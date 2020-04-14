Mengapa analitik preskriptif dan optimasi keputusan (decision optimization) sangat penting

Sebelum “apa yang harus kita lakukan?” sering kali ada pertanyaan “apa yang bisa terjadi?” Di situlah analisis prediktif berperan. Analisis prediktif menggunakan algoritme canggih dan machine learning untuk memproses data historis, “mempelajari” apa yang telah terjadi sambil mengungkap pola data yang tidak terlihat, interaksi, dan hubungan. Hal ini kemudian menciptakan model yang menunjukkan kemungkinan skenario atau hasil.

Anda mungkin berpikir bahwa bisnis bisa bertahan hanya dengan menggunakan analisis prediktif dan analitik preskriptif adalah tambahan yang “bagus untuk dimiliki”. Namun, cara berpikir seperti itu meleset dari sasaran. Sebuah laporan Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa 70 persen eksekutif bisnis menilai proyek-proyek ilmu data dan analitik sebagai sangat penting. Namun, hanya 2 persen yang mengatakan bahwa proyek-proyek yang sama telah memenuhi janji mereka.

Mengapa? Model prediktif yang disampaikan oleh machine learning memberikan “insight yang dapat ditindaklanjuti,” tetapi mereka tidak mengatakan tindakan apa yang harus Anda ambil berdasarkan insight tersebut untuk hasil terbaik. Dalam banyak kasus, seseorang yang bias cenderung mengikuti instingnya. Hasil biasanya tidak optimal dan paling buruk mengecewakan. Untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari analisis prediktif, sangat penting untuk berinvestasi dalam analitik preskriptif.

Berikut adalah beberapa contoh yang menjelaskan nilai penambahan analitik preskriptif ke kemampuan prediksi Anda. Jika Anda tengah menggeluti sektor manufaktur, analisis prediktif dapat memberi Anda perkiraan berapa banyak waktu yang dibutuhkan karyawan dan alat untuk melakukan pemeliharaan. Setelah menggunakan analitik preskriptif, Anda akan tahu berapa banyak lembur yang diperlukan sehingga Anda dapat menghasilkan jadwal terperinci.

Dalam retail, analisis prediktif dapat memperkirakan lonjakan permintaan yang disebabkan oleh keadaan eksternal. Analitik preskriptif dapat membantu dalam merancang rencana pengisian ulang untuk menentukan gudang mana yang harus memasok ke setiap toko retail guna memenuhi permintaan dengan memadai.

Bagi mereka yang bekerja di industri energi dan utilitas, analitik preskriptif dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai pembangkit listrik mana yang harus dinyalakan atau dimatikan berdasarkan perkiraan permintaan listrik.

Dan terakhir, jika bisnis Anda adalah maskapai penerbangan atau bagian lain dari industri perjalanan dan transportasi, Anda dapat menggunakan perkiraan permintaan dan analitik preskriptif untuk merancang rencana armada optimal dan jadwal kru.