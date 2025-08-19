Il modo più semplice per capire la differenza tra KPI e metriche di vendita è che i KPI di vendita si concentrano su obiettivi aziendali a lungo termine, mentre le metriche misurano attività o processi aziendali specifici.2 Entrambe sono misure quantitative, ma utilizzate per scopi diversi.

Se, ad esempio, l'obiettivo aziendale è avere un tasso di conversione più elevato, l'azienda ha bisogno di una serie di metriche di attività e prestazioni di vendita che influiscano sui numeri di conversione. Il KPI in questo esempio è il tasso di conversione, perché misura i progressi in base a un obiettivo aziendale specifico, mentre le metriche vengono utilizzate per sostenere l'obiettivo di un tasso di conversione più elevato o mostrare i progressi verso tale obiettivo.

Inoltre, i KPI possono essere suddivisi in leading indicator e lagging indicator, e possono essere utilizzati per gestire in modo efficace le attività e aiutare i team a raggiungere gli obiettivi di vendita. Gli indicatori principali includono elementi come le chiamate effettuate, gli inviti su LinkedIn inviati, le interazioni sui social media e i follow-up. I lagging indicator sono elementi come il valore del ciclo di vita del cliente (CLV), il tasso di customer retention e il tasso di abbandono.