Jangan biarkan dompet Anda ikut bocor ketika rumah Anda mengalami kebocoran air. Tahukah Anda bahwa kerusakan properti, termasuk pencurian menyumbang 97,3% dari klaim asuransi rumah? Kerusakan properti dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kebakaran dan petir, angin kencang serta hujan es, peristiwa cuaca ekstrem termasuk badai dan tornado, maupun kebocoran air, kerusakan akibat suhu membeku, ataupun tindak pencurian. Kabar baiknya adalah bahwa dengan Internet of Things, sensor rumah pintar, dan bantuan penyedia asuransi, Anda dapat membantu melindungi diri sendiri, rumah Anda, dan keluarga Anda dari mengalami terlalu banyak kesulitan yang terkait dengan kerusakan rumah dan properti.

Berikut adalah ikhtisar 8 sensor yang dapat Anda terapkan di rumah Anda untuk membantu memastikan Anda aman dari badai.

1. Deteksi kebakaran/CO

Kebakaran adalah penyebab nomor satu kerusakan properti. Selama bertahun-tahun detektor api yang sederhana telah berbunyi bip pada tanda pertama asap di rumah, tetapi ada beberapa jenis polutan yang dapat mengancam lingkungan rumah dan kualitas udara kita, yang semuanya dapat menyebabkan kerusakan properti dan bahaya bagi orang-orang di dalam. Detektor karbon monoksida mengukur kadar CO di udara dan akan memperingatkan orang jika kadarnya berbahaya. Karena CO tidak berbau dan tidak terdeteksi tanpa bantuan, detektor dapat menjadi penyelamat hidup, terutama ketika terhubung ke layanan pemantauan darurat.

Beberapa sensor baru tidak hanya deteksi asap dan CO, tetapi juga dapat memantau kualitas udara secara keseluruhan di rumah Anda dan memperhatikan polutan seperti debu, jelaga, serbuk sari, suhu, kelembaban, kebuntuan udara, polusi, dan partikulat. Yang lebih menarik adalah diskon yang ditawarkan perusahaan asuransi saat Anda menggunakan sensor ini.

2. Deteksi kebocoran/kelembaban

Kerusakan akibat air dan pembekuan adalah penyebab utama ke-2 dari klaim asuransi rumah. Tidak ada yang menginginkan panggilan yang menakutkan yang memberitahukan bahwa rumahnya mengalami kebocoran parah hingga air mengalir masuk ke unit di bawahnya. Saluran air ke pembuat es Anda pecah dan air terus mengalir tanpa henti selama 24 jam. Ini adalah kecelakaan yang mahal.

Sensor deteksi kelembapan dapat memberi tahu Anda jika rumah Anda berisiko karena pipa beku, atau bahkan garis air yang rusak. Sensor ini mengingatkan Anda akan kebocoran di rumah sehingga Anda dapat memperbaiki masalah segera dan tidak setelah kerusakan terjadi. Sensor tersebut dapat ditempatkan di sekitar pemanas air, mesin pencuci piring, lemari es, wastafel, pompa bak dan apa pun yang berisiko kebocoran air. Jika sensor mendeteksi air yang tidak diinginkan, pemberitahuan dikirimkan kepada Anda, sehingga Anda dapat bergegas pulang untuk memeriksa masalahnya.

3. Pintu jendela & buka dan tutup

Sensor pintu dan jendela memberi tahu Anda ketika orang masuk dan meninggalkan rumah Anda dan bahkan dapat menyalakan dan mematikan lampu saat pintu dibuka dan ditutup. Sensor pintu dan jendela adalah garis pertahanan pertama Anda untuk pembobolan rumah; beberapa sensor bahkan mendeteksi ketika jendela dirusak oleh penyusup. Sensor ini mengingatkan Anda terhadap penyusup potensial, belum lagi remaja yang mencoba berbuat nakal. Sekali lagi, teknologi nirkabel memungkinkan Anda menerima pemberitahuan langsung ke ponsel atau tablet Anda dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat meminta bantuan jika diperlukan.

