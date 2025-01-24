Cosa sono le emissioni finanziate?

Le emissioni finanziate rientrano nella categoria delle emissioni Scope 3, ovvero le emissioni provenienti da aziende all'interno della catena del valore di un'organizzazione, ma che l'organizzazione non possiede o controlla direttamente. (Tali emissioni sono distinte dalle emissioni delle aziende Scope 1 e dalle emissioni Scope 2.) Nel settore finanziario, questa catena del valore include le attività a cui un istituto finanziario presta o investe.
Molti istituti finanziari oggi calcolano e rendicontano le emissioni finanziate secondo uno standard stabilito dalla Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Questo gruppo globale del settore finanziario senza scopo di lucro fornisce indicazioni sulle iniziative di sostenibilità aziendale. Ci sono anche altre iniziative e gruppi che supportano gli istituti finanziari nei loro sforzi per monitorare e ridurre le emissioni finanziate, tra cui Net-Zero Banking Alliance e l'iniziativa Science-Based Targets (SBTi).
Recentemente, gli sforzi globali di mitigazione del cambiamento climatico si sono concentrati sempre più sulla finanza sostenibile e sugli impatti ambientali delle istituzioni finanziarie, come banche, società di gestione degli asset, compagnie assicurative e società di private equity. Come per altri, il settore finanziario è stato esortato a misurare le emissioni di gas serra (GHG) e a impegnarsi per ridurre le emissioni. Tuttavia, gli istituti finanziari sono sotto i riflettori anche per un tipo specifico di emissioni indirette: le emissioni finanziate.
La quantità di emissioni finanziate rispetto ad altre emissioni è notevole. Uno studio globale ha rilevato che, nel 2022, le emissioni dichiarate relative alle attività di finanziamento delle istituzioni sono state, in media, 750 volte superiori alle loro emissioni dirette. Questa disparità varia da regione a regione: le istituzioni finanziarie nordamericane dichiarano che le emissioni finanziate sono, in media, 11.000 volte superiori rispetto alle emissioni operative.1
La rendicontazione dei gas a effetto serra e i sostenitori dell'ambiente hanno incoraggiato gli istituti finanziari a misurare e impegnarsi per ridurre le emissioni finanziate. Sostengono infatti che il settore finanziario abbia il potere di plasmare la transizione energetica globale dai combustibili fossili ad alte emissioni di carbonio all'energia pulita e rinnovabile.
Il settore finanziario può "indirizzare il capitale verso le società che contribuiscono alla transizione verso basse emissioni di carbonio e lontano dalle società che contribuiscono ai cambiamenti climatici", secondo il gruppo di azione aziendale per il clima, l'iniziativa Science-Based Targets (SBTi). Questi sforzi, ha affermato un membro del comitato direttivo della SBTi, possono "costruire il ponte verso un’economia a emissioni net zero e consentire miglioramenti a livello di sistema basati sulla scienza del clima".2
La misurazione e la rendicontazione delle emissioni finanziate offrono agli istituti finanziari una visione più approfondita degli impatti climatici delle loro decisioni di prestito e investimento. Consente loro di fissare obiettivi per ridurre l'impronta di carbonio nella loro supply chain, informare le loro iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) e rispondere agli stakeholder attenti all'ambiente. Può anche aiutare gli istituti nei loro sforzi di gestione del rischio, consentendo loro di determinare la loro esposizione ai rischi legati al clima e alle misure politiche, come il prezzo del carbonio.3
Gli istituti finanziari possono calcolare le emissioni finanziate seguendo la metodologia stabilita dalla Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF è una coalizione del settore dei servizi finanziari dedicata ad aiutare le banche e altri istituti finanziari ad allineare il loro portfolio all'accordo di Parigi del 2015, un trattato internazionale pensato per limitare il riscaldamento globale.
Il PCAF ha pubblicato per la prima volta il suo standard universale per la misurazione e la divulgazione delle emissioni finanziate, "Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A", nel 2020, seguito da una versione aggiornata nel 2022.
Lo standard PCAF stabilisce che le emissioni finanziate da un istituto finanziario siano determinate in base "alla condivisione dei prestiti o degli investimenti nel mutuatario o nella partecipata".4 Le emissioni di gas serra attribuite a un istituto finanziario devono riflettere il suo livello di investimento o prestito nella società che crea le emissioni. Un investimento o un prestito minore a una società comporterebbe un livello inferiore di emissioni finanziate attribuite all'istituto finanziario corrispondente e viceversa.
In base alla formula generale del PCAF per il calcolo delle emissioni finanziate, le emissioni del mutuatario o della partecipata vengono moltiplicate per il cosiddetto fattore di attribuzione, cioè il rapporto tra prestiti e investimenti in essere dell'istituto e capitale proprio e debito totali dell'impresa o del progetto finanziato.
Il PCAF fornisce ulteriori indicazioni sui calcoli delle emissioni finanziate specifici per le diverse classi di asset che compongono i portfolio di prestiti e investimenti. Le sette classi di asset incluse nell'attuale standard sono:
Inizialmente, lo standard sulle emissioni finanziato da PCAF è stato approvato dal Greenhouse Gas Protocol (noto anche come GHG Protocol), un'iniziativa congiunta dell'World Resources Institute e del World Business Council for Sustainable Development. Il protocollo GHG ha affermato che lo standard del 2020, comprese le metodologie per sei classi di asset, è conforme allo standard contabile e di rendicontazione del protocollo per le emissioni Scope 3.
