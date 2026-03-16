Apa itu perkiraan bergulir?

By Teaganne Finn, Ian Smalley
diterbitkan 16 Maret 2026

Perkiraan bergulir, didefinisikan

Perkiraan bergulir adalah model perencanaan keuangan yang terus memprediksi kinerja bisnis di masa depan dengan menambahkan periode waktu baru setiap kali periode sebelumnya selesai.

Metode ini berbeda dari anggaran statis yang juga memperkirakan masa depan, tetapi hanya untuk durasi waktu yang tetap, seperti periode anggaran tahunan.

Sebagai gantinya, tim keuangan dapat menggunakan perkiraan bergulir untuk menganalisis pola historis dan menyoroti varians utama secara real-time. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang berdampak pada bisnis dan memerlukan pendekatan analisis yang objektif. Pendekatan perencanaan keuangan ini memberi tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) lebih banyak waktu untuk menggunakan perkiraan, daripada harus terus membuat dan memperbaruinya.

Teknologi modern mengubah perkiraan bergulir, membuat proses lebih intuitif, proaktif, dan dinamis melalui kecerdasan buatan (AI), AI agen, otomatisasi data, dan algoritma machine learning (ML). Perangkat lunak perkiraan keuangan modern, seperti AI dalam perencanaan dan analisis keuangan, menyediakan akses ke otomatisasi templat dan alur kerja bawaan, sambil memusatkan sumber data ke dalam satu platform.

Sebuah laporan terbaru dari IBM® Institute for Business Value, yang mensurvei 2.000 eksekutif, mengungkapkan bahwa AI akan menjadi model bisnis pada tahun 2030, bukan hanya peningkatan.

“Antara 2025 dan 2030, para pemimpin bisnis memperkirakan investasi AI akan melonjak sekitar 150% (sebagai persentase dari pendapatan),” menurut laporan itu. “Sementara sebagian besar pengeluaran AI (47%) difokuskan pada efisiensi saat ini, eksekutif mengharapkan hampir dua pertiga (62%) untuk khusus inovasi produk dan layanan serta model bisnis pada tahun 2030.“

Perkiraan bergulir versus anggaran statis

Proses perkiraan bergulir sangat penting untuk tim keuangan, chief financial officer (CFO), dan pemangku kepentingan di seluruh bisnis. Jenis model keuangan ini biasanya bergantung pada driver seperti volume penjualan, headcount, atau tingkat pertumbuhan pasar daripada asumsi statis.

Metode ini melengkapi anggaran statis dan, dalam beberapa hal, menggantikannya dengan pandangan yang lebih dinamis dan berwawasan ke depan, yang mengarah pada keputusan yang lebih baik serta perencanaan yang berkelanjutan.

Perkiraan dan anggaran masing-masing melayani tujuan yang berbeda dan mencakup periode waktu yang berbeda (meskipun kadang-kadang tumpang tindih). Apa yang membuat perkiraan berbeda dengan anggaran adalah bahwa anggaran adalah dokumen tetap yang menyajikan rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk periode tertentu, seperti 12 bulan. Anggaran biasanya didasarkan pada data historis dan disiapkan sebelum dimulainya tahun fiskal.

Perkiraan bergulir adalah pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk perencanaan keuangan. Metode ini jauh lebih fleksibel dibandingkan anggaran statis dan membantu tim keuangan fokus pada apa yang mungkin terjadi.

Persiapan untuk perkiraan bergulir bergantung pada data historis (misalnya, anggaran statis sebelumnya), tetapi juga termasuk input lainnya. Masukan ini termasuk data real-time yang mencerminkan perubahan di pasar, faktor ekonomi makro, tingkat kepegawaian, gangguan rantai pasokan, dan driver operasional lainnya yang mungkin berdampak pada bisnis. Meskipun pendekatan ini memiliki manfaat unik, ini adalah proses yang terlibat yang membutuhkan sumber daya yang signifikan baik di tingkat manusia maupun teknologi.

Kedua pendekatan perencanaan keuangan penting untuk bagaimana perusahaan merencanakan masa depan dan mereka dapat bekerja sama untuk memberikan pandangan holistik bagi tim keuangan. Anggaran statis dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi terhadap rencana awal. Namun, perkiraan dapat bermanfaat untuk perencanaan strategis yang sedang berlangsung.

Cara kerja perkiraan cuaca bergulir

Perkiraan bergulir memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan memprediksi aspek kinerja bisnis. Metode ini kadang-kadang digunakan sebagai suplemen untuk teknik penganggaran tradisional atau sebagai pengganti perkiraan tahunan, tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan.

Dengan perkiraan, ada cakrawala waktu yang berkelanjutan. Misalnya, jika Anda mempertahankan perkiraan bergulir 12 bulan dan itu Januari 2026, perkiraan Anda mencakup Februari 2026 hingga Januari 2027. Ketika Februari berakhir, Anda memperbarui perkiraan untuk mencakup Maret 2026 hingga Februari 2027—selalu menjaga 12 bulan di depan Anda.

Sementara periode yang lebih lama dimungkinkan, mereka cenderung kurang akurat karena perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang, yang dapat bervariasi secara signifikan selama periode yang panjang.

Karakteristik utama lain dari perkiraan bergulir—disebut “mengaktualisasikan“—adalah ketika seseorang mengganti periode yang diramalkan dengan hasil aktual dan kemudian menambahkan periode perkiraan lainnya. Kerangka waktu yang paling populer untuk perkiraan bergulir adalah periode 12 bulan yang melintasi lebih dari satu tahun fiskal.

Beberapa perusahaan mungkin hanya menggunakan spreadsheet Excel sebelum memasukkan data ke dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), namun proses ini bisa menjadi sulit dan melelahkan untuk dikelola. Sistem manajemen kinerja perusahaan yang mengotomatiskan perkiraan bergulir dapat menjadi kunci untuk menyederhanakan proses tersebut.

Perkiraan keuangan bergulir lebih dari sekadar perkiraan sederhana dan dapat membantu membentuk tujuan strategis. Di bidang keuangan, perkiraan bergulir dapat diterapkan pada tiga laporan keuangan utama perusahaan:

  • Laporan laba rugi
  • Neraca
  • Laporan arus kas

Fitur-fitur utama dari perkiraan bergulir

Berikut adalah beberapa komponen utama yang membuat perkiraan bergulir berharga bagi tim keuangan.

Cakupan waktu yang berkelanjutan

Salah satu fitur yang membedakan perkiraan bergulir adalah horizon waktu yang berkelanjutan, yang memperpanjang prospek saat setiap periode ditutup. Tim keuangan dapat mengganti atau melengkapi rencana tahunan dengan pandangan dinamis yang selalu berorientasi ke masa depan, biasanya dalam jangka waktu 12, 18, atau 24 bulan. Ketika satu periode berakhir, periode lain memasuki perkiraan.

Pendekatan seperti ini membuat para pemimpin fokus pada apa yang terjadi selanjutnya, daripada apa yang telah terjadi. Tim keuangan menggunakan data real-time untuk menganalisis tren dan fluktuasi serta mengantisipasi risiko.

Tanpa batas jendela fiskal, perkiraan bergulir membantu organisasi mendapatkan perspektif dinamis tentang kinerja. Perkiraan berkelanjutan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, mendukung perencanaan proaktif, dan membantu para pemimpin merespons perubahan pasar dengan cepat sambil mempertahankan prospek jangka panjang yang konsisten.

Proses aktualisasi

Proses aktualisasi merupakan langkah penting dalam perkiraan bergulir, di mana asumsi perkiraan digantikan dengan data keuangan yang diselesaikan saat setiap periode pelaporan ditutup. Proses ini bekerja dengan memuat data kinerja aktual dan membandingkannya dengan proyeksi sebelumnya. Dengan demikian, tim keuangan dapat mengidentifikasi varians, memahami pendorong bisnis, dan memperbarui proyeksi masa depan.  

Siklus proses aktualisasi memastikan bahwa perkiraan mencerminkan kondisi bisnis saat ini daripada asumsi yang sudah ketinggalan zaman. Dengan mendasarkan proyeksi pada hasil yang terverifikasi, organisasi meningkatkan transparansi dan kredibilitas di seluruh proses perencanaan, dan pemimpin keuangan mendapatkan visi yang lebih jelas tentang tren kinerja dan dampak operasional.

Proses aktualisasi juga membangun disiplin dalam manajemen keuangan, memperkuat akuntabilitas, sekaligus memungkinkan tim untuk memperbaiki proyeksi dan mendukung keputusan yang lebih strategis.

Pembaruan yang sering dilakukan

Pembaruan yang sering membuat perkiraan bergulir tetap relevan dan dapat ditindaklanjuti. Alih-alih meninjau kembali proyeksi sekali atau dua kali setahun, tim keuangan menyegarkan perkiraan bulanan atau triwulanan. Irama ini memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menggabungkan sinyal pasar baru, merampingkan perubahan operasional, dan melacak tren kinerja.

Tim berkolaborasi lintas fungsi untuk memperbarui asumsi dan menyesuaikan proyeksi dengan data terbaru. Pemimpin menerima pandangan terkini tentang hasil yang diharapkan, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap risiko atau peluang yang muncul.

Pembaruan yang sering juga mendorong budaya perencanaan berkelanjutan daripada penganggaran berkala. Hasilnya adalah organisasi yang lebih tangkas, yang menyelaraskan harapan keuangan dengan kondisi dunia nyata dan menyesuaikan strategi seiring perkembangan keadaan.

Perencanaan berbasis driver

Perkiraan bergulir berfokus pada pendorong utama bisnis dengan menghubungkan hasil keuangan pada faktor operasional yang memengaruhinya.

Tim keuangan mengidentifikasi pendorong utama kinerja, seperti volume penjualan, harga, rencana perekrutan, atau kapasitas produksi. Mereka membangun model yang menerjemahkan driver dan indikator kinerja utama (KPI) ini ke dalam proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas.

Ketika kondisi berubah, tim menyesuaikan driver yang relevan daripada membangun kembali keseluruhan perkiraan. Pendekatan ini menyederhanakan analisis skenario dan membantu para pemimpin memahami hubungan sebab-akibat di balik hasil keuangan.

Perkiraan berbasis driver juga memperkuat kolaborasi antara keuangan dan unit bisnis, karena pemimpin operasional menyumbangkan data yang membentuk proyeksi dan mendukung perencanaan yang lebih akurat serta responsif.

Penyelarasan strategis

Perkiraan bergulir memperkuat penyelarasan strategis dengan menghubungkan proyeksi keuangan dengan prioritas bisnis. Tim keuangan menerjemahkan inisiatif strategis ke dalam asumsi terukur dalam perkiraan. Ketika para pemimpin memperbarui prospek, mereka mengevaluasi apakah kinerja yang diproyeksikan mendukung tujuan jangka panjang. Jika kondisi berubah, tim menyesuaikan investasi, sumber daya, atau jadwal untuk menjaga keselarasan dengan strategi.

Penyelarasan berkelanjutan antara perencanaan dan pelaksanaan ini dapat memastikan bahwa ekspektasi keuangan selaras dengan arah organisasi. Ini juga meningkatkan komunikasi antara eksekutif, keuangan, dan pemimpin operasional.

Dengan memperkuat keselarasan strategis, perkiraan menjadi lebih dari sekadar alat keuangan. Ini memandu pengambilan keputusan, menjaga organisasi tetap fokus pada tingkat detail yang tepat, dan memberikan nilai berkelanjutan.

Peningkatan akurasi

Perkiraan bergulir meningkatkan akurasi dengan menggabungkan data terkini dan data baru, pembaruan berkala, serta insight operasional. Tim keuangan memperbarui proyeksi saat informasi baru tersedia, mengurangi ketergantungan pada asumsi yang sudah usang. Perkiraan bergulir menggunakan angka aktual dari setiap periode perkiraan, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi pendorong utama dan mengintegrasikan sinyal bisnis secara real-time.

Pendekatan berulang ini memungkinkan perkiraan untuk berkembang bersama organisasi dan lingkungan pasarnya. Seiring waktu, pembaruan berulang memperkuat keandalan proyeksi dan menyoroti pola dalam kinerja.

Pemimpin mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dalam angka-angka yang mendukung perencanaan dan keputusan investasi. Peningkatan akurasi juga mengurangi kejutan pada akhir periode, memungkinkan organisasi mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan merespons perubahan dengan cepat.

Manfaat dari perkiraan bergulir

Para pemimpin bisnis dan profesional keuangan menggunakan perkiraan bergulir untuk membantu membangun fungsi FP&A yang lebih kuat dan menavigasi masa depan dengan perkiraan yang akurat. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama:

  • Peningkatan akurasi perkiraan: Dengan menggabungkan Hasil aktual dan data bisnis saat ini, perkiraan bergulir meningkatkan akurasi estimasi. Tim keuangan dapat sering memperbarui proyeksi, mengganti asumsi yang sudah ketinggalan zaman dengan kinerja ter-Verify. Penyempurnaan berkelanjutan ini mengurangi kesalahan Perkiraan dan memberi para pemimpin pandangan yang lebih jelas dan lebih dapat diandalkan tentang hasil keuangan yang diharapkan dengan wawasan insight.
  • Pengambilan keputusan proaktif: Pendekatan perkiraan bergulir memungkinkan pengambilan keputusan proaktif dengan memberikan pandangan kinerja yang berwawasan ke depan. Pemimpin mengidentifikasi risiko dan peluang yang muncul lebih awal melalui perencanaan skenario dan analisis varians, mencegah masalah meningkat. Pembaruan berkelanjutan memberi pengambil keputusan insight yang mereka butuhkan untuk bertindak cepat dan percaya diri selama siklus perencanaan.
  • Fleksibilitas bisnis: Perkiraan bergulir mendukung fleksibilitas bisnis dengan memungkinkan organisasi menyesuaikan rencana saat kondisi berubah. Pembaruan yang sering membantu tim keuangan merespons pergeseran pasar, perubahan operasional, dan peluang baru. Pendekatan dinamis ini melengkapi dan terkadang menggantikan perencanaan tahunan yang kaku dengan model yang menyesuaikan dengan kondisi bisnis dunia nyata.
  • Alokasi sumber daya yang lebih baik: Perkiraan bergulir meningkatkan alokasi sumber daya dengan menyelaraskan pengeluaran, staf, dan investasi dengan prioritas saat ini. Metode ini membantu tim keuangan memperbarui proyeksi dengan data terbaru dan membantu pemimpin mengarahkan sumber daya di mana mereka menciptakan nilai paling besar.
  • Penyelarasan strategis yang lebih kuat: Tim keuangan membangun keselarasan yang lebih kuat ketika proyeksi keuangan terkait dengan tujuan bisnis. Pembaruan berkelanjutan menyatakan bahwa rencana mencerminkan prioritas saat ini dan realitas pasar, memecah operasi yang tersilo. Pemimpin keuangan dapat mempertahankan hubungan yang jelas antara strategi, ekspektasi kinerja, dan keputusan sumber daya di seluruh organisasi.

Enam langkah untuk membuat perencanaan perkiraan bergulir

Perkiraan bergulir yang memberikan hasil aktual membutuhkan perencanaan yang matang dan teknologi yang kuat untuk mendukung analisis yang menyeluruh. Membuat perkiraan bergulir memerlukan langkah-langkah berikut:

  1. Tentukan rentang waktu: Tentukan rentang waktu untuk perkiraan bergulir. Sebagian besar organisasi memproyeksikan 12 hingga 24 bulan ke depan. Saat setiap periode ditutup, perpanjang perkiraan dengan menambahkan periode baru. Pendekatan ini menjaga perencanaan tetap berwawasan ke depan dan membantu memastikan para pemimpin selalu memiliki pandangan yang konsisten tentang kinerja yang diharapkan.
  2. Kumpulkan data historis: Kumpulkan data keuangan dan operasional historis yang diperlukan untuk menetapkan garis dasar yang andal. Tinjau tren pendapatan, pengeluaran, dan metrik operasional. Data historis yang akurat membantu tim mengidentifikasi pola, mengevaluasi kinerja masa