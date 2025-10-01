Che cos'è il lead nurturing?

Il lead nurturing segue la generazione di lead. Dopo aver acquisito nuovi contatti, i team di vendita e marketing devono coinvolgerli, educarli e guidarli a diventare clienti fedeli e paganti. Gli strumenti di gestione dei lead e di automazione del marketing sfruttano l'intelligenza artificiale (AI) per personalizzare le interazioni con i clienti e offrire contenuti di valore, con l'obiettivo di creare fiducia e una forte fedeltà al marchio.

L'integrazione di un centro di comando AI in un'operazione di vendita sta già dando i suoi frutti. I dirigenti delle vendite prevedono un tasso di crescita dei volumi superiore del 25% utilizzando l'AI per la generazione di lead e il lead scoring, secondo un rapporto dell'IBM Institute for Business Value. I vertici aziendali stanno riconoscendo il ruolo trasformativo dell'AI, con oltre la metà dei dirigenti che riporta risultati positivi in termini di prestazioni grazie ai workflow basati su AI.

Attraverso un'efficace attività di lead nurturing, il team di marketing e il team di vendita di un'azienda possono collaborare per mantenere il marchio sempre nella mente dei clienti e offrire un percorso cliente unificato in grado di coinvolgere il destinatario.