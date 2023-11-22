Seperti halnya sistem saraf tubuh yang mengatur cara manusia merespons dunia di sekitar mereka, teknologi yang terus berkembang memberdayakan kota untuk merespons perubahan di lingkungan perkotaan setempat.

Teknologi untuk mengumpulkan data—termasuk data waktu—merupakan pusat dari inisiatif kota pintar dan manfaat yang mereka janjikan. Wawasan berbasis data membantu pemerintah daerah meningkatkan perencanaan kota dan penyebaran layanan kota, mulai dari pengelolaan limbah hingga transportasi umum, yang mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk.

Layanan kota yang lebih efisien juga dapat membantu mengurangi emisi karbon, berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kualitas udara lokal. Selain itu, solusi kota pintar dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dan inovasi teknologi yang lebih baik dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis.

Departemen Transportasi Amerika Serikat telah mengidentifikasi tiga ciri khas kota dan komunitas pintar:1

