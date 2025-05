Guida alla produttività delle vendite

Molte organizzazioni moderne hanno adottato un approccio incrementale per ridurre le inefficienze nel processo di vendita, ad esempio utilizzando l'AI per eseguire una singola attività in passato gestita da un venditore. Secondo una ricerca dell'IBM Institute for Business Value, il 92% dei vertici aziendali prevede di digitalizzare i workflow e utilizzare l'automazione basata su AI nel corso del prossimo anno. Tuttavia, come rilevato dallo stesso rapporto, sebbene le tecnologie che potenziano le singole attività possano migliorare i processi e ridurre gli sprechi, non riescono a ottenere tanti incrementi di produttività quanto trasformazioni più strategiche.

Sebbene l'efficienza delle vendite e la produttività delle vendite siano spesso usate in modo intercambiabile, sono misure di valore leggermente diverse. Mentre l'efficienza delle vendite misura le entrate generate per ora di attività di vendita e dalle vendite al dettaglio, un aumento della produttività delle vendite massimizza l'utilità e il valore dei risultati delle vendite. Nel contesto dell'integrazione digitale, ciò può fare la differenza tra il miglioramento di una singola attività attraverso gli strumenti di automazione e la reinvenzione del processo di vendita dall'inizio alla fine, creando nuovi modi di lavorare e migliorare le prestazioni di vendita in modo olistico.