Come progettare un'architettura hybrid cloud

Nel passato recente, un approccio all'hybrid cloud in genere prevedeva la migrazione di alcuni servizi dall'infrastruttura on-premise a un cloud privato o pubblico e questi servizi comunicavano tra loro. Anche se una nuova applicazione era stata creata per essere ospitata su un cloud pubblico, aderiva a un'architettura tradizionale orientata ai servizi (SOA).

Ma oggi, l'architettura basata sui microservizi è al centro del modello di hybrid cloud. I microservizi sono un approccio in cui un'applicazione è suddivisa in componenti o servizi più piccoli per una facile implementazione. Questi microservizi si differenziano dai servizi nella SOA in quanto dispongono di uno stack tecnologico proprio e sono distribuiti in container, che sono eseguibili leggeri contenenti il microservizio e le librerie di cui dipende.

I container sono leggeri perché condividono il kernel del sistema operativo (SO) della macchina, il che significa che ogni container contiene solo il microservizio e le sue dipendenze. Tutte le dipendenze del sistema operativo sono condivise dall'hardware in cui risiede il container. Questa virtualizzazione consente ai microservizi di essere implementati indipendentemente in qualsiasi ambiente on-premise o cloud. E l'autosufficienza rende i microservizi molto diversi dalla SOA e più adatti alla distribuzione nel cloud, in cui la necessità di elasticità e la flessibilità per ottimizzare le risorse cloud è fondamentale.

La containerizzazione come modello di packaging per isolare i processi in qualsiasi ambiente non è un concetto nuovo, ma l'emergere di Docker nel 2013 come motore di container ha creato una struttura di packaging universale. Inoltre, una piattaforma di orchestrazione dei container come Kubernetes automatizza la distribuzione di Docker, o di qualsiasi altro container che si conforma agli standard Open Container Initiative (OCI), in ambienti hybrid cloud.