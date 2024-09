Oggi, GAM serve più di 17.000 clienti nei settori farmaceutico, ospedaliero e dei supermercati. Quasi 700 dipendenti lavorano per distribuire oltre 13.000 prodotti in tutto il Brasile e in tutti i settori farmaceutico, ospedaliero e alimentare. Puntando sull'integrità, sull'innovazione e sul benessere dei dipendenti, GAM è cresciuta fino a diventare uno dei principali attori del settore della logistica brasiliana.

Per supportare questa crescita, GAM ha sviluppato un'ampia operazione di back-office. I dipendenti eseguivano attività manuali ripetitive come tagliare e incollare informazioni da una soluzione CRM all'altra, preparare preventivi per i clienti e raccogliere certificati fiscali imposti dal governo.

Tuttavia, immettendo i dati a mano si verificavano inevitabilmente degli errori. I clienti spesso dovevano attendere per i preventivi. Queste attività ripetitive riducevano il tempo che i dipendenti potevano dedicare al servizio clienti e ai fornitori di GAM.

Il management di GAM si è reso conto che era necessario snellire questi processi per continuare a crescere e rimanere competitivi. "Abbiamo sempre puntato sulla tecnologia e sull'innovazione per andare avanti", spiega Lucas Remor, Process and Project Coordinator presso GAM. Abbiamo quindi deciso di cercare una tecnologia che ci aiutasse a risolvere questi problemi. La Robotic Process Automation, o RPA, era una soluzione promettente".