando il traffico.
Tassi di conversione migliori

Le organizzazioni che monitorano i propri siti web hanno maggiori probabilità di risolvere problemi di caricamento lento delle pagine, di servizio e di check-out che possono ridurre i tassi di conversione. Affrontando in modo proattivo i problemi (o anticipandoli e prevenendoli del tutto), un'organizzazione può aumentare i propri tassi di conversione.
Ottimizzazione delle prestazioni

Il monitoraggio dei siti web fornisce all'organizzazione le informazioni necessarie per identificare e rimuovere i colli di bottiglia e risolvere i problemi e gli incidenti relativi alle prestazioni prima che diventino più gravi. Questa tecnologia aiuta a ottimizzare le prestazioni e migliorare le interazioni degli utenti con il sito web.
Soluzioni correlate
Monitoraggio del sito Web con IBM Instana Observability

Risolvi i problemi più velocemente e ottieni insight contestuali per offrire un'esperienza superiore all'utente finale.

 Esplora IBM Instana Observability
Servizi di consulenza per l'automazione

Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.

 Esplora i servizi di consulenza per l'automazione
Soluzioni AIOps

Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere eccezionali prestazioni aziendali.

 Esplora le soluzioni AIOps
Prossimi passi

Il monitoraggio degli utenti finali con IBM Instana Observability offre automazione, contesto e intelligenza per risolvere i problemi più rapidamente e garantire un'esperienza superiore all'utente finale.

 Esplora Instana Observability Provalo gratis