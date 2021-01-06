Aspetti importanti da considerare nell'implementazione di soluzioni cloud

Abbiamo letto numerosi articoli che descrivono perché il cloud computing è così importante oggi e ne illustrano i benefici. La maggior parte di essi si concentra sul perché il cloud sia rilevante e su come funzioni, ma è anche importante considerare da dove iniziare e come affrontare il percorso verso il cloud computing. Questo articolo affronta il tema dell'implementazione di una soluzione basata su cloud, ovvero gli aspetti da considerare durante le fasi di pianificazione, progettazione e implementazione.

Esistono diversi tipi di offerte cloud e sul mercato sono presenti diversi fornitori che offrono varie soluzioni competitive.. Dovresti valutare tutte le opzioni per scegliere quella più adatta, il che potrebbe anche comportare l'utilizzo di più offerte cloud.