Cos'è una città intelligente?

Quale area urbana si qualifica come città intelligente e quali città sono le “più intelligenti” sono definizioni che possono variare a seconda della fonte consultata. Città in Europa, nelle Americhe e in Asia lottano spesso per la prima posizione nelle varie classifiche. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che le amministrazioni locali di tutto il mondo stanno adottando una varietà di soluzioni per città intelligenti, da famosi centri di commercio globale come New York e Singapore, a potenze regionali come Chattanooga, Tennessee e la provincia dello Zhejiang, in Cina.

Nella provincia di Zhejiang, come in molti altri luoghi della Cina, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici stanno diventando onnipresenti. Secondo quanto riferito, la provincia ha più di un milione di stazioni di ricarica. In Chattanooga, i progetti di città intelligente includono collaborazioni con varie organizzazioni per monitorare la qualità dell'aria attraverso le reti di sensori. Il progetto supporta iniziative di qualità dell'aria urbana e fornisce preziose informazioni ai professionisti del settore sanitario.

Ma le innovazioni delle città intelligenti non avvengono nel vuoto. Gli urbanisti, le organizzazioni no-profit e le aziende si riuniscono regolarmente per presentare idee e soluzioni a eventi come lo Smart City Expo World Congress di Barcellona, che ha l'obiettivo dichiarato di “rendere collettiva l'innovazione urbana in tutto il mondo”.