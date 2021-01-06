Aspetti importanti da considerare nell'implementazione di soluzioni cloud

Abbiamo letto numerosi articoli che descrivono perché il cloud computing è così importante oggi e ne illustrano i benefici. La maggior parte di essi si concentra sul perché il cloud sia rilevante e su come funzioni, ma è anche importante considerare da dove iniziare e come affrontare il percorso verso il cloud computing. Questo articolo affronta il tema dell'implementazione di una soluzione basata su cloud, ovvero gli aspetti da considerare durante le fasi di pianificazione, progettazione e implementazione.
Esistono diversi tipi di offerte cloud e sul mercato sono presenti diversi fornitori che offrono varie soluzioni competitive.. Dovresti valutare tutte le opzioni per scegliere quella più adatta, il che potrebbe anche comportare l'utilizzo di più offerte cloud.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il primo passo verso l'implementazione del cloud, ovviamente, è decidere se l'implementazione del cloud è adatta alla sua soluzione. Se la risposta è sì, allora dovrai determinare un'offerta cloud adeguata.
Per molte delle applicazioni, la forza trainante principale per l'implementazione del cloud sarebbe ridurre i costi dell'infrastruttura, ma questo non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare, il cloud offre molti benefici che dovrebbero essere utilizzati. Dovresti anche cercare di evitare un approccio "big bang", cercando invece di realizzare l'implementazione in più fasi.
Sul mercato sono disponibili vari strumenti per valutare la predisposizione al cloud della tua applicazione (ad esempio, questo è uno strumento di IBM). In base ai workload delle applicazioni, ai requisiti non funzionali (NFR), alle tecnologie attualmente utilizzate e allo stack hardware/software esistente, questi strumenti possono aiutare a valutare la tua applicazione per l'ambiente di implementazione target, la predisposizione al cloud e i benefici cloud che possono essere ottenuti. Vale la pena di utilizzare uno di questi strumenti all'inizio del viaggio nel cloud.
Per decidere quale opzione è più adatta, poniti le seguenti domande:
Una volta identificato l'ambiente cloud di destinazione appropriato, il prossimo passo è progettare la soluzione cloud. Di seguito sono riportati gli aspetti critici da considerare durante la progettazione:
Implementare una soluzione cloud non significa solo ospitare un'applicazione legacy esistente su una nuova infrastruttura condivisa. Questo può essere un buon primo passo per contribuire a ridurre i costi dell'infrastruttura, ma il cloud offre vari servizi per raggiungere flessibilità ed efficienza, in modo conveniente. Il pieno potenziale del cloud risiede nell'utilizzo di servizi appropriati.
Maggiori informazioni sulle soluzioni di cloud pubblico e hybrid cloud di IBM.
Vuoi far funzionare l'intelligenza artificiale per la tua azienda? Scopri come IBM Cloud e Red Hat semplificano la personalizzazione, l'implementazione e la scalabilità dell'AI. Tutto in una sessione. Partecipa al webinar e crea il tuo percorso verso il successo con l'AI.
Questo rapporto di IDC mostra come le aziende stanno affrontando le sfide più difficili della migrazione al cloud (e cosa sta funzionando).
Leggi il 2024 Magic Quadrant for CDBMS e scopri quali fornitori stanno supportando ecosistemi di dati ad alte prestazioni e hybrid-ready.
Applicando IBM Watson Discovery, watsonx Assistant e watsonx.ai su IBM Cloud, l'azienda EdTech non solo ha migliorato l'esperienza di apprendimento per i propri clienti, ma ha anche ottenuto significativi vantaggi di business.
Scopri le soluzioni di migrazione IBM cloud progettate per semplificare il tuo percorso verso il cloud. Scopri i diversi tipi di migrazione, strategie e benefici che promuovono l'efficienza, la scalabilità e l'innovazione.
Esplora le principali differenze tra soluzioni di cloud pubblico, cloud privato e hybrid cloud con IBM. Scopri quale modello cloud si adatta meglio alle esigenze della tua azienda per ottenere maggiore flessibilità, sicurezza e scalabilità.
Crea gratuitamente il tuo account IBM Cloud e accedi a oltre 40 prodotti sempre gratuiti, tra cui le API IBM Watson.
IBM Cloud, una piattaforma cloud aziendale progettata per i settori regolamentati, offre soluzioni sicure, ibride e progettate per l'AI.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
Libera il pieno potenziale dell'AI e dell'hybrid cloud con la piattaforma sicura e scalabile di IBM. Inizia esplorando le nostre soluzioni predisposte per l'AI o crea un account gratuito per accedere a prodotti e servizi sempre gratuiti.