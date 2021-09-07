L'automazione intelligente (IA) è diffusa in tutti i settori per snellire i processi e creare efficienze che garantiscono maggiore precisione, tempi di risposta più rapidi e prodotti di qualità superiore. Ecco alcuni esempi:

Settore immobiliare

Nel settore dei beni immobili, l'IA rappresenta la prima linea di risposta per gli acquirenti interessati. I bot utilizzano l'automazione intelligente per fornire risposte più rapide e coerenti e coinvolgere gli acquirenti prima di coinvolgere un rappresentante. I bot vengono anche utilizzati per valutare proprietà confrontando case simili e creare una media delle vendite per stabilire il prezzo ottimale di vendita.

I bot prevedono il default dei prestiti, utilizzando machine learning e analytics dei dati per creare modelli che prevedono il rischio. Inoltre, l'RPA può automatizzare il processo di approvazione dei prestiti e contribuire a ridurre i pregiudizi umani.

Produzione

In un ambiente produttivo, la RPA semplifica le operazioni aziendali e riduce il rischio di errori automatizzando compiti e processi ripetitivi, inclusi tutto, dalla gestione dell'inventario dei pezzi di back-office alla catena di assemblaggio. La RPA può anche essere utilizzata per anticipare l'inventario utilizzando l'analisi dei dati per valutare i tassi di utilizzo dell'inventario esistenti e raccogliere tali informazioni per generare una raccomandazione.

Un ambiente di produzione, o qualsiasi ambiente che si basi sulle relazioni con i fornitori, può trarre beneficio dall'IA per analizzare e selezionare i fornitori. L'IA utilizza l'OCR (Optical Character Recognition) per raccogliere e analizzare dati da più input in diversi formati e utilizza l'analisi dei dati per confrontare le funzionalità dei fornitori, l'affidabilità e confrontare i prezzi.

Tendenze dell'automazione intelligente (IA) e direzione futura

Il futuro dell'IA è illimitato. Un esempio di nuova tecnologia sviluppata che utilizza l'IA per offrire maggior valore alle nostre interazioni quotidiane con la tecnologia è l'automazione cognitiva. L'automazione cognitiva è una progressione dell'IA che utilizza grandi quantità di dati, strumenti connessi, diagnostica e analytics predittiva per creare soluzioni che imitano il comportamento umano. Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il riconoscimento delle immagini, le reti neurali, il deep learning e altri strumenti, l'automazione cognitiva tenta di imitare maggiormente il comportamento umano, comprese le reazioni emotive e altre interazioni umane naturali. Un esempio di automazione cognitiva in uso è l'adozione della robotica per integrare l'assistenza ai pazienti nelle case di riposo e negli ospedali.

L'iperautomazione porta l'IA a un livello superiore, automatizzando quanti più processi e applicazioni possibili, utilizzando strumenti come il business process management per standardizzare l'approccio all'automazione in tutta l'organizzazione e creare un valore aziendale ancora maggiore.

