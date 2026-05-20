Apa itu rekayasa kinerja?

Rekayasa kinerja adalah praktik mengoptimalkan sistem TI agar memenuhi tolok ukur yang telah ditetapkan terkait kecepatan, efisiensi, dan kinerja secara keseluruhan.

Rekayasa kinerja bukan sekadar satu aktivitas, melainkan sebuah metodologi DevOps dan shift-left yang memungkinkan organisasi memantau dan mengoptimalkan kinerja pada setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem memenuhi metrik kinerja yang telah ditetapkan untuk berbagai aspek seperti kecepatan, keandalan, efisiensi, dan waktu respons.

Tim rekayasa kinerja terlebih dahulu menetapkan baseline kinerja sistem melalui pengujian beban. Baseline tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi masalah jaringan serta peluang perbaikan. Setelah tolok ukur kinerja ditetapkan, para insinyur dapat mulai mengonfigurasi ulang jaringan, menerapkan optimasi yang diperlukan, dan terus memantau sistem untuk mendeteksi masalah kinerja serta mendukung perencanaan kapasitas di masa mendatang.

Observabilitas merupakan fondasi rekayasa kinerja. Alat observabilitas mengumpulkan data mentah (seperti log, metrik, dan trace) yang menggambarkan kinerja sistem, dan tim rekayasa kinerja menggunakan data tersebut untuk memantau serta mengukur dampak dari perbaikan yang mereka lakukan. Selain itu, insinyur kinerja juga memanfaatkan berbagai alat lain untuk manajemen dan pemantauan kinerja aplikasi, stress testing, audit browser, serta benchmarking guna memperoleh gambaran yang paling lengkap dan akurat mengenai kondisi sistem mereka.