4. Bel pintu dengan video

Bel pintu video juga merupakan sensor pencegah pencurian. Perangkat keren ini memungkinkan Anda untuk melihat siapa yang ada di depan pintu Anda dari ponsel pintar Anda. Baik ketika Anda berada di dalam rumah sendirian dan ingin melihat siapa yang ada di depan pintu, maupun saat Anda sedang bekerja dan seseorang datang ke rumah Anda. Anda bisa mengetahuinya. Dengan mengombinasikannya bersama sensor buka/tutup pintu, rumah Anda menjadi lebih terlindungi sehingga pelaku kejahatan cenderung menghindari risiko melakukan pembobolan! Ring adalah salah satu bel pintu video asli di pasaran, tetapi ada beberapa opsi bagus lain sekarang.

5. Termostat pintar

Termostat pintar memberi Anda kontrol atas pemanasan dan pendinginan di rumah Anda – dari mana saja. Termostat pintar tidak hanya keren, tetapi juga akan membantu Anda menghemat uang dengan memantau suhu dan kelembapan di dalam dan di luar rumah Anda. Ketika Anda masuk dan keluar rumah, suhu rumah Anda juga berubah dan termostat pintar dapat menyesuaikan suhu berdasarkan perilaku dan penggunaan ruangan Anda. Termostat berkualitas terbaik mampu melakukan penyesuaian suhu secara individual untuk setiap ruangan sehingga menjaga kenyamanan ketika ruangan dihuni dan secara otomatis beralih ke mode efisiensi energi ketika tidak ada orang. Menggunakan teknologi ke sensor ini membuka jalan bagi rumah yang seolah berpikir dan mengenal Anda serta preferensi suhu Anda.

6. Sensor gerak

Sensor gerak melakukan apa yang Anda bayangkan – sensor ini mendeteksi gerakan dan pergerakan di suatu area. Sensor ini berjaga-jaga ketika Anda tidak di rumah; sensor ini juga dapat mengingatkan Anda jika ada gerakan di dalam rumah Anda, atau jika pintu atau jendela Anda telah dibuka atau ditutup. Sensor gerak menjadi sepasang mata ekstra untuk Anda, mengingatkan Anda akan aktivitas yang tidak diinginkan di rumah Anda seperti remaja menyelinap keluar (atau masuk), atau jika seorang anak memasuki area terlarang di rumah seperti lemari obat.

Sensor gerak juga bagus untuk membantu menghemat energi. Sensor-sensor ini dapat diintegrasikan dengan sistem pencahayaan maupun thermostat untuk mengoptimalkan konsumsi energi berdasarkan tingkat okupansi ruangan. Sebagai contoh, lampu akan otomatis padam saat ruangan kosong atau suhu akan disetel ke tingkat efisiensi energi ketika tidak ada orang.

Sensor gerak juga dapat dihubungkan ke video, jadi Anda tidak hanya mendapatkan pemberitahuan bahwa sensor telah tersandung, tetapi sensor dapat mengaktifkan perekaman video untuk menangkap rekaman intrusi.

Multi-sensor menggabungkan beberapa sensor menjadi satu perangkat. Beberapa kemampuan gabungan termasuk gerakan, suhu, cahaya, kelembapan, getaran, dan UV.

Tidak semua sensor gerak diciptakan sama. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang berbagai jenis sensor gerak yang dapat Anda gunakan:

Inframerah Pasif (PIR) : Mendeteksi panas tubuh (energi inframerah). Ini adalah sensor yang paling banyak digunakan untuk keamanan rumah. Sensor ini mendeteksi panas dan gerakan untuk membentuk sebuah grid perlindungan – jika sebuah objek bergerak menghalangi beberapa zona grid dan tingkat energi inframerah berubah, sensor akan aktif.

: Mendeteksi panas tubuh (energi inframerah). Ini adalah sensor yang paling banyak digunakan untuk keamanan rumah. Sensor ini mendeteksi panas dan gerakan untuk membentuk sebuah grid perlindungan – jika sebuah objek bergerak menghalangi beberapa zona grid dan tingkat energi inframerah berubah, sensor akan aktif. MircoWave (MW) : Sensor memancarkan gelombang mikro untuk mengukur pantulan dari objek yang bergerak. Sensor MW mencakup lebih banyak area dibandingkan sensor inframerah, namun sensor ini mahal dan rentan terhadap gangguan listrik.

: Sensor memancarkan gelombang mikro untuk mengukur pantulan dari objek yang bergerak. Sensor MW mencakup lebih banyak area dibandingkan sensor inframerah, namun sensor ini mahal dan rentan terhadap gangguan listrik. Sensor Gerak Teknologi Ganda : Sensor gerak teknologi ganda menggunakan beberapa teknologi, seperti inframerah pasif (PIR) ditambah Microwave (MW) – sensor aktif, untuk memonitor suatu area. Kedua sensor wajib teraktivasi untuk menyalakan alarm, suatu mekanisme yang membantu menurunkan frekuensi alarm yang tidak valid.

: Sensor gerak teknologi ganda menggunakan beberapa teknologi, seperti inframerah pasif (PIR) ditambah Microwave (MW) – sensor aktif, untuk memonitor suatu area. Kedua sensor wajib teraktivasi untuk menyalakan alarm, suatu mekanisme yang membantu menurunkan frekuensi alarm yang tidak valid. Jenis Reflektif Area : Memancarkan sinar inframerah dari LED. Dengan menggunakan pantulan sinar tersebut, sensor mengukur jarak ke orang atau objek dan mendeteksi apakah objek berada dalam area yang ditentukan.

: Memancarkan sinar inframerah dari LED. Dengan menggunakan pantulan sinar tersebut, sensor mengukur jarak ke orang atau objek dan mendeteksi apakah objek berada dalam area yang ditentukan. Ultrasonik : Memancarkan pulsa gelombang ultrasonik dan mengukur pantulan dari objek yang bergerak.

: Memancarkan pulsa gelombang ultrasonik dan mengukur pantulan dari objek yang bergerak. Vibrasi: Deteksi getaran. Ada dua jenis sensor utama dalam kategori ini – akselerometer dan perangkat Pieozoelectric.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang teknologi getaran yang ingin Anda ketahui di wiki sensor.

7. Pintu garasi pintar

Pintu garasi pintar ber-wi-fi memberikan rasa aman tambahan. Idenya sederhana namun efektif – tak perlu lagi khawatir apakah pintu garasi sudah tertutup atau belum. Anda dapat membuka dan menutup pintu garasi Anda dari ponsel Anda, dari mana saja.

8. Interkom/hub

Anda telah memasang sensor untuk membuat rumah pintar Anda, dan sekarang Anda perlu mengelola semuanya dari satu lokasi. Hub rumah pintar dan sistem interkom memungkinkan Anda mengakses semua sensor rumah pintar Anda, sistem komunikasi di seluruh rumah dan memungkinkan Anda untuk memanggil layanan – darurat atau perbaikan – dengan mengetuk tombol. Dengan sistem interkom Anda dapat melihat melalui dinding dan melakukan percakapan video dan suara antara kamar di rumah. Anda juga dapat menggunakan ponsel pintar Anda untuk menelepon kamar di rumah saat Anda sedang pergi bekerja – ini bisa berguna untuk memeriksa orang tua yang sudah lanjut usia saat Anda pergi.

Seperti yang Anda lihat, ada beberapa sensor di pasaran yang dapat membantu Anda menciptakan rumah pintar yang aman dan terlindungi bahkan ketika Anda tidak ada di sana. Adopsi jenis teknologi ini dengan cepat berkembang dan bahkan menjadi insentif asuransi. Perusahaan asuransi berupaya menjaga keselamatan Anda dan properti Anda, dan semakin banyak yang menyediakan layanan tambahan untuk mendukung hal tersebut, termasuk mengembangkan rumah yang lebih cerdas dan proaktif dalam memberikan perlindungan finansial maupun fisik.

Langkah berikutnya: meningkatkan keamanan dan produktivitas operasi, bangunan, fasilitas, dan aset Anda.

Tidak diragukan lagi, teknologi telah membantu kita menciptakan rumah yang lebih cerdas dan lebih aman. Di luar area kami, organisasi berwawasan ke depan menemukan cara baru untuk menggunakan data IoT, AI, dan alur kerja otomatis untuk memodernisasi pekerjaan, mengotomatisasi untuk produktivitas yang lebih besar, dan meningkatkan nilai data.