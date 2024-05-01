Analitik preskriptif merupakan subdisiplin dalam analitik data yang berupa praktik di dalam disiplin analitik bisnis dan intelijen bisnis, yang secara luas didefinisikan sebagai konversi data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.

Ada empat jenis utama analisis data, dengan analisis preskriptif menjadi yang paling canggih:

Analitik deskriptif : “Apa yang terjadi?”

Analisis diagnostik : “Mengapa hal itu terjadi?”

Analisis prediktif : "Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?"

Analisis preskriptif: “Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?”

Meskipun keempat jenis analitik tersebut bermanfaat untuk menceritakan kisah di dalam data, analitik preskriptif berbeda dari jenis lainnya karena fokusnya tidak hanya memprediksi hasil di masa depan, namun juga merekomendasikan tindakan atau keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau mencegah hasil yang tidak diinginkan. Ini bukan hanya soal, “Apa yang mungkin terjadi di masa depan?” tetapi “Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan?”

Organisasi menggunakan analitik preskriptif untuk berbagai tugas seperti segmentasi pelanggan, prediksi churn, deteksi penipuan, penilaian risiko, forecasting permintaan, pemeliharaan preskriptif, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Sementara praktik sudah ada sebelum munculnya big data, prevalensi volume besar data historis dalam organisasi telah mempercepat praktik tersebut.

Saat ini, alat bantu analitik preskriptif menggunakan banyak teknik statistik dari pemodelan prediktif sekaligus memanfaatkan algoritma serta model kecerdasan buatan dan machine learning. Perangkat lunak analitik menggunakan model machine learning dilatih dengan data dalam jumlah besar sehingga analis dapat mengidentifikasi risiko dan peluang secara lebih akurat, yang memandu dan menyempurnakan pengambilan keputusan para pemimpin bisnis.