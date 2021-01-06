Tag
Compute e server

Aspetti importanti da considerare nell'implementazione di soluzioni cloud

Imprenditori che lavorano in un ufficio luminoso

Uno sguardo ad alcuni elementi importanti da considerare durante le fasi di pianificazione, progettazione e implementazione.

Abbiamo letto numerosi articoli che descrivono perché il cloud computing è così importante oggi e ne illustrano i benefici. La maggior parte di essi si concentra sul perché il cloud sia rilevante e su come funzioni, ma è anche importante considerare da dove iniziare e come affrontare il percorso verso il cloud computing. Questo articolo affronta il tema dell'implementazione di una soluzione basata su cloud, ovvero gli aspetti da considerare durante le fasi di pianificazione, progettazione e implementazione.

Esistono diversi tipi di offerte cloud e sul mercato sono presenti diversi fornitori che offrono varie soluzioni competitive.. Dovresti valutare tutte le opzioni per scegliere quella più adatta, il che potrebbe anche comportare l'utilizzo di più offerte cloud.

Decidere un'offerta cloud adeguata

Il primo passo verso l'implementazione del cloud, ovviamente, è decidere se l'implementazione del cloud è adatta alla sua soluzione. Se la risposta è sì, allora dovrai determinare un'offerta cloud adeguata.

Per molte delle applicazioni, la forza trainante principale per l'implementazione del cloud sarebbe ridurre i costi dell'infrastruttura, ma questo non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare, il cloud offre molti benefici che dovrebbero essere utilizzati. Dovresti anche cercare di evitare un approccio "big bang", cercando invece di realizzare l'implementazione in più fasi.

Sul mercato sono disponibili vari strumenti per valutare la predisposizione al cloud della tua applicazione (ad esempio, questo è uno strumento di IBM). In base ai workload delle applicazioni, ai requisiti non funzionali (NFR), alle tecnologie attualmente utilizzate e allo stack hardware/software esistente, questi strumenti possono aiutare a valutare la tua applicazione per l'ambiente di implementazione target, la predisposizione al cloud e i benefici cloud che possono essere ottenuti. Vale la pena di utilizzare uno di questi strumenti all'inizio del viaggio nel cloud.

Per decidere quale opzione è più adatta, poniti le seguenti domande:

  • Si tratta di una soluzione per la migrazione di un'applicazione esistente o per applicazioni nate sul cloud? Per applicazioni cloud-native (nate sul cloud), PaaS è un'opzione adatta perché il MVP (minimum viable product) può essere rapidamente raggiunto in PaaS. La funzionalità può essere implementata in modo incrementale. Se si esegue la migrazione così com'è di un'applicazione esistente, ci sono limitazioni alla compatibilità del middleware (come una versione specifica del sistema operativo/software), quindi IaaS potrebbe essere la soluzione giusta.
  • Tutto il middleware richiesto è supportato dall'offerta cloud? Esiste una limitazione nelle opzioni middleware offerte dai provider di cloud e nel supporto fornito. Per la migrazione di applicazioni legacy, verifica se il supporto middleware richiesto/compatibile è disponibile. Se non è compatibile, potrebbe essere necessario apportare modifiche importanti all'applicazione. Questo non è un approccio consigliato, in quanto consumerà la maggior parte del tempo e degli sforzi dell'attività di migrazione.
  • Ci sono considerazioni sulla sicurezza dei dati e sulla conformità? Se l'applicazione gestisce dati sicuri (come informazioni personali/sensibili), allora controlla la conformità dei dati rispetto alle opzioni cloud. I requisiti normativi potrebbero imporre che i dati sensibili non vengano memorizzati su un'istanza di cloud pubblico, oppure potrebbero esserci restrizioni geografiche. In tal caso, potresti prendere in considerazione una soluzione hybrid cloud, con dati on-premise e applicazione distribuita sul cloud pubblico. Un altro aspetto è considerare l'offerta cloud basata su un'offerta single-tenant/multi-tenant.
  • L'applicazione è rivolta a Internet o intranet? Questo determinerebbe se l'applicazione può essere ospitata su cloud pubblico o cloud privato, a seconda delle configurazioni di rete e del firewall. Le applicazioni rivolte a Internet possono ancora essere ospitate dietro il firewall (su un cloud privato), mentre il traffico Internet dovrebbe essere gestito da un'istanza di cloud pubblico e poi reindirizzato da lì.
  • L'applicazione richiede l'integrazione con le applicazioni Enterprise esistenti dietro il firewall? Per tali esigenze, un cloud pubblico potrebbe non essere adatto a seconda delle politiche aziendali sui firewall.
  • L'applicazione utilizza componenti specifici di terze parti/open source? Se la tua applicazione utilizza uno strumento specifico o un software con licenza, allora c'è la possibilità che non sia supportata su PaaS, ma le offerte PaaS offrono un ricco set di strumenti tra cui puoi scegliere, come alternativa. Ciò richiederà un refactoring dell'applicazione.
  • L'applicazione funziona con il filesystem nativo sul server ospitato? Se la risposta è "sì", allora non si tratta di una soluzione affidabile se ospitata sul cloud. L'integrazione dei filesystem potrebbe essere migrata verso una qualsiasi delle soluzioni cloud appropriate.
Progettazione della soluzione cloud

Una volta identificato l'ambiente cloud di destinazione appropriato, il prossimo passo è progettare la soluzione cloud. Di seguito sono riportati gli aspetti critici da considerare durante la progettazione:

  • Sicurezza: questo è uno dei principali deterrenti per le organizzazioni all'adozione di soluzioni cloud. I seguenti punti devono essere presi in considerazione per garantire una sicurezza adeguata:
    • Controlli di sicurezza del cloud: controlli deterrenti, controlli preventivi, controlli investigativi, controlli correttivi
    • Sicurezza e privacy: gestione dell'identità, physical security, sicurezza del personale, privacy
    • Sicurezza dei dati: riservatezza, controllabilità degli accessi, integrità
    • Crittografia: dati in transito, dati a riposo
    • Conformità: continuità aziendale e recupero dei dati, registro e traccia di controllo
    • Questioni legali e contrattuali
  • Alta disponibilità (HA) e disaster recovery (DR): la natura del cloud implica un controllo limitato sulle interruzioni programmate e non programmate. Se esiste un NFR per questo, la progettazione del componente dovrebbe essere sufficientemente robusta da fornire funzionalità HA e DR. L'infrastruttura in sé non fornisce caratteristiche correlate, ma queste possono essere ottenute utilizzando i servizi forniti dal fornitore PaaS in armonia con il design dell'applicazione. Alcune opzioni sono ospitare l'applicazione su più data center di cloud, monitorare l'applicazione e scalare quando necessario, utilizzare container per il provisioning dinamico dei servizi, ecc.
  • Data backup e ripristino: i provider di cloud offrono varie opzioni di servizi di backup (come i servizi di backup Evault). I team applicativi devono prendere in considerazione questi servizi per poter ripristinare il sistema in caso di perdita di dati.
  • Pipeline DevOps: l'automazione e l'utilizzo di strumenti per l'esecuzione di attività ripetute sono la chiave per ottenere implementazioni più rapide e fornire più valore aziendale al cliente. Le offerte cloud, in particolare le soluzioni PaaS, offrono una vasta gamma di caratteristiche DevOps per ottenere integrazione continua, consegna continua, implementazione continua e operazioni continue.
  • Uso dei container: i processi e la memoria possono essere forniti automaticamente sul cloud e questa natura dinamica del cloud consente l'implementazione efficiente di tecnologie container come microservizi e Docker. È possibile ottenere istantaneamente un ridimensionamento automatico e dinamico verso l'alto o verso il basso per supportare ulteriori istanze di servizi, a seconda del carico dell'applicazione.
  • Bilanciamento del carico: il bilanciamento del carico è fondamentale per un paio di motivi. Innanzitutto, può fungere da proxy per proteggere i server delle applicazioni backend. In secondo luogo, per bilanciare il carico tra più server. I provider di cloud offrono diversi algoritmi di bilanciamento del carico, come round-robin, min-min, min-max, ecc. È importante comprendere le opzioni e scegliere quella più appropriata.
  • Latenza: la latenza di rete è un aspetto importante da considerare, soprattutto in un ambiente hybrid cloud, in cui sono presenti più hop di rete (eventualmente tra diversi fornitori di cloud) per una singola richiesta client. I fornitori di cloud service possono aiutare a instradare in modo intelligente gli utenti finali verso la regione del centro dati cloud più vicina all'interno della loro rete.
  • Ambiente clusterizzato: in un ambiente clusterizzato, si suggerisce di fornire server diversi su pod separati. Qualsiasi manutenzione programmata viene solitamente eseguita su un pod alla volta. Quindi, all'interno del cluster, questa distribuzione garantirà che almeno un server sia attivo in qualsiasi momento per gestire le richieste dei client.
  • Scalabilità (verticale/orizzontale): si tratta della capacità di una risorsa IT di gestire richieste crescenti o decrescenti in modo adeguato ed è una delle caratteristiche più vantaggiose e popolari del cloud. La scalabilità orizzontale è spesso considerata un vantaggio a lungo termine, mentre quella verticale è solitamente considerata un vantaggio a breve termine. Il ridimensionamento verticale può avere un beneficio in termini di costi, ma potrebbe finire per essere l'anello più debole o un singolo punto di guasto.
  • Middleware e software: la scelta del middleware e del software più adatti alla soluzione dipende da molteplici fattori, come l'utilizzo nelle applicazioni esistenti, le competenze disponibili, le limitazioni delle licenze, le opzioni fornite dal provider cloud, ecc. I fornitori di servizi cloud forniscono una serie predefinita di opzioni. Pertanto, è necessario effettuare un controllo di compatibilità prima di migrare qualsiasi applicazione esistente. Potrebbe essere necessaria una riscrittura parziale/intera dell'applicazione per sfruttare al massimo le varie caratteristiche del cloud.
  • Monitoraggio: il monitoraggio delle prestazioni dell'applicazione e il monitoraggio dell'infrastruttura (server) sono fondamentali per assicurarsi che l'applicazione sia sicura e disponibile. I provider di cloud offrono strumenti per analizzare i workload delle macchine virtuali . Offrono dashboard e raccolte di metriche altamente personalizzabili, che possono fornire soluzioni consolidate per un monitoraggio coerente. Le azioni automatizzate (come aumentare le risorse hardware, gestire il numero di istanze di servizio in esecuzione) possono essere configurate per mantenere la salute del sistema.
  • Soluzioni hybrid cloud: includono integrazione delle applicazioni che coprono diversi ambienti cloud, tra diversi fornitori o on-premise. I firewall dovranno essere configurati per abilitare tali integrazioni. Queste integrazioni possono essere asincrone o sincrone, in base ai requisiti funzionali e/o tecnici. La memorizzazione nella cache dei dati che non cambia frequentemente può aiutare a ridurre i tempi di elaborazione delle applicazioni.
  • Crittografia: la crittografia dei dati inattivi è importante in un ambiente cloud, per motivi di sicurezza e conformità, soprattutto negli ambienti multi-tenant. La crittografia dei dati salvati è altrettanto importante.
 

Conclusioni

Implementare una soluzione cloud non significa solo ospitare un'applicazione legacy esistente su una nuova infrastruttura condivisa. Questo può essere un buon primo passo per contribuire a ridurre i costi dell'infrastruttura, ma il cloud offre vari servizi per raggiungere flessibilità ed efficienza, in modo conveniente. Il pieno potenziale del cloud risiede nell'utilizzo di servizi appropriati.

Maggiori informazioni sulle soluzioni di cloud pubblico e hybrid cloud di IBM.

