Apa itu perencanaan dan analisis yang diperluas (xP&A)?

Perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) adalah fungsi keuangan dasar, dan xP&A adalah evolusi dari fungsi FP&A dasar tersebut.

Secara konseptual, FP&A telah ada sejak akhir 1980-an, sedangkan xP&A baru saja diperkenalkan sebagai iterasi terbaru dari proses tersebut. xP&A menggunakan AI untuk membuat perkiraan, penganggaran, dan visualisasi data tingkat lanjut.

Istilah ini dipopulerkan oleh Gartner dalam laporan Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 2020 dan masih digunakan saat ini.

Konsep perencanaan terintegrasi adalah salah satu dari tiga prioritas utama bagi organisasi, menurut laporan terbaru IDC AI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity, and Confidence with Scalable and Flexible Planning.

Namun, IDC juga menemukan bahwa hanya 40% organisasi yang mungkin akan menerapkan analisis lanjutan untuk perkiraan. Sebagian besar organisasi baru 30% selesai dalam memperkenalkan AI ke dalam proses bisnis. Ini jelas merupakan area di mana organisasi masih berusaha menemukan jalur yang paling sesuai untuk mereka.

Laporan IDC tentang perencanaan terintegrasi bertenaga AI menemukan lingkungan saat ini sebagai “keseimbangan halus” antara ketangkasan dan optimasi. Ada tekanan yang meningkat pada organisasi dan Chief Financial Officer (CFO) untuk memperluas sumber daya sekaligus menjadi lebih efisien di semua proses.