Perencanaan keuangan terintegrasi adalah proses menggabungkan perencanaan keuangan, penganggaran, dan perkiraan ke dalam satu sistem yang terintegrasi di seluruh organisasi.
Pendekatan ini memberikan tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) pandangan yang holistik terhadap kinerja bisnis serta mengintegrasikan seluruh data keuangan dari berbagai sumber ke dalam sumber kebenaran tunggal yang tepercaya. Pada sebagian besar organisasi, proses pelaporan keuangan dan perencanaan keuangan masih dijalankan sebagai fungsi yang terpisah, mencakup laporan P&L (laba rugi), neraca, akuntansi likuiditas, dan laporan arus kas.
Pendekatan perencanaan keuangan terintegrasi menyatukan berbagai elemen perencanaan keuangan ke dalam satu sistem terpadu. Melalui perangkat lunak FP&A modern, data keuangan yang relevan dianalisis secara real time untuk mengintegrasikan proses perencanaan bisnis dalam satu platform terpusat yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi.
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Pendekatan perencanaan keuangan terintegrasi semakin penting karena organisasi menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti dinamika pasar global, perkembangan teknologi, serta persyaratan regulasi yang semakin ketat. Berbagai faktor tersebut, bersama dengan perubahan internal yang dapat terjadi, menjadikan fungsi perencanaan terintegrasi sebagai elemen yang sangat penting bagi tim keuangan.
Dengan menerapkan fungsi perencanaan strategis, tim dan para pemangku kepentingan dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sudut pandang. Pendekatan ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih strategis, alokasi anggaran yang lebih optimal, serta manajemen risiko yang lebih efektif.
Teknologi FP&A modern memberikan keunggulan bagi organisasi melalui integrasi data secara real time serta insight proaktif yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. AI dalam FP&A semakin populer karena organisasi semakin menyadari manfaatnya dalam manajemen keuangan yang lebih efisien serta perencanaan bisnis yang terintegrasi.
Selain itu, chief financial officer (CFO) dapat memanfaatkan perencanaan keuangan terintegrasi untuk mengoptimalkan perkiraan dan meningkatkan profitabilitas di seluruh rantai nilai. Pendekatan ini berguna untuk semua periode waktu, bukan hanya untuk ketidakpastian. Tinjauan komprehensif tentang bisnis mendorong keputusan yang lebih baik dan membantu tim mencapai tujuan keuangan.
Secara terpisah, perencanaan keuangan terintegrasi juga berperan penting dalam membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum serta mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif. Persyaratan tersebut mendukung transparansi dan kesehatan keuangan, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan reputasi yang baik. Bagi CFO dan para pemimpin keuangan, pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting—tidak hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk mempersiapkan perusahaan agar mampu merespons ketidakpastian di masa depan dengan lebih cepat.
Perencanaan keuangan terintegrasi mencakup berbagai komponen yang menyelaraskan fungsi lintas organisasi, seperti keuangan, operasional, rantai pasok, dan strategi. Dengan mengintegrasikan proses-proses tersebut, tim keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data:
Perencanaan keuangan terintegrasi merupakan proses yang bersifat berulang dan harus dipandang sebagai siklus yang berkelanjutan, bukan sebagai kegiatan yang dilakukan satu kali saja. Terdapat beberapa langkah umum yang perlu dilakukan organisasi untuk menerapkan pendekatan ini.
Mulailah dengan berdiskusi bersama para pemimpin lintas fungsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai organisasi, baik dari sisi keuangan maupun operasional.
Strategi yang kuat sangat penting untuk memastikan proses perencanaan keuangan terintegrasi berjalan secara efektif, sekaligus mendukung pertumbuhan yang lebih cepat dan analisis yang lebih cerdas. Tetapkan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab atas proses tersebut serta pihak-pihak yang akan terlibat di seluruh fungsi organisasi.
Mengonsolidasikan data keuangan dan operasional ke dalam satu sumber terpadu untuk menyatukan data lintas fungsi.
Data yang dibutuhkan meliputi laporan keuangan, perkiraan permintaan, metrik operasional, dan model biaya. Perangkat lunak FP&A modern memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar melalui proses pengumpulan data otomatis, konsolidasi, dan analisis.
Satukan tim keuangan, operasional, komersial, dan sumber daya manusia untuk menyusun rencana bersama, menyelaraskan strategi bisnis, mengurangi kesenjangan dalam proses perencanaan, serta membangun akuntabilitas bersama.
Tampilan terpadu atas rencana dan KPI bersama memberikan visibilitas di seluruh organisasi. Penyelarasan antartim merupakan faktor yang membedakan perencanaan terintegrasi dari pendekatan tradisional yang masih terkotak-kotak, di mana hanya tim tertentu yang memiliki akses terhadap informasi.
Kembangkan anggaran, perkiraan, dan model skenario menggunakan perangkat lunak FP&A serta alat berbasis AI.
Perencanaan skenario membantu tim keuangan menguji berbagai asumsi serta mempersiapkan diri menghadapi potensi gangguan sebelum benar-benar terjadi. Organisasi kini mulai beralih dari penganggaran tahunan yang statis menuju prakiraan bergulir yang secara berkelanjutan memperbarui proyeksi perusahaan.
Lacak kinerja aktual terhadap pendekatan perencanaan terintegrasi dengan menggunakan indikator kinerja utama (KPI).
Siklus peninjauan secara berkala sangat penting untuk memperbarui asumsi ketika kondisi berubah. Perencanaan keuangan terintegrasi merupakan proses yang memerlukan penyesuaian dan evaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rencana harus terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis, sekaligus tetap selaras dengan strategi, pelaksanaan, dan hasil keuangan.
Perencanaan keuangan terintegrasi memberikan nilai lebih dari sekadar fungsi keuangan dan berpengaruh di berbagai industri penting, termasuk manufaktur, perawatan kesehatan, dan keuangan. Pendekatan ini mendorong hasil bisnis yang lebih baik serta memperkuat pengambilan keputusan di seluruh organisasi:
Penerapan perencanaan keuangan terintegrasi merupakan pendekatan multifaset yang memerlukan perhatian terhadap aspek manusia, proses, dan teknologi. Praktik-praktik terbaik ini menjadi landasan untuk mewujudkan integrasi yang efektif dalam pelaksanaannya.
Sumber data yang terintegrasi memungkinkan pelaporan yang konsisten, perkiraan yang akurat, serta membangun kepercayaan lintas fungsi. Sebaliknya, ketika tim bekerja menggunakan spreadsheet Excel yang terpisah, berbagai permasalahan dapat muncul, seperti kumpulan data yang saling bertentangan dan missing values.
Integritas data merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan serta kemampuannya dalam menerapkan proses perencanaan terintegrasi.
Perencanaan keuangan terintegrasi yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi. Silo menjadi penghambat karena dapat menyebabkan organisasi menghabiskan waktu dan biaya akibat target yang tidak selaras, duplikasi pekerjaan, serta peluang yang terlewatkan.
Mengatasi silo sejak awal proses jauh lebih efektif daripada mencoba memperbaikinya di kemudian hari, serta menghasilkan proses perencanaan yang lebih kuat dan terkoordinasi.
Organisasi harus memilih teknologi yang paling sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan prosesnya. Sebagai fondasi, teknologi yang tepat harus mampu menyatukan data, mengotomatiskan proses rutin, serta mendukung pemodelan berbagai skenario.
Selain itu, alat perencanaan terintegrasi seharusnya mampu mengintegrasikan sistem yang sudah ada, bukan justru menambah kompleksitas dalam proses operasional.
Saat memperkenalkan alur kerja atau proses baru dalam organisasi, penting untuk memberikan edukasi dan mempersiapkan karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Perencanaan keuangan terintegrasi memerlukan perubahan mendasar dalam cara tim bekerja. Proses ini membutuhkan dukungan dari pimpinan, pelatihan yang disesuaikan dengan peran masing-masing, serta jalur komunikasi yang jelas. Pemberdayaan tim secara efektif dapat mendukung keberhasilan perencanaan dalam jangka panjang.
Metode perencanaan berkelanjutan merupakan perubahan pola pikir yang harus diterapkan di seluruh organisasi. Tim keuangan perlu beralih dari pendekatan penganggaran tahunan yang statis menuju penggunaan prakiraan bergulir serta siklus peninjauan secara berkala yang menyediakan data dan analisis secara real time.
Penerapan dan penerimaan pendekatan ini memerlukan komitmen dari pimpinan, akuntabilitas bersama, serta kesiapan untuk menjalani proses iterasi. Perencanaan keuangan terintegrasi memiliki potensi yang besar apabila organisasi beserta seluruh pemangku kepentingannya terbuka dan bersedia mengadopsi cara kerja yang baru.
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