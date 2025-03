AI generativa per le vendite

Gli utilizzi dell'AI generativa come strumento di vendita possono essere molto semplici, come per esempio l'uso di un assistente AI per scrivere un'e-mail. Tuttavia, questa tecnologia è spesso integrata più profondamente nel tessuto di un'organizzazione. Ad esempio, molti reparti vendite integrano strumenti di AI generativa nel software di gestione della relazione con il cliente (CRM) per rendere i workflow più fluidi e aumentare i tassi di conversione.

I reparti vendite in genere trattano grandi quantità di dati raccolti da più canali, tra cui telefonate, social media, appunti sulle riunioni, dati sui prezzi, registrazioni video, preferenze dei clienti nel tempo, dati storici sulle interazioni con i clienti e set di dati interni. Tutto questo prepara alla trasformazione della gen AI, poiché la tecnologia eccelle nell'analisi dei dati non strutturati. Via via che i modelli di gen AI "apprendono" e migliorano nel tempo, i primi utenti ottengono un vantaggio competitivo notevole rispetto ai concorrenti. Ciò è particolarmente vero in contesti business-to-business (B2B), dove i cicli di vendita sono in genere più lunghi e il costo di beni e servizi tende a essere più elevato. Secondo la società di consulenza gestionale McKinsey, le aziende B2B basate sui dati che implementano l'AI generativa hanno 1,7 volte più probabilità di aumentare la quota di mercato rispetto a quelle che non lo fanno.1

Secondo un recente sondaggio di Salesforce, i rappresentanti di vendita dedicano meno del 30% del proprio tempo alla vendita di beni e servizi.2 Via via che le organizzazioni continuano a integrare la tecnologia di AI generativa più a fondo nelle operazioni di vendita, il ruolo del venditore cambia in modo significativo. Utilizzando l'automazione e l'AI generativa, i responsabili delle vendite si concentreranno probabilmente di più sulle interazioni umane e sulle relazioni con i clienti, delegando le attività meno creative all'AI.