La metodologia per la settima classe di asset, il debito sovrano, è stata inclusa nello standard PCAF aggiornato del 2022 ed è in attesa di approvazione da parte del protocollo GHG.
Oltre a stabilire uno standard per le emissioni finanziate, il PCAF ha anche stabilito standard per le emissioni agevolate e le emissioni associate alle assicurazioni. Le emissioni agevolate sono le emissioni di gas serra associate al lavoro di facilitazione delle transazioni sui mercati dei capitali, mentre le emissioni associate alle assicurazioni sono le emissioni di gas serra delle società nel portfolio delle compagnie assicurative.
Diverse organizzazioni senza scopo di lucro incoraggiano e assistono gli istituti finanziari nella misurazione, divulgazione e riduzione delle emissioni finanziate.
CDP, precedentemente nota come Climate Disclosure Project, è un'organizzazione no profit internazionale che fornisce un sistema di divulgazione delle informazioni sull'impatto ambientale utilizzabile sia per il settore privato che per quello pubblico. Il sistema include un questionario per gli istituti finanziari che richiede informazioni sulle emissioni relative alle aziende del portfolio degli istituti.
La Glasgow Financial Alliance for Net Zero, o GFANZ, è una coalizione globale di istituzioni finanziarie impegnate ad accelerare la decarbonizzazione dell'economia mondiale. La coalizione incoraggia le istituzioni a sviluppare piani per raggiungere i loro obiettivi net zero, comprese strategie per ridurre le emissioni finanziate.
La Net-Zero Banking Alliance è un gruppo di banche globali convocato dalle Nazioni Unite che si sono impegnate a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi mirando alla riduzione delle emissioni totali e finanziate. L'alleanza raccomanda ai membri di stabilire linee di riferimento per le emissioni e fissare obiettivi incentrati sulle emissioni assolute o sulla loro intensità. (Un obiettivo di intensità è un obiettivo di emissioni relativo a una metrica specifica, come le emissioni per kilowatt/ora o per tonnellata di prodotto.)5
La Task Force on Climate-related Financial Disclosures, o TCFD, era un'organizzazione globale che ha stabilito una serie di raccomandazioni per rendere trasparenti i rischi legati al clima delle aziende. Come parte del suo lavoro, la TCFD guida i gestori di asset e i proprietari di asset nella rendicontazione della loro esposizione alle società ad alta intensità di carbonio. L'organizzazione si è sciolta nel 2023.
La Science-Based Targets initiative, o SBTi, aiuta le aziende a stabilire obiettivi scientifici per la riduzione delle emissioni. Per gli istituti finanziari, SBTi ha sviluppato criteri dettagliati per approcci comuni di definizione degli obiettivi per i portfolio di investimenti e prestiti. I criteri riguardano approcci che includono la centralizzazione degli obiettivi di intensità delle emissioni, il coinvolgimento con i mutuatari e i beneficiari delle partecipazioni e il ruolo delle società e dei progetti legati ai combustibili fossili nei portfolio degli istituti.6
La responsabilità del calcolo e della rendicontazione delle metriche sulle emissioni finanziate è condivisa da diversi reparti all'interno di un istituto finanziario, tra cui gestori asset, gestori di portfolio, rendicontazione dei rischi e aziendali, reparti IT aziendali e dipartimenti di sostenibilità. Tuttavia, con la maturazione di questa disciplina, stanno emergendo nuovi ruoli specifici per la finanza sostenibile che includeranno il monitoraggio delle emissioni finanziate.
Gli istituti finanziari che cercano di soddisfare i vari requisiti di rendicontazione sulle emissioni finanziate potrebbero affrontare alcune sfide per quanto riguarda la raccolta e la qualità dei dati. Ad esempio, un sondaggio della TCFD del 2022 ha rilevato che i gestori e i proprietari di asset hanno citato l'insufficienza di informazioni fornite dalle società investite come il principale ostacolo nella conduzione delle segnalazioni relative al clima.7
Il miglioramento della qualità delle emissioni finanziate sarà un processo continuo e iterativo. Gli istituti possono utilizzare una gerarchia e una scheda di valutazione creata da PCAF per comprendere la qualità dei dati sulle emissioni aziendali, monitorarne la qualità nel tempo e sviluppare strategie di miglioramento.
Inoltre, lo standard PCAF consente agli istituti finanziari di rivolgersi a fornitori di dati terzi verificati, come CDP, che raccolgono informazioni sulle emissioni dalle aziende. Le istituzioni possono anche stimare le emissioni delle aziende finanziate sulla base dei dati economici delle aziende stesse e dei dati generali sulle emissioni disponibili tramite fonti di dati pubbliche e fornitori terzi.8
Il GHG Protocol, ad esempio, fornisce strumenti che utilizzano i fattori di emissione. Si tratta di valori rappresentativi che mettono in relazione le quantità di gas serra prodotte da un'azienda con una determinata quantità di attività svolta dall'azienda stessa, consentendo il calcolo delle emissioni.9
Le soluzioni software aiutano gli istituti finanziari a monitorare le emissioni finanziate e a supportare la rendicontazione di sostenibilità. Le soluzioni leader potrebbero includere funzionalità e benefici quali:
