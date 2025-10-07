Cos'è la PCAF?

La PCAF è stata fondata nel 2015 da 14 istituzioni finanziarie olandesi sotto la guida di ASN Bank. L'iniziativa è stata oggetto di un impegno da parte del governo olandese che ha richiesto alle banchedi guidare il passaggio a un'economia a basso carbonio misurando e divulgando le emissioni GHG associate ai loro prestiti e investimenti. Nel tempo, più istituzioni finanziarie dei Paesi Bassi si sono unite per sviluppare metodologie open-source per misurare le emissioni di gas serra di varie asset class, dalle azioni agli immobili commerciali.

Nel 2018, la PCAF si è espansa in America del Nord. Con Amalgamated Bank alla guida, altre 12 istituzioni finanziarie hanno adattato le metodologie di contabilizzazione dei gas serra della PCAF per il mercato nordamericano. Nel 2019, un totale di 28 banche della Global Alliance for Banking on Values (GABV) ha adottato l'approccio della PCAF nella divulgazione delle emissioni GHG. Da lì, ABN AMRO, Triodos Bank e ASN Bank sono entrati a far parte di Amalgamated Bank e GABV nel rendere la PCAF un'iniziativa globale.

Inoltre, su richiesta di banche e investitori, la PCAF ha ampliato il proprio lavoro per coprire più aspetti del settore finanziario. Dal 2021, la partnership ha creato metodi di misurazione e reporting delle emissioni dei gas serra per le attività dei mercati dei capitali e per il settore assicurativo.

Oggi, più di 400 istituti finanziari hanno allineato la loro valutazione e divulgazione dei gas serra agli standard contabili della PCAF.1