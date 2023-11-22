Kota pintar adalah area perkotaan di mana teknologi dan pengumpulan data membantu meningkatkan kualitas hidup serta keberlanjutan dan efisiensi operasi kota. Teknologi kota pintar yang digunakan oleh pemerintah daerah meliputi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT).
Area operasi kota di mana TIK, IoT dan teknologi pintar lainnya semakin memainkan peran penting termasuk transportasi, energi, dan infrastruktur. Ketika sebuah kota memperbarui sistem dan strukturnya untuk menggabungkan teknologi ini, kota menjadi lebih pintar. Namun, kota mana yang harus dianggap sebagai kota pintar atau harus mengklaim mantel kota “paling pintar” masih menjadi perdebatan.
Seperti halnya sistem saraf tubuh yang mengatur cara manusia merespons dunia di sekitar mereka, teknologi yang terus berkembang memberdayakan kota untuk merespons perubahan di lingkungan perkotaan setempat.
Teknologi untuk mengumpulkan data—termasuk data waktu—merupakan pusat dari inisiatif kota pintar dan manfaat yang mereka janjikan. Wawasan berbasis data membantu pemerintah daerah meningkatkan perencanaan kota dan penyebaran layanan kota, mulai dari pengelolaan limbah hingga transportasi umum, yang mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk.
Layanan kota yang lebih efisien juga dapat membantu mengurangi emisi karbon, berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kualitas udara lokal. Selain itu, solusi kota pintar dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dan inovasi teknologi yang lebih baik dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis.
Departemen Transportasi Amerika Serikat telah mengidentifikasi tiga ciri khas kota dan komunitas pintar:1
Jaringan sensor mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan layanan kota.
Konektivitas memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memantau dan mengelola infrastruktur kota.
Pemerintah daerah berkomitmen pada filosofi data terbuka dan secara rutin membagikan data operasi dan perencanaan kepada publik.
Upaya berbasis teknologi dan data untuk memperbaiki lingkungan perkotaan sudah ada sejak tahun 1960-an, ketika para pejabat pemerintah di Los Angeles, California mengumpulkan data dan menggunakan program komputer untuk mengidentifikasi lingkungan miskin yang membutuhkan intervensi.2
Istilah "kota pintar" mulai muncul dalam literatur akademis pada tahun 1990-an dan definisinya telah berkembang dan diperluas selama bertahun-tahun. Sebuah laporan tahun 2018 dari McKinsey Global Institute mencatat bahwa meskipun para pejabat kota pernah memanfaatkan teknologi kota pintar "di belakang layar", solusi kota pintar sekarang semakin melibatkan keterlibatan warga kota. Para pemangku kepentingan ini dapat mengumpulkan dan berbagi data penting melalui platform digital dan aplikasi seluler interaktif, yang memainkan peran penting dalam ekosistem kota pintar.3
Saat ini, solusi kota pintar sering disebut-sebut dapat membantu daerah perkotaan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa pada tahun 2050, dua pertiga populasi dunia akan tinggal di kota.
Teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan di sektor swasta juga mendukung jaringan kota pintar:
Teknologi informasi dan komunikasi mencakup serangkaian teknologi yang berhubungan dengan data. National Institute of Standards and Technology Departemen Perdagangan A.S. mendefinisikan TIK sebagai mencakup penangkapan, penyimpanan, pengambilan, pemrosesan, tampilan, representasi, presentasi, pengorganisasian, manajemen, keamanan, transfer, dan pertukaran data dan informasi.
Internet of Things (IoT) mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek fisik lainnya yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka mengumpulkan dan berbagi data. Perangkat yang terhubung ini-juga dikenal sebagai 'benda pintar'-dapat berkisar dari perangkat 'rumah pintar' dan 'bangunan pintar' sederhana seperti termostat pintar, hingga perangkat wearable seperti jam tangan pintar, hingga teknologi yang disematkan pada sistem transportasi. Wi-Fi, atau konektivitas nirkabel, mendukung fungsionalitas IoT, dengan Wi-Fi publik yang sering dianggap sebagai kunci untuk layanan kota yang didukung IoT.
Otomatisasi adalah penggunaan teknologi untuk melakukan tugas-tugas dengan input manusia yang minimal. Dalam proyek kota pintar, otomatisasi membantu kota menjadi lebih responsif terhadap data real time yang dikirimkan oleh perangkat yang terhubung di Internet of Things. Melalui otomatisasi, misalnya, lampu jalan dapat dinyalakan dan dimatikan tergantung pada masukan dari sensor yang mendeteksi cahaya dan gerakan. Sistem tersebut secara otomatis mematikan lampu jalan saat tidak diperlukan, sehingga mendorong efisiensi energi dan keberlanjutan operasi kota.
Kecerdasan buatan menggabungkan ilmu komputer dan kumpulan data yang kuat untuk memungkinkan pemecahan masalah. Proyek kota pintar menggunakan solusi berbasis AI dan machine learning untuk mengelola infrastruktur secara efisien dan berkelanjutan. Sebagai contoh, algoritme AI dapat mengoptimalkan rute pengumpulan sampah, mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh truk-truk sampah kota. AI juga dapat membantu penegak hukum meningkatkan keamanan publik dengan menganalisis data dari kamera keamanan dan perangkat yang terhubung untuk mendeteksi kejahatan.
Transportasi pintar adalah landasan dari perencanaan kota pintar. Internet of Things, kecerdasan buatan, dan teknologi lain seperti geolokasi memungkinkan pemerintah daerah dan mitra sektor swasta mengumpulkan data real time. Data ini membantu meningkatkan transportasi umum serta mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota dan para pekerja.
Teknologi kota pintar yang digunakan dalam sistem transportasi pintar dapat membantu petugas memprediksi kendaraan kota mana yang berisiko mengalami kerusakan dan secara proaktif memerintahkan perbaikan. Teknologi ini menggerakkan sistem parkir pintar yang menilai ketersediaan parkir dan memberi tahu pengendara. Sistem ini memfasilitasi pendekatan manajemen lalu lintas yang efisien dan didukung AI, menggunakan data lalu lintas real time untuk menentukan waktu perubahan sinyal di persimpangan. Sistem transportasi pintar juga mendukung penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan otonom, yang selanjutnya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan meningkatkan arus lalu lintas.
Teknologi kota pintar seperti AI dapat membantu penyedia energi mengelola jaringan pintar, yaitu jaringan listrik yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak. Perangkat lunak canggih dan alat analisis dapat menganalisis data yang disediakan melalui perangkat yang terhubung untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi dan memperkirakan penggunaan energi di masa depan, sehingga membantu penyedia layanan untuk secara proaktif menghindari pemadaman dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Energi pintar juga dapat mendukung integrasi sumber energi terbarukan dan teknologi hemat energi, sehingga membantu mengurangi perubahan iklim.
Teknologi energi pintar juga dapat mengurangi emisi karbon dioksida, limbah, dan sumber daya yang dikonsumsi dalam operasi minyak dan gas. Contohnya antara lain:
Infrastruktur cerdas mencakup transportasi cerdas dan energi cerdas. Ini juga mencakup pendekatan cerdas untuk utilitas seperti air serta pemeliharaan struktur dan peralatan yang mendukung transportasi, seperti kabel dan dek. Seperti teknologi pintar lainnya, data yang dikumpulkan dengan sensor dan perangkat yang terhubung membantu pengambil keputusan menemukan dan secara proaktif mengatasi potensi masalah. Dalam hal ini, data membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah terkait aset infrastruktur sebelum meningkat sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup penduduk setempat.
Wilayah perkotaan mana yang memenuhi syarat sebagai kota pintar dan kota mana yang 'paling pintar' dapat berbeda-beda, tergantung pada sumber mana yang Anda lihat. Kota-kota di Eropa, Amerika, dan Asia secara teratur berebut posisi di berbagai peringkat. Namun, yang jelas adalah bahwa pemerintah daerah di seluruh dunia sedang mengadopsi berbagai solusi kota pintar. Ini mencakup pusat perdagangan global yang terkenal seperti New York City dan Singapura, hingga pusat kekuatan regional seperti Chattanooga, Tennessee dan Provinsi Zhejiang, Tiongkok.
Di Zhejiang, seperti halnya di banyak tempat lain di Tiongkok, stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik sudah ada di mana-mana. Provinsi ini dilaporkan memiliki lebih dari satu juta stasiun pengisian daya. Di Chattanooga, proyek kota pintar mencakup kolaborasi dengan berbagai organisasi untuk memantau kualitas udara melalui jaringan sensor. Proyek ini mendukung inisiatif kualitas udara kota dan memberikan informasi berharga bagi para profesional kesehatan.
Tetapi inovasi kota pintar tidak terjadi dalam ruang hampa. Perencana kota, organisasi nirlaba, dan perusahaan secara teratur berkumpul untuk mempresentasikan ide dan solusi di acara-acara global. Acara utama untuk pertukaran semacam itu adalah Smart City Expo World Congress yang berbasis di Barcelona, yang memiliki tujuan untuk 'mengolektifkan inovasi perkotaan di seluruh dunia'.
