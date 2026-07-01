Apa itu pemeliharaan preskriptif?

Jenis pemeliharaan ini banyak digunakan di berbagai industri, di mana pun aset industri yang berat dan saling berhubungan adalah inti dari proses bisnis.

Karena makin banyak perusahaan yang beralih dari strategi pemeliharaan reaktif yang ketinggalan zaman menuju pemeliharaan proaktif yang lebih modern, analisis preskriptif muncul sebagai salah satu solusi paling canggih di pasar. Banyak organisasi maju menerapkan strategi preskriptif bersama strategi prediktif. Strategi prediktif digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan strategi preskriptif untuk merekomendasikan solusi.

Dengan bantuan sensor pintar dan platform manajemen aset perusahaan (EAM), organisasi modern dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dari sebelumnya tentang aset mereka. Pemeliharaan preskriptif membantu menggunakan data tersebut, merekomendasikan tugas pemeliharaan untuk menyelesaikan masalah sebelum mengakibatkan kegagalan peralatan atau waktu henti yang tidak direncanakan.