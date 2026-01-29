Operasi bisnis

Apa yang dimaksud dengan otomatisasi pelaporan keuangan?

diterbitkan 29 Januari 2026
Orang-orang duduk di meja dengan grafik yang ditumpangkan di atasnya
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Otomatisasi pelaporan keuangan, didefinisikan

Otomatisasi pelaporan keuangan adalah proses perencanaan dan analisis keuangan (FP & A) dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan perangkat lunak bertenaga otomasi untuk merampingkan proses pelaporan keuangan.

Dengan pelaporan keuangan otomatis, tim FP&A dapat mengotomatiskan tugas pelaporan yang membosankan dan menyiapkan laporan keuangan dan laporan secara real-time. Mereka juga dapat mengotomatiskan alur kerja, membuat jejak audit otomatis, serta mengelola konsolidasi dan verifikasi. Proses ini membebaskan anggota tim untuk fokus pada inisiatif yang lebih strategis seperti analisis dan membangun hubungan.

Para eksekutif menyadari kekuatan AI dalam keuangan dan mulai merangkul penggunaan otomatisasi AI di seluruh operasi keuangan mereka, seperti di agen AI untuk keuangan dan AI di FP&A.

Riset IBM® Institute for Business Value baru-baru ini menemukan bahwa 68% eksekutif, termasuk chief financial officer (CFO), melaporkan bereksperimen dengan otomatisasi AI saat asisten digital berkembang menjadi agen otonom yang mendukung operasi keuangan layanan-mandiri.

Secara terpisah, dari eksekutif yang disurvei, 37% berharap untuk menerapkan otomatisasi tanpa sentuh dalam insight prediktif dan 29% dalam analisis serta pelaporan keuangan.

Menempatkan AI untuk bekerja di bidang keuangan mengubah cara tim FP&A beroperasi. Teknologi ini memberikan keuntungan besar dalam akurasi, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan strategi bisnis. Pergeseran seismik ini mengubah industri keuangan dari fungsi reaktif menjadi mendorong perubahan proaktif dan pengambilan keputusan untuk perencanaan, penganggaran, dan perkiraan.

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Bagaimana cara kerja otomatisasi pelaporan keuangan?

Tim mengotomatiskan pelaporan keuangan melalui perangkat lunak yang didukung AI yang dapat terintegrasi dengan sistem keuangan organisasi yang ada. Beberapa sistem yang ada meliputi perangkat lunak akuntansi, lembar kerja Excel, perangkat lunak FP&A, alat bantu manajemen data keuangan, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP).

Langkah-langkah di depan menjabarkan jalur umum tentang bagaimana otomatisasi pelaporan keuangan bekerja:

  1. Mengumpulkan data: Perangkat lunak otomatisasi terhubung langsung ke alat keuangan dan pelaporan yang ada untuk menarik data keuangan mentah ke satu tempat. Langkah dalam proses ini menghilangkan kebutuhan untuk entri data manual.
  2. Proses data: Pemrosesan data dan validasi data terjadi melalui otomatisasi proses robot (RPA) dan alat otomatisasi lainnya yang memvalidasi data dan mengubah dokumen fisik menjadi teks digital.
  3. Menghasilkan analisis dan insight: AI dan machine learning (ML) menganalisis pola dan menghasilkan laporan varians. Teknologi ini dapat mendeteksi anomali, risiko penipuan, dan tren yang mungkin tidak terdeteksi oleh manusia.
  4. Laporan: Sistem otomatisasi keuangan menyusun data yang telah diproses menjadi laporan keuangan standar, termasuk laporan laba rugi dan arus kas, neraca, dan laporan khusus. Pernyataan ini dapat diformat untuk kebutuhan perkiraandan dasbor tertentu.
  5. Ulasan: Setelah pembuatan laporan, laporan keuangan dapat dijadwalkan untuk pengiriman otomatis ke pemangku kepentingan. Atau, pengguna dapat menanyakan perangkat lunak pelaporan keuangan otomatis untuk insight real-time, melacak transaksi keuangan, dan memelihara jejak audit untuk kepatuhan terhadap peraturan.
Ikhtisar produk

Gunakan IBM® Planning Analytics untuk mendapatkan perencanaan bisnis terintegrasi yang ditanamkan AI

Buat rencana dan prakiraan yang andal, akurat, dan terintegrasi yang mendorong keputusan yang lebih baik – tanpa harus tenggelam dalam pekerjaan mengolah spreadsheet yang tak ada habisnya.
Pelajari lebih lanjut tentang produk

Bidang pelaporan keuangan apa yang dapat diotomatisasi?

Otomatisasi pelaporan keuangan melampaui tugas dan alur kerja berulang yang sederhana—ini dapat mengubah berbagai area inti dari proses pelaporan.

Laporan keuangan

Perangkat lunak otomatisasi membantu tim FP&A dalam menyiapkan laporan keuangan utama dengan lebih mudah, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan mempercepat waktu pengumpulan data.

Sistem pelaporan otomatis dapat menarik informasi keuangan dari sistem terintegrasi, meningkatkan akurasi dan skalabilitas. Dengan membuat laporan keuangan secara cepat dan akurat, sistem ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.

Laporan keuangan

Otomatisasi pelaporan keuangan memungkinkan tim FP&A untuk membuat laporan manajemen, ekuitas pemegang saham, dan laporan pengeluaran menggunakan data real-time. Strategi ini menghilangkan proses manual pengumpulan data dan kompleksitas pengelolaan beberapa sumber data. Perangkat lunak otomatisasi mengurangi kesalahan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Perangkat lunak pelaporan otomatis juga menerapkan format yang konsisten dan aturan akuntansi serta menghasilkan laporan kustom untuk berbagai pemangku kepentingan. Dengan memiliki semua data di satu tempat, CFO dan manajer bisnis dapat melakukan diskusi strategis tentang kinerja keuangan karena mereka semua melihat metrik dan angka yang sama.

Rekonsiliasi akun

Otomatisasi membantu merekonsiliasi transaksi dan membandingkan ribuan transaksi dari berbagai sumber. Rekonsiliasi akun adalah tugas manual yang rawan kesalahan dan dapat menunda prosedur penutupan akhir bulan.

Alat otomatisasi yang menggunakan machine learning (ML) dapat belajar dari transaksi historis dan menyesuaikan diri untuk mengurangi aktivitas penipuan di masa depan.

Kepatuhan terhadap peraturan

Profesional keuangan harus mengelola standar kepatuhan peraturan yang kompleks dan kewajiban pajak. Otomatisasi dapat menyederhanakan proses untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan standar akuntansi, menciptakan sumber kebenaran tunggal di seluruh sistem.

Perangkat lunak otomatisasi juga secara otomatis menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan pemerintah, termasuk Dewan Standar Akuntansi Pemerintah (GASB).

Input data

Dengan menggunakan teknologi pengenalan karakter optik (OCR), sistem menangkap data dari berbagai sumber, menghilangkan kebutuhan untuk entri data manual. Perangkat lunak ini dapat menarik data dari sumber seperti umpan bank, faktur, dan tanda terima.

Salah satu contoh OCR adalah untuk pengelolaan pengeluaran. Tim keuangan dapat menghabiskan berjam-jam untuk meninjau setiap laporan dan memverifikasi bahwa tanda terima sesuai dengan klaim biaya. Dengan OCR, karyawan cukup mengambil foto tanda terima dengan ponsel mereka untuk mengekstrak dan mengkategorikan informasi.

Manfaat otomatisasi pelaporan keuangan

Otomatisasi keuangan adalah investasi yang berharga bagi perusahaan yang ingin mengubah proses manajemen keuangan dan operasi sehari-hari. Ini adalah beberapa manfaat utama:

  • Meningkatkan akurasi: Perangkat lunak otomatisasi menghilangkan kebutuhan untuk entri data manual, yang mengarah pada perhitungan yang lebih akurat dan lebih sedikit kesalahan.
  • Merampingkan alur kerja: Otomatisasi alur kerja membantu sistem menghilangkan penundaan dan mengurangi kebutuhan akan serah terima manual.
  • Menjaga konsistensi: Dengan otomatisasi pelaporan keuangan, tim FP&A dapat mempertahankan konsistensi di semua tugas keuangan melalui pemrosesan standar dan otomatisasi tugas.
  • Meningkatkan kontrol: Perangkat lunak otomatisasi membantu tim FP&A mempertahankan kontrol dengan secara otomatis menandai aktivitas atau pola yang tidak biasa dan menegakkan dokumentasi lengkap tentang transaksi.
  • Memungkinkan operasi yang fleksibel dan dapat diskalakan: Alat pelaporan keuangan otomatis dapat menangani peningkatan volume transaksi, memungkinkan tim bergerak cepat dan menskalakan operasi.

Tantangan otomatisasi pelaporan keuangan

Otomatisasi keuangan memiliki manfaat yang luar biasa. Namun, masih ada beberapa tantangan yang layak disebutkan. Penting bagi perusahaan untuk memahami potensi masalah yang mungkin muncul dan mempersiapkan kepemimpinan ketika itu terjadi:

  • Biaya awal yang tinggi: Perangkat lunak otomatisasi membutuhkan investasi awal yang signifikan, termasuk hal-hal seperti lisensi perangkat lunak, perangkat keras, pakar sistem, dan biaya berkelanjutan lainnya.
  • Teknologi kompleks: Meskipun alat otomatisasi dimaksudkan untuk berintegrasi dengan sistem lama, itu tidak berarti prosesnya akan sederhana. Meluncurkan perangkat lunak mungkin menuntut keahlian teknis yang luas.
  • Kebutuhan kepatuhan: Perangkat lunak modern memerlukan kepatuhan terhadap peraturan dan pembaruan sistem. Tim TI harus mencurahkan sumber daya untuk memantau persyaratan kepatuhan ini, menerapkan kontrol akses, dan memelihara jejak audit.
  • Resistensi karyawan: Otomatisasi dapat mengancam karyawan dan dapat menyebabkan kekacauan ketika jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi biaya.

Fitur utama otomatisasi pelaporan keuangan

Manfaat dari pelaporan keuangan otomatisasi akan bervariasi tergantung pada jenis perangkat lunak otomatisasi yang digunakan. Namun, ada kemampuan inti yang harus disediakan oleh semua opsi yang merampingkan proses keuangan dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Integrasi data real-time

Alat otomatisasi pelaporan keuangan terhubung ke sistem sumber dan mengalirkan data saat terjadi perubahan. Tim keuangan melihat transaksi, saldo, dan metrik kinerja secara real-time, bukan setelah pemrosesan batch. Kesegeraan perangkat lunak otomatisasi meningkatkan akurasi dan mengurangi rekonsiliasi manual.

Dengan mengintegrasikan data di seluruh perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen sumber daya pelanggan (CRM), dan platform pihak ketiga, organisasi mempertahankan pandangan tunggal yang tepercaya tentang operasi keuangan mereka.

Dasbor yang dapat disesuaikan

Dasbor dan templat yang dapat disesuaikan menyajikan metrik yang paling penting bagi tim keuangan untuk setiap peran.

Tim keuangan dapat menyesuaikan tampilan untuk melacak indikator kinerja utama (KPI), tren, dan pengecualian secara sekilas. Pengguna dapat memfilter dan menelusuri data melalui antarmuka yang ramah pengguna tanpa memerlukan banyak keahlian teknis. Fleksibilitas ini meningkatkan insight dan menyelaraskan tim di sekitar tujuan bersama.

Platform yang dapat diskalakan

Otomatisasi pelaporan keuangan dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan bisnis. Platform ini menangani peningkatan volume transaksi, entitas baru, dan geografi yang diperluas tanpa mengorbankan kinerja.

Organisasi dapat menambahkan pengguna dan sumber data sambil mempertahankan tata kelola dan kontrol. Skalabilitas ini melindungi investasi jangka panjang dan mendukung inovasi tanpa memerlukan perbaikan sistem.

Integrasi mudah

Alat pelaporan keuangan otomatis terintegrasi dengan mudah dengan sistem yang ada melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan konektor yang dibangun ulang. Organisasi dapat menghubungkan platform ERP, penggajian, pengadaan, dan perbankan dengan gangguan minimal.

Integrasi yang cepat mengatasi tantangan, mengurangi waktu implementasi, meminimalkan upaya TI, dan mempercepat time to value.

Praktik terbaik untuk menerapkan otomatisasi pelaporan keuangan

Pemimpin keuangan harus tetap berada di ujung tombak dan proaktif saat menerapkan alat otomatisasi yang tepat untuk perusahaan mereka. Elemen-elemen yang disajikan di depan adalah contoh praktik terbaik untuk memandu organisasi saat mereka menerapkan otomatisasi pelaporan keuangan.

  1. Tetapkan tujuan yang jelas: Mulailah dengan menentukan apa yang harus diberikan otomatisasi pelaporan keuangan kepada organisasi. Identifikasi laporan prioritas, tingkat akurasi yang diperlukan, dan kebutuhan kepatuhan. Sejajarkan tujuan dengan hasil bisnis, seperti siklus penutupan yang lebih cepat atau perkiraan yang lebih baik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, tim keuangan memiliki panduan tentang ruang lingkup dan metrik untuk sukses.
  2. Prioritaskan integritas data: Bangun alat otomatisasi dengan data yang akurat, konsisten, dan terorganisir dengan baik. Standardisasi definisi data dan validasi sumber untuk membangun struktur data yang kuat bagi sistem otomatis. Integritas data yang kokoh meningkatkan kepercayaan terhadap laporan dan kesiapan audit, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik di seluruh organisasi.
  3. Sertakan beberapa pemangku kepentingan: Terlibat di berbagai fungsi bisnis, termasuk keuangan, TI, kepatuhan, dan pemimpin bisnis. Setiap kelompok membawa insight penting tentang persyaratan dan ketergantungan. Melalui kolaborasi, desain sistem ditingkatkan dan tugas-tugas seperti pemodelan keuangan dan perkiraan keuangan tidak perlu dikerjakan ulang. Kolaborasi meningkatkan desain sistem, memungkinkan organisasi untuk membangun proses yang lebih baik dan menghindari tugas pengerjaan ulang seperti pemodelan keuangan dan perkiraan. Melibatkan pemangku kepentingan juga dapat memastikan bahwa laporan otomatis memenuhi kebutuhan operasional dan peraturan.
  4. Fokus pada pelatihan dan peningkatan keterampilan: Berikan tim keuangan dengan keterampilan untuk menggunakan dan mengelola alat pelaporan otomatis. Praktik terbaik ini sangat penting karena AI generatif di bidang keuangan menjadi semakin umum. Berikan pelatihan berbasis peran tentang dasbor dan alur kerja, dan daftarkan tim manajemen perubahan jika sumber daya memungkinkan. Peningkatan keterampilan mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memaksimalkan laba atas investasi.
  5. Menerapkan secara bertahap: Mengadopsi pendekatan bertahap untuk mengurangi kompleksitas dan risiko. Mulailah dengan laporan yang berdampak tinggi dan kompleksitas rendah. Setelah ada keberhasilan nominal, perluas ke contoh penggunaan lanjutan. Metode ini memungkinkan tim keuangan untuk memvalidasi hasil dan menyempurnakan proses sebelum melakukan penskalaan di seluruh organisasi.
  6. Memantau kemajuan: Lacak kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan selama tahap implementasi awal. Ukur akurasi, waktu siklus, adopsi pengguna, dan tingkat pengecualian. Pemantauan berkelanjutan membantu tim FP&A mengidentifikasi masalah lebih awal dan memastikan bahwa otomatisasi memberikan manfaat yang diharapkan.
  7. Mengulangi dan mengoptimalkan: Perlakukan otomatisasi pelaporan keuangan sebagai kemampuan berkembang yang dapat diubah dan dimodifikasi kapan saja. Tinjau proses secara teratur dan evaluasi masukan dengan pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan bila diperlukan. Terus mencari peluang pengoptimalan untuk meningkatkan efisiensi dan berusaha untuk hasil pelaporan yang lebih berharga.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Solusi terkait
Perencanaan dan analisis terintegrasi AI

Dapatkan perencanaan bisnis terintegrasi yang ditanamkan AI dengan kebebasan untuk diterapkan di lingkungan yang paling mendukung tujuan Anda.

 

         Jelajahi Analisis Perencanaan Keuangan
    Solusi keuangan IBM® AI

    Transformasikan keuangan dengan IBM® AI for Finance — didukung oleh otomatisasi cerdas dan insight prediktif untuk mendorong operasi keuangan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tangguh.

         Jelajahi solusi keuangan AI
    Layanan konsultasi keuangan

    Bayangkan kembali keuangan dengan Consulting —IBM® menggabungkan keahlian dan solusi berbasis AI untuk fungsi keuangan strategis yang lebih efisien.

         Jelajahi layanan konsultasi keuangan
    Ambil langkah selanjutnya

    Satukan perencanaan keuangan dan operasi dengan AI untuk meningkatkan forecasting, merampingkan proses, dan meningkatkan kinerja.

    1. Jelajahi Analisis Perencanaan Keuangan IBM®
    2. Jelajahi solusi keuangan AI