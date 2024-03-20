Analisi

Che cos'è la location intelligence?

Immagine di un uomo d'affari che lavora da casa utilizzando il suo laptop

Autori

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think

Che cos'è la location intelligence?

La location intelligence è il metodo per ottenere insight dai dati geospaziali. Questi insight aiutano a individuare modelli, fare previsioni e fornire una comprensione in tempo reale in relazione a domande specifiche sulla posizione.

La location intelligence viene spesso visualizzata con mappe, grafici, statistiche e cartogrammi. Il contesto spaziale aggiuntivo fornito da queste visualizzazioni dei dati di location intelligence può aiutare le aziende, gli individui e i governi a rispondere a domande come queste:

  • In base al traffico pedonale e ai modelli di traffico, qual è la posizione ottimale per una nuova vetrina?
  • Quali comunità sono più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, ad esempio l'innalzamento del livello del mare?
  • Come possiamo visualizzare meglio le operazioni della supply chain globale per migliorare la soddisfazione del cliente e ottenere un vantaggio competitivo?
Design 3D di palline che rotolano su una pista

Le ultime notizie e insight sull'AI 

Scopri notizie e insight selezionati da esperti in materia di AI, cloud e molto altro nella newsletter settimanale Think. 

Location intelligence e business intelligence a confronto

La business intelligence (BI) è un software che inserisce dati e li presenta sotto forma di vista intuitiva per aiutare le aziende a ottenere insight fruibili e prendere decisioni migliori. Consente alle organizzazioni di porre domande in un linguaggio semplice e ottenere risposte comprensibili relative alla produzione, alle supply chain, ai clienti o alle tendenze del mercato.

Gli strumenti della BI si collegano a un'ampia varietà di dati, come quelli storici e attuali, di terze parti e interni. Alcuni di questi dati potrebbero essere dati geospaziali utilizzati per ottenere insight di location intelligence e rispondere a domande tipo "dove?". Il software di location intelligence che utilizza l'analisi spaziale è spesso un'estensione o è integrato nelle funzionalità di mappatura di business intelligence esistenti.

Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

Cosa sono i dati geospaziali?

I dati geospaziali descrivono oggetti, eventi o altre funzioni sulla o vicino alla superficie terrestre in un dato punto o periodo di tempo. Per essere più specifici, i dati geospaziali combinano informazioni sulla posizione (coordinate) e informazioni sugli attributi (caratteristiche dell'oggetto, evento o fenomeno) con informazioni temporali (il tempo o la durata della vita in cui esistono la posizione e gli attributi). Ad esempio, ogni volta che qualcuno controlla il proprio smartphone per trovare un "posto per il brunch vicino a me", si affida ai dati geospaziali per ottenere la risposta.

I set di dati geospaziali sono ampi e possono includere informazioni demografiche provenienti da censimenti e da fonti di dati tecnologici come satelliti, LiDAR, telefoni cellulari e altro.z I set di dati geospaziali sono costituiti da due tipi principali di dati: vettoriali e raster. I dati raster sono costituiti da griglie o celle di pixel con informazioni spaziali associate a ciascuna cella, come l'altitudine o la temperatura. I dati vettoriali sono la rappresentazione di un elemento geospaziale attraverso le sue coordinate x e y.

Quale tecnologia utilizza la location intelligence?

I dati di location intelligence provengono da diverse tecnologie, come satelliti, droni, LiDAR e sensori alimentati dall'Internet of Things (IoT). Di fatto, il sostanziale aumento del numero di dispositivi intelligenti alimentati dall'IoT ha portato negli ultimi anni a un'enorme quantità di dati geografici pertinenti, da utilizzare nelle piattaforme di location intelligence. L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e di foundation model scalabili (modelli di machine learning (ML) addestrati su grandi set di dati) sta iniziando a essere implementata per analizzare questo elevato volume di dati.

Tuttavia, alla base degli strumenti di location intelligence si trovano i sistemi informativi geografici (GIS). Si tratta di sistemi informatici che acquisiscono, memorizzano, analizzano, visualizzano e gestiscono i dati geospaziali. Con il GIS, gli utenti possono creare query interattive, analizzare informazioni spaziali, modificare dati, integrare mappe e presentare risultati. Senza la tecnologia GIS, i set di dati geospaziali e i relativi insight vengono facilmente trascurati a causa del volume e della complessità. I GIS visualizzano questi dati in formati assimilabili con pattern riconoscibili.

Le organizzazioni di tutti i settori utilizzano mappe, dashboard, applicazioni e analisi basate su GIS per migliorare la gestione delle risorse, la gestione degli asset, le valutazioni dell'impatto ambientale, la gestione della supply chain e altre attività. Esri è il leader di settore nello sviluppo di software GIS ed è responsabile dello sviluppo di molti dei metodi e delle tecnologie GIS attualmente utilizzati, come ArcGIS.

Perché la location intelligence è importante?

Alcune delle sfide più critiche di oggi sono legate alla location intelligence: gli effetti del cambiamento climatico, i conflitti geopolitici, le pandemie globali e altro. Gli insight basati sulla posizione provenienti dai dati geospaziali sono fondamentali per comprendere e affrontare meglio queste sfide.

Da un punto di vista aziendale, la location intelligence può fornire un vantaggio competitivo con tre vantaggi principali:

Insight più ricchi

L'analisi dei dati di localizzazione può fornire una comprensione più approfondita dei processi, delle persone e dei risultati per guidare meglio la strategia aziendale.
Processo decisionale in tempo reale

I dati sulla posizione possono essere raccolti e aggiornati in tempo reale, fornendo ai responsabili delle decisioni aziendali informazioni aggiornate.
Maggiore efficienza

La combinazione dei dati di localizzazione con i dati aziendali tradizionali offre una visione olistica delle operazioni, contribuendo ad abbattere le informazioni e i silo di processo.

Casi d'uso della location intelligence

I dati sulla posizione vengono utilizzati in diversi settori, come quello sanitario, immobiliare, dei servizi finanziari, dell'agricoltura e dei servizi pubblici. Ecco alcuni casi d'uso reali:

Gestione della supply chain

Esistono diversi casi d'uso per la location intelligence nell'ambito della gestione della supply chain (SCM). Ad esempio, il routing e l'ottimizzazione della forza lavoro. Utilizzando i dati sulla posizione, le aziende possono ottimizzare le flotte e rendere i conducenti più efficienti. Inoltre, l'ottimizzazione della rete e la selezione dei siti possono aiutare i rivenditori a decidere dove costruire nuovi magazzini più vicini ai clienti, riducendo i tempi di consegna.

Marketing

Quando l'analytics della posizione è integrata con il software di gestione della relazione con il cliente (CRM), può aiutare a scoprire i modelli di comportamento dei consumatori per migliorare le campagne di marketing, la strategia di segmentazione e l'esperienza del cliente. Ad esempio, i professionisti del marketing possono regolare i prezzi e la messaggistica in base alla posizione di un cliente.

Energia e servizi di pubblica utilità

Valutare i dati sul clima e gli insight sulla crescita della vegetazione utilizzando la location intelligence può aiutare le utility a prevenire le interruzioni delle attività causate da danni ad asset e infrastrutture. Questi stessi dati possono anche aiutare a individuare i modelli di consumo energetico, aiutando nella previsione energetica e informando il processo decisionale proattivo per evitare interruzioni.

Pianificazione urbana e trasporti

L'analisi dei dati spaziali in tempo reale può promuovere il trasporto intelligente nelle città. La location intelligence utilizza i dati sul traffico per migliorare il flusso di traffico, alleggerire la congestione e ridurre le emissioni. La location intelligence potenzia anche le app che visualizzano aggiornamenti in tempo reale sugli arrivi dei mezzi pubblici e sulle interruzioni dovute a manutenzione.

Agricoltura

Esistono diversi casi d'uso della location intelligence nel campo dell'agricoltura intelligente. Ad esempio, i dati sull'umidità provenienti dai sensori sulle condizioni del suolo possono essere combinati con i dati meteorologici per fornire consigli intelligenti sull'irrigazione e promuovere un uso efficiente dell'acqua. I dati sulla posizione provenienti dai sensori collegati al bestiame possono tracciarne l'attività, fornendo insight sul comportamento e sull'utilizzo del suolo.

Condizioni meteorologiche estreme

La location intelligence consente di monitorare le condizioni meteorologiche avverse, le inondazioni e la qualità dell'aria. Ad esempio, i meteorologi utilizzano la location intelligence per tracciare il percorso dei tornado che si spostano in un'area. Allo stesso modo, la location intelligence può aiutare i team di risposta alle emergenze a prevedere e monitorare con precisione la traiettoria e la diffusione degli incendi boschivi utilizzando dati satellitari, di censimento e del vento.

Telecomunicazioni

Le aziende di questo settore possono utilizzare la location intelligence per la pianificazione e la progettazione della rete, l'identificazione dei confini e di nuovi mercati di clienti. Ad esempio, possono evitare errori costosi come l'installazione di ripetitori di telefonia cellulare in posizioni non ottimali e identificare invece posizioni più vicine ai clienti in un'area di servizio.

Mitigazione del cambiamento climatico

I fattori rilevanti per il cambiamento climatico come le emissioni di carbonio, le condizioni della barriera corallina, le temperature del mare e i livelli della superficie, le foreste e altro ancora possono essere monitorati e analizzati utilizzando la location intelligence. La tecnologia GIS può visualizzare i rischi e guidare il processo decisionale di mitigazione del cambiamento climatico. Inoltre, la capacità di identificare e prevedere le condizioni meteorologiche, il rischio climatico e altri elementi legati alla posizione possono aiutare gli sviluppatori di energie rinnovabili a determinare la posizione migliore per infrastrutture come turbine eoliche e pannelli solari.
Soluzioni correlate
IBM StreamSets

Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.

 Esplora StreamSets
IBM Databand

Scopri IBM Databand, software di osservabilità per pipeline di dati. Raccoglie automaticamente i metadati per creare linee di base cronologiche, rilevare anomalie e creare workflow per correggere i problemi di qualità dei dati.

 Esplora Databand
Soluzioni di integrazione dei dati

Crea pipeline di dati resilienti, ad alte prestazioni e ottimizzate in termini di costi per le tue iniziative di AI generativa, real-time analytics, modernizzazione del data warehouse e per le tue esigenze operative con le soluzioni IBM per l'integrazione dei dati.

 Scopri le soluzioni per l'integrazione dei dati
Fai il passo successivo

Scopri IBM DataStage, uno strumento ETL (Extract, Transform, Load) che offre un'interfaccia visiva per progettare, sviluppare e distribuire pipeline di dati. È disponibile come SaaS gestito su IBM Cloud, per il self-hosting e come componente aggiuntivo di IBM Cloud Pak for Data.

 Esplora DataStage Esplora i servizi di analytics