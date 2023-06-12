Apa itu Garbage Collection di Java?

Ada dua jenis utama algoritma Garbage Collection di Java: Garbage Collection Penuh dan Garbage Collection Tambahan.

Garbage Collection Penuh atau Besar

Garbage Collection penuh adalah proses di mana garbage collector (bagian dari sistem waktu proses bahasa pemrograman) mencari semua memori yang digunakan oleh program dan mengumpulkan semua objek yang tidak lagi digunakan oleh program. Objek ini kemudian ditandai sebagai sampah dan memenuhi syarat untuk dihapus dari memori.

Garbage Collection penuh biasanya dilakukan oleh sistem waktu proses bahasa pemrograman yang menggunakan manajemen memori otomatis, seperti Java atau Python. Selama proses tersebut, garbage collector menghentikan eksekusi program untuk melakukan pencarian objek sampah, yang dapat mengakibatkan perlambatan sementara dalam kinerja program.

Garbage Collection penuh biasanya dipicu ketika jumlah memori yang digunakan oleh program mencapai ambang batas tertentu atau ketika program meminta blok memori baru, dan tidak ada cukup memori bebas yang tersedia. Tujuan dari Garbage Collection penuh adalah untuk mengklaim kembali memori yang tidak diperlukan oleh program, sehingga membuatnya tersedia untuk digunakan oleh bagian lain dari program atau oleh program lain yang berjalan pada mesin yang sama.



Garbage Collection Tambahan atau Kecil

Garbage Collection Tambahan adalah jenis teknik manajemen memori yang digunakan oleh bahasa pemrograman dan lingkungan waktu proses untuk secara otomatis mengklaim kembali memori yang tidak lagi diperlukan oleh program. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi objek dalam memori yang tidak digunakan, dan membebaskan memori yang ditempatinya sehingga dapat digunakan kembali oleh bagian lain dari program.

Dalam Garbage Collection tambahan, garbage collector secara berkala memindai memori program untuk mencari objek yang tidak dapat dijangkau dalam memori heap generasi muda. Alih-alih menghentikan eksekusi program selama proses pemindaian ini, garbage collector membagi proses pemindaian menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola yang disebut "increment". Pada setiap increment, garbage collector memindai sebagian memori program, mengidentifikasi objek yang tidak diperlukan, dan menandainya sebagai tersedia untuk digunakan kembali.



Dengan menggunakan increment, garbage collector dapat mengklaim kembali memori dalam potongan-potongan kecil, tanpa mengganggu eksekusi program untuk jangka waktu yang lama. Ini membantu memastikan bahwa program tetap responsif dan tidak mengalami jeda atau penundaan yang signifikan akibat proses Garbage Collection.



Namun, Garbage Collection tambahan bisa jadi kurang efisien dibandingkan dengan jenis teknik Garbage Collection lainnya, seperti Garbage Collection mark-and-sweep atau generational, karena memerlukan pemindaian memori program yang lebih sering. Selain itu, penggunaan increment dapat menyebabkan beberapa overhead ke dalam eksekusi program, karena garbage collector perlu menjaga informasi status di antara setiap increment.

