Cos'è la PCAF?

Data di pubblicazione:4 marzo 2024
Collaboratori: Tom Krantz, Alice Gomstyn
La PCAF è una coalizione globale di istituzioni finanziarie che lavora per creare un approccio sincronizzato per valutare e divulgare leemissioni di gas serra (GHG)associate ai propri prestiti e investimenti.
In qualità di entità senza scopo di lucro, la PCAF fornisce agli istituti finanziari una guida sulle iniziative disostenibilità aziendalequali:
Adottando tali misure, le istituzioni finanziarie hanno il potenziale per aprire la strada alla finanza sostenibile. Possono inoltre ottenere una visione più completa delle impronte di carbonio dei loro portafogli adottando lo standard di contabilità dei gas serra della PCAF, il Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry (lo Standard).
La PCAF è stata fondata nel 2015 da 14 istituzioni finanziarie olandesi sotto la guida di ASN Bank. L'iniziativa è stata oggetto di un impegno da parte del governo olandese che ha richiesto alle banchedi guidare il passaggio a un'economia a basso carbonio misurando e divulgando le emissioni GHG associate ai loro prestiti e investimenti. Nel tempo, più istituzioni finanziarie dei Paesi Bassi si sono unite per sviluppare metodologie open-source per misurare le emissioni di gas serra di varie asset class, dalle azioni agli immobili commerciali.
Nel 2018, la PCAF si è espansa in America del Nord. Con Amalgamated Bank alla guida, altre 12 istituzioni finanziarie hanno adattato le metodologie di contabilizzazione dei gas serra della PCAF per il mercato nordamericano. Nel 2019, un totale di 28 banche della Global Alliance for Banking on Values (GABV) ha adottato l'approccio della PCAF nella divulgazione delle emissioni GHG. Da lì, ABN AMRO, Triodos Bank e ASN Bank sono entrati a far parte di Amalgamated Bank e GABV nel rendere la PCAF un'iniziativa globale.
Inoltre, su richiesta di banche e investitori, la PCAF ha ampliato il proprio lavoro per coprire più aspetti del settore finanziario. Dal 2021, la partnership ha creato metodi di misurazione e reporting delle emissioni dei gas serra per le attività dei mercati dei capitali e per il settore assicurativo.
Oggi, più di 400 istituti finanziari hanno allineato la loro valutazione e divulgazione dei gas serra agli standard contabili della PCAF.1
Secondo la PCAF: "Le banche rappresentano la maggior parte del capitale disponibile a livello globale. Dall'Accordo di Parigi sul clima, le maggiori banche hanno investito più di 4,6 trilioni di dollari nel settore dei combustibili fossili." 2
È stato dimostrato che bruciare i combustibili fossili rilascia emissioni di carbonio che acceleranoil cambiamento climatico, minacciando il benessere della popolazione globale. Il settore finanziario può dare l'esempio ad altri settori dando priorità alla trasparenza delle emissioni di gas serra in tutte le sue attività di investimento, spingendo la responsabilità delle emissioni di gas serra a evolversi in una pratica comune in tutti i mercati.
Il cuore della PCAF è il suo Global Core Team, un gruppo eterogeneo composto da 14 membri che rappresentano varie regioni e firmatari della PCAF. Insieme, hanno sviluppato lo standard con l'obiettivo di armonizzare lacontabilità GHGe ilreportin.
Lo standard è composto da tre parti: A, B e C. Ogni parte è stata esaminata dal protocollo GHG, un'organizzazione che fornisce un quadro globale per misurare e gestire le emissioni GHG. Le parti sono conformi ai requisiti della Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del framework per le attività di investimento di categoria 15.
Lo standard più aggiornato prevede che le banche applichino la contabilizzazione dei gas serra a sette classi di attività: azioni quotate e obbligazioni societarie; prestiti alle imprese e azioni non quotate; finanza di progetto; mutui; immobili commerciali; prestiti per autoveicoli e debito sovrano. Misurare le emissioni finanziate consente alle banche di rendere trasparenti lecomunicazioni climatichesull'esposizione alle emissioni GHG, identificare i rischi e le opportunità di transizione legati al clima e stabilire uno scenario di riferimento per le emissioni in linea con l'Accordo sul clima di Parigi.3
All'interno del settore finanziario, i mercati dei capitali svolgono un ruolo fondamentale nell'alimentare l'attività economica, compresa gran parte delle attività che generano emissioni di gas serra. PCAF consiglia che "per contribuire a limitare il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi net zero di emissioni entro il 2050, i mercati dei capitali devono ridistribuire una grande quantità di capitale alle aziende verdi e sostenibili." La parte B dello Standard prevede un meccanismo che consente alle istituzioni finanziarie di offrire trasparenza sulle emissioni di gas serra associate al loro lavoro di facilitazione delle transazioni sui mercati dei capitali, compresa l'emissione di azioni e obbligazioni.4
Il settore delle assicurazioni (e delle riassicurazioni) può svolgere un ruolo chiave nel sostenere le iniziative di decarbonizzazione. La domanda da parte del settore ri/assicurativo e di altri stakeholder di strumenti per misurare e rendicontare le emissioni di gas serra è in aumento. La Parte C dello Standard fornisce una guida sulla misurazione e la divulgazione delle emissioni GHG associate a due segmenti: linee commerciali e linee motorie personali.5
Si prevede che ulteriori asset class e case study vengano aggiunti man mano che la PCAF si evolve. Seguendo le linee guida della PCAF sulle emissioni finanziate, agevolate e associate alle assicurazioni, le istituzioni finanziarie possono riferire efficacemente agli stakeholder come ilCarbon Disclosure Project(CDP), comunicando al contempo azioni e strategie per il clima. Tale rendicontazione e trasparenza può anche incentivare gli istituti finanziari a sviluppare nuovi prodotti finanziari per contribuire a sostenere la transizione verso un'economia a emissioni net zero.
Lo standard PCAF viene implementato in cinque regioni: Africa, Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord. Ogni regione ha il proprio team di implementazione regionale con una struttura di governance completa. Ogni team riceve anche assistenza tecnica per implementare la contabilizzazione e la rendicontazione dei gas serra senza alcun costo.
La PCAF ha indicato che man mano che verranno alla luce ulteriori metriche e insight, le lezioni apprese attraverso l'implementazione regionale verranno utilizzate per perfezionare lo standard e promuovere la missione della coalizione: facilitare l'allineamento del settore finanziario con l'Accordo di Parigi sul clima.
