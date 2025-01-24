Cosa sono le emissioni finanziate?

Recentemente, gli sforzi globali di mitigazione del cambiamento climatico si sono concentrati sempre più sulla finanza sostenibile e sugli impatti ambientali delle istituzioni finanziarie, come banche, società di gestione degli asset, compagnie assicurative e società di private equity. Come per altri, il settore finanziario è stato esortato a misurare le emissioni di gas serra (GHG) e a impegnarsi per ridurre le emissioni. Tuttavia, gli istituti finanziari sono sotto i riflettori anche per un tipo specifico di emissioni indirette: le emissioni finanziate.

La quantità di emissioni finanziate rispetto ad altre emissioni è notevole. Uno studio globale ha rilevato che, nel 2022, le emissioni dichiarate relative alle attività di finanziamento delle istituzioni sono state, in media, 750 volte superiori alle loro emissioni dirette. Questa disparità varia da regione a regione: le istituzioni finanziarie nordamericane dichiarano che le emissioni finanziate sono, in media, 11.000 volte superiori rispetto alle emissioni operative.1

La rendicontazione dei gas a effetto serra e i sostenitori dell'ambiente hanno incoraggiato gli istituti finanziari a misurare e impegnarsi per ridurre le emissioni finanziate. Sostengono infatti che il settore finanziario abbia il potere di plasmare la transizione energetica globale dai combustibili fossili ad alte emissioni di carbonio all'energia pulita e rinnovabile.

Il settore finanziario può "indirizzare il capitale verso le società che contribuiscono alla transizione verso basse emissioni di carbonio e lontano dalle società che contribuiscono ai cambiamenti climatici", secondo il gruppo di azione aziendale per il clima, l'iniziativa Science-Based Targets (SBTi). Questi sforzi, ha affermato un membro del comitato direttivo della SBTi, possono "costruire il ponte verso un’economia a emissioni net zero e consentire miglioramenti a livello di sistema basati sulla scienza del clima".2

La misurazione e la rendicontazione delle emissioni finanziate offrono agli istituti finanziari una visione più approfondita degli impatti climatici delle loro decisioni di prestito e investimento. Consente loro di fissare obiettivi per ridurre l'impronta di carbonio nella loro supply chain, informare le loro iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) e rispondere agli stakeholder attenti all'ambiente. Può anche aiutare gli istituti nei loro sforzi di gestione del rischio, consentendo loro di determinare la loro esposizione ai rischi legati al clima e alle misure politiche, come il prezzo del carbonio.3