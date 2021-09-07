L'intelligenza artificiale (AI) estende la Robotic Process Automation (RPA) e aumenta l'efficienza aziendale.
L'automazione intelligente (IA), una soluzione di automazione intelligente end-to-end che combina Robotic Process Automation (RPA) e AI, può offrire molti vantaggi che favoriscono la trasformazione digitale di un'organizzazione.
L'AI è il complemento perfetto dell'RPA, che insieme fornisce un'automazione più accurata ed efficiente, alimentata da una base di conoscenze informate. L'AI è il processo alla base dello sforzo di simulare l'intelligenza umana nelle macchine, mentre la RPA automatizza i processi che utilizzano dati strutturati e logica.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
L'automazione intelligente (IA) è la combinazione di tecnologie AI e di automazione, come l'automazione cognitiva, il machine learning, l'automazione dei processi aziendali (BPA) e la RPA. Le funzionalità di IA semplificano i processi. Questa semplificazione consente all'utente di pensare al risultato o all'obiettivo anziché al processo utilizzato per ottenere tale risultato o ai confini tra le applicazioni.
L'uso di strumenti intelligenti, come assistenti virtuali e chatbot, fornisce alle organizzazioni insight che aiutano l'automazione e una risposta più rapida ai clienti. Ad esempio, strumenti come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) consentono ai settori che utilizzano molta carta, come i servizi sanitari o finanziari, di automatizzare l'analisi del testo e favorire un migliore processo decisionale.
L'IA può essere utilizzata in molti modi e tutti contribuiscono a migliorare l'esperienza del cliente. Alcuni degli utilizzi includono quanto segue:
Aristotele riteneva, riferendosi alla percezione umana, che "il tutto è maggiore della somma delle sue parti". L'estensione della RPA con funzionalità AI incorporate incarna questa affermazione. L'AI utilizza le informazioni raccolte da varie fonti e le trasmette a strumenti e prodotti per aumentare il valore delle loro interazioni. La RPA offre valore nell'automatizzare processi basati su dati strutturati, molti dei quali in precedenza richiedevano intervento manuale. Ciascuna di esse, da sola, offre un valore. Ma la combinazione dei due (ovvero l'IA) offre un valore enorme nella creazione di soluzioni che utilizzano una base di conoscenze tecnologiche per semplificare i processi e le interazioni tra le applicazioni. Le soluzioni successive sono più rapide e precise e contribuiscono a ottenere le seguenti quattro efficienze:
Diverse idee sbagliate minacciano di rallentare l'adozione dell'IA, ma possono essere facilmente dissipate. Alcuni di questi fraintendimenti includono quanto segue:
L'adozione dell'IA non è priva di sfide. Tuttavia, è possibile porre rimedio efficacemente a queste sfide. Alcune delle sfide includono quanto segue:
L'automazione intelligente (IA) è diffusa in tutti i settori per snellire i processi e creare efficienze che garantiscono maggiore precisione, tempi di risposta più rapidi e prodotti di qualità superiore. Ecco alcuni esempi:
Nel settore dei beni immobili, l'IA rappresenta la prima linea di risposta per gli acquirenti interessati. I bot utilizzano l'automazione intelligente per fornire risposte più rapide e coerenti e coinvolgere gli acquirenti prima di coinvolgere un rappresentante. I bot vengono anche utilizzati per valutare proprietà confrontando case simili e creare una media delle vendite per stabilire il prezzo ottimale di vendita.
I bot prevedono il default dei prestiti, utilizzando machine learning e analytics dei dati per creare modelli che prevedono il rischio. Inoltre, l'RPA può automatizzare il processo di approvazione dei prestiti e contribuire a ridurre i pregiudizi umani.
In un ambiente produttivo, la RPA semplifica le operazioni aziendali e riduce il rischio di errori automatizzando compiti e processi ripetitivi, inclusi tutto, dalla gestione dell'inventario dei pezzi di back-office alla catena di assemblaggio. La RPA può anche essere utilizzata per anticipare l'inventario utilizzando l'analisi dei dati per valutare i tassi di utilizzo dell'inventario esistenti e raccogliere tali informazioni per generare una raccomandazione.
Un ambiente di produzione, o qualsiasi ambiente che si basi sulle relazioni con i fornitori, può trarre beneficio dall'IA per analizzare e selezionare i fornitori. L'IA utilizza l'OCR (Optical Character Recognition) per raccogliere e analizzare dati da più input in diversi formati e utilizza l'analisi dei dati per confrontare le funzionalità dei fornitori, l'affidabilità e confrontare i prezzi.
Il futuro dell'IA è illimitato. Un esempio di nuova tecnologia sviluppata che utilizza l'IA per offrire maggior valore alle nostre interazioni quotidiane con la tecnologia è l'automazione cognitiva. L'automazione cognitiva è una progressione dell'IA che utilizza grandi quantità di dati, strumenti connessi, diagnostica e analytics predittiva per creare soluzioni che imitano il comportamento umano. Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il riconoscimento delle immagini, le reti neurali, il deep learning e altri strumenti, l'automazione cognitiva tenta di imitare maggiormente il comportamento umano, comprese le reazioni emotive e altre interazioni umane naturali. Un esempio di automazione cognitiva in uso è l'adozione della robotica per integrare l'assistenza ai pazienti nelle case di riposo e negli ospedali.
L'iperautomazione porta l'IA a un livello superiore, automatizzando quanti più processi e applicazioni possibili, utilizzando strumenti come il business process management per standardizzare l'approccio all'automazione in tutta l'organizzazione e creare un valore aziendale ancora maggiore.
Scopri di più su IBM Robotic Process Automation e iscriviti oggi stesso alla nostra prova gratuita!
Scopri come IBM Robotic Process Automation può offrire vantaggi economici pari a 992.000 USD e un ROI del 124% alla tua organizzazione.
Scopri il ruolo dell'RPA nell'automazione dei processi IT, dal potenziamento della trasformazione digitale alla promozione di iniziative di automazione incentrate sul business.
IBM Robotic Process Automation è un software che mira ad automatizzare le attività di back-office ripetitive e dispendiose in termini di tempo, utilizzando robot software che emulano le azioni umane su un computer. Fa parte della soluzione IBM per l'automazione aziendale.
IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.
Scopri soluzioni di automazione dei processi aziendali che forniscono rapidamente automazioni intelligenti con strumenti a uso limitato di codice.
IBM Robotic Process Automation è un software che mira ad automatizzare le attività di back-office ripetitive e dispendiose in termini di tempo, utilizzando robot software che emulano le azioni umane su un computer. Fa parte della soluzione IBM per l'automazione aziendale.