Apa itu orkestrasi layanan mikro?

Bayangkan seorang konduktor dalam orkestra simfoni yang mengarahkan setiap musisi untuk bermain pada waktu yang tepat. Demikian pula, orkestrasi dapat memastikan bahwa setiap layanan mikro melakukan fungsi spesifiknya saat diperlukan untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Tanpa koordinasi ini, akan ada kekacauan—layanan yang saling memanggil secara acak, alur kerja terputus ketika komponen gagal, dan tidak ada visibilitas tentang apa yang terjadi di seluruh infrastruktur TI yang beragam.

Organisasi membutuhkan orkestrasi karena aplikasi modern sangat kompleks dan terdiri dari ratusan layanan individual. Orkestrasi layanan mikro bertindak sebagai sistem yang mengubah layanan independen ini menjadi aplikasi yang terkoordinasi dengan baik sambil mempertahankan manfaat skalabilitas dan fleksibilitas dari arsitektur terdistribusi.

Menurut laporan dari Research Nester, pasar orkestrasi layanan mikro bernilai USD 4,7 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai USD 72,3 miliar pada tahun 2032. Penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 23,4% selama periode perkiraan.1

Mendorong ekspansi pasar yang stabil adalah pertumbuhan aplikasi di perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, seiring dengan meningkatnya permintaan dari layanan e-commerce, fintec, dan streaming.

Layanan streaming utama seperti Netflix dan Hulu adalah contoh klasik penggunaan ini. Mereka mengandalkan orkestrasi untuk mengoordinasikan ratusan layanan mikro yang menangani semuanya mulai dari autentikasi pengguna dan rekomendasi konten hingga streaming video dan penagihan. Semua harus bekerja bersamaan untuk menghadirkan jutaan pengalaman menonton yang dipersonalisasi secara bersamaan.