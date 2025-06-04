Apa itu kontainer Linux?

Konsep kontainerisasi telah ada sejak tahun 1970-an, ketika Unix memperkenalkan sistem yang dikenal sebagai chroot. Unix, OS populer, memungkinkan pengguna untuk mengontrol sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer atau perangkat elektronik. Chroot sangat unik karena memungkinkan isolasi proses pada sebuah sistem, sesuatu yang sangat penting untuk teknologi kontainer.

Sementara teknologi lain (misalnya, AIX Workload Partitions dan penjara FreeBSD) telah menawarkan isolasi proses dan virtualisasi sistem yang serupa dengan kontainer yang sedang berjalan, tidak ada yang mencapai penggunaan luas sebanyak itu. Pada tahun 2013, diperkenalkannya Docker, platform manajemen kontainer sumber terbuka, supercharged kontainer mendominasi di ekosistem aplikasi modern, membuatnya lebih mudah untuk membuat, mengelola, dan menerapkan kontainer daripada sebelumnya.

Dominasi pasar kontainer di pasar aplikasi modern tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama untuk aplikasi cloud-native dan microservices. Menurut laporan baru-baru ini, pasar global untuk kontainer diperkirakan mencapai USD 5,85 miliar tahun lalu. Diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 33% selama 5 tahun ke depan.1