Dengan pelaporan keuangan otomatis, tim FP&A dapat mengotomatiskan tugas pelaporan yang membosankan dan menyiapkan laporan keuangan dan laporan secara real-time. Mereka juga dapat mengotomatiskan alur kerja, membuat jejak audit otomatis, serta mengelola konsolidasi dan verifikasi. Proses ini membebaskan anggota tim untuk fokus pada inisiatif yang lebih strategis seperti analisis dan membangun hubungan.

Para eksekutif menyadari kekuatan AI dalam keuangan dan mulai merangkul penggunaan otomatisasi AI di seluruh operasi keuangan mereka, seperti di agen AI untuk keuangan dan AI di FP&A.

Riset IBM® Institute for Business Value baru-baru ini menemukan bahwa 68% eksekutif, termasuk chief financial officer (CFO), melaporkan bereksperimen dengan otomatisasi AI saat asisten digital berkembang menjadi agen otonom yang mendukung operasi keuangan layanan-mandiri.

Secara terpisah, dari eksekutif yang disurvei, 37% berharap untuk menerapkan otomatisasi tanpa sentuh dalam insight prediktif dan 29% dalam analisis serta pelaporan keuangan.

Menempatkan AI untuk bekerja di bidang keuangan mengubah cara tim FP&A beroperasi. Teknologi ini memberikan keuntungan besar dalam akurasi, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan strategi bisnis. Pergeseran seismik ini mengubah industri keuangan dari fungsi reaktif menjadi mendorong perubahan proaktif dan pengambilan keputusan untuk perencanaan, penganggaran, dan perkiraan.