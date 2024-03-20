Che cos'è la location intelligence?

I dati di location intelligence provengono da diverse tecnologie, come satelliti, droni, LiDAR e sensori alimentati dall'Internet of Things (IoT). Di fatto, il sostanziale aumento del numero di dispositivi intelligenti alimentati dall'IoT ha portato negli ultimi anni a un'enorme quantità di dati geografici pertinenti, da utilizzare nelle piattaforme di location intelligence. L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e di foundation model scalabili (modelli di machine learning (ML) addestrati su grandi set di dati) sta iniziando a essere implementata per analizzare questo elevato volume di dati.

Tuttavia, alla base degli strumenti di location intelligence si trovano i sistemi informativi geografici (GIS). Si tratta di sistemi informatici che acquisiscono, memorizzano, analizzano, visualizzano e gestiscono i dati geospaziali. Con il GIS, gli utenti possono creare query interattive, analizzare informazioni spaziali, modificare dati, integrare mappe e presentare risultati. Senza la tecnologia GIS, i set di dati geospaziali e i relativi insight vengono facilmente trascurati a causa del volume e della complessità. I GIS visualizzano questi dati in formati assimilabili con pattern riconoscibili.

Le organizzazioni di tutti i settori utilizzano mappe, dashboard, applicazioni e analisi basate su GIS per migliorare la gestione delle risorse, la gestione degli asset, le valutazioni dell'impatto ambientale, la gestione della supply chain e altre attività. Esri è il leader di settore nello sviluppo di software GIS ed è responsabile dello sviluppo di molti dei metodi e delle tecnologie GIS attualmente utilizzati, come ArcGIS.