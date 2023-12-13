10 alasan mengapa Anda harus mengadopsi pemeliharaan berpusat keandalan (RCM) hari ini

1. Perencanaan dan analisis yang lebih baik: Banyak riset berfokus (tautan berada di luar ibm.com) pada premis bahwa kegagalan disebabkan oleh penyebab yang tidak diketahui (bahkan dalam organisasi dengan banyak teknisi terampil), yang menunjukkan betapa sulitnya memantau operasi aset. Kecuali faktor risiko penting, riwayat, analogi material, dan data tentang setiap kegagalan diketahui, titik buta akan membingungkan para pakar setiap saat. Itulah sebabnya RCM membangun dari pengetahuan di setiap fase siklus hidup, menjelaskan efek kegagalan terhadap tujuan produksi, dan menganalisis secara mendalam akar masalah pada tingkat aset.

2. Tarif perbaikan pertama kali: Sangat penting untuk memungkinkan teknisi mencapai lebih dari 90% pada tarif perbaikan pertama kali. Namun untuk melakukan itu, teknisi perlu memahami terlebih dahulu masalah yang terjadi sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan. Dengan data yang tidak lengkap, teknisi tidak dapat menjamin mereka akan memiliki perkakas, inventaris, dan bahan terkait yang tepat untuk memperbaikinya. Satu-satunya cara untuk menaikkan tingkat perbaikan pada kunjungan pertama adalah dengan mengoptimalkan inventaris peralatan dan rencana pekerjaan perbaikan berdasarkan pemahaman tentang mode kegagalan.

3. Manajemen penumpukan: Pemeliharaan yang ditangguhkan diperlukan, tetapi penumpukan harus dikelola. Seperti masalah apa pun yang dibiarkan berlarut-larut, penumpukan bisa terus memburuk, berpotensi menaikkan biaya penanganan masalah lebih lanjut. Menunda pemeliharaan juga dapat meningkatkan risiko keselamatan dan kepatuhan. RCM membantu Anda mengelola penumpukan berdasarkan kepentingan, potensi kegagalan, dan data biaya untuk setiap permintaan dalam penumpukan. Praktisi menemukan bahwa mereka dapat menghapus sebagian besar item penumpukan dengan risiko kegagalan dan dampak rendah terhadap operasi.

4. Penurunan pemeliharaan preventif (PM): Banyak perusahaan akan menegaskan fakta bahwa mereka tidak tahu apakah upaya pemeliharaan mereka membantu meningkatkan siklus hidup aset. Setiap penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan kesulitan mengoptimalkan jadwal pemeliharaan preventif mereka yang menyebabkan biaya yang terbuang untuk pemeliharaan yang tidak penting.

5. Optimalisasi rencana pekerjaan: Kinerja sebagian besar teknisi bergantung pada catatan aset, file log, file, dan foto yang mendorong rencana pekerjaan mereka. Teknisi menggunakan informasi ini untuk merencanakan dan melaksanakan hari-hari mereka, dan untuk merancang jadwal, perkiraan, inventaris, dan banyak lagi. Tanpa tata kelola dan data untuk mendorong pendekatan preskriptif, perusahaan dapat berakhir dengan beberapa prosedur yang terlalu umum untuk kelas aset yang luas, sehingga rencana pekerjaan tidak membantu teknisi menjalankan peran mereka. Untuk memanfaatkan pengetahuan perusahaan, teknisi harus dapat menjelaskan catatan aset, file log, dan pendekatan analitik sesuai konteks dengan cara yang mudah digunakan.

6. Optimalisasi inventaris: Ketika Anda tahu aset mana yang memiliki kemungkinan kegagalan tertinggi dan akan memerlukan layanan yang dipercepat, Anda tahu inventaris suku cadang dan alat apa yang harus Anda miliki di gudang Anda. Analisis keandalan dan mode kegagalan yang diuji memungkinkan Anda mengurangi persediaan yang mahal dan tidak penting, sambil menjaga persediaan penting dalam stok.

7. Transfer keterampilan: Dengan begitu banyak pengetahuan lama yang meninggalkan bisnis industri, penting untuk menyajikan secara logis dan terstruktur informasi mengenai sifat aset, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan apa yang harus dianalisis dalam konteks memastikan kinerja operasional. RCM menyediakan aliran informasi logis antara harapan operasional, masalah umum, dan cara mendekati tugas perbaikan dan pemeliharaan preventif. Memiliki informasi yang dikodifikasi ke dalam sistem CMS atau EMS memungkinkan teknisi untuk memahami metode dan berfokus dalam memperbaiki hal-hal dengan benar sejak awal.

8. Waktu respons: Sangat penting bahwa operasi dan pemeliharaan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, yang berarti tingkat pemanfaatan yang tinggi. Tetapi seringkali perusahaan memprioritaskan aset-aset yang tidak penting, menciptakan masalah kapasitas dan penjadwalan yang mendesak ketika aset penting turun. Ketika Anda dapat menyesuaikan jadwal dan alur perintah kerja secara dinamis berdasarkan tingkat kritikalitas dan kemungkinan terjadinya kegagalan, Anda sudah selangkah lebih maju dalam memastikan kelancaran operasional.

9. Pemantauan yang dioptimalkan: Pimpinan sering menerima peringatan dari aset yang dipantau dan setelah diperiksa aset tersebut tampaknya beroperasi dengan baik—namun tidak lama kemudian, gagal. Sebagaimana perencana pemeliharaan dan teknisi belajar dari proses RCM dan aplikasi mode kegagalan, demikian juga algoritma komputer yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan atau masalah operasi. Salah satu manfaat RCM adalah bahwa pembelajarannya dibagikan di seluruh siklus hidup aset, dengan semua sistem yang terkait dengan kinerja aset.

10. Pengembalian pada investasi: Ada banyak artikel dan studi kasus online yang menyoroti bagaimana RCM dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan. Panduan implementasi RCM dari NASA ini (tautan berada di luar ibm.com) menjelaskan bagaimana RCM dapat memangkas biaya pemeliharaan dibandingkan dengan pendekatan pencegahan standar.