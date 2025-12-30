Chatbot e agenti AI sono correlati, ma non esattamente la stessa cosa.

I chatbot sono principalmente interfacce di comunicazione. La loro funzione principale riguarda la conversazione. Che siano basati su regole (seguendo un albero decisionale) o basati su AI (generando risposte), il loro obiettivo è interagire con l'utente, raccogliere informazioni e fornire risposte da una base di conoscenza o database. Sono ottimi per gestire volumi elevati di interazioni di routine con i clienti.

A differenza dei chatbot, gli agenti AI sono autonomi e possono eseguire attività più complesse. Mentre un chatbot può dire a un cliente che un prodotto è esaurito, un agente AI può rilevare che le scorte stanno per esaurirsi. Può quindi contattare autonomamente il fornitore per far rifornire le scorte e adeguare la strategia dei prezzi in base ai livelli di offerta.

In breve, mentre i chatbot si limitano per lo più a rispondere, gli agenti AI possono agire oltre l'ambito della richiesta iniziale.

Tuttavia, la linea di demarcazione tra i due può essere sfumata. Negli ultimi anni, i chatbot sono passati dall'essere basati su alberi decisionali rigidi ad avvalersi dei grandi modelli linguistici (LLM), simili alla tecnologia dietro ChatGPT. In precedenza, se un utente digitava una frase che il bot non riconosceva, il risultato era un messaggio di errore. Oggi, l'AI generativa permette ai chatbot di interpretare il contesto, gestire errori tipografici e generare risposte oltre ai template pre-scritti, anche se sono ancora di natura prompt-response.

Ad esempio, strumenti come IBM® watsonx Orchestrate consentono alle aziende di creare assistenti conversazionali accurati, scalabili e basati sui dati aziendali. Questi assistenti garantiscono che l'AI aderisca a rigorose linee guida del marchio durante la realizzazione dell'automazione.