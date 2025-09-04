Komputasi edge untuk IoT

Saat ini, komputasi edge telah menjadi teknologi pelengkap penting untuk IoT, membantu mempercepat waktu pemrosesan data, mengurangi latensi, dan meningkatkan keamanan berbagai perangkat IoT.

Banyak aplikasi modern bergantung pada komputasi edge di IoT untuk fungsinya. Dari perangkat yang terhubung yang memungkinkan profesional kesehatan memantau pasien dari jarak jauh. Sensor mengoptimalkan arus lalu lintas di area yang padat dan sistem mengontrol bendungan hidroelektrik—contoh penggunaannya sangat luas dan beragam.

Sebuah laporan baru-baru ini memproyeksikan bahwa jumlah perangkat IoT di seluruh dunia akan mencapai 18 miliar pada akhir tahun 2025, meningkat 1,6 miliar dari dua tahun sebelumnya.1

Komputasi edge sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan perangkat ini diproses di edge dan bukan di cloud, yang akan secara signifikan memperlambat jaringan seperti internet.

Menurut Fortune Business Insights, pasar global untuk komputasi edge bernilai lebih dari 10 miliar USD dua tahun yang lalu. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai 182 miliar USD dalam enam tahun ke depan—tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 38,2%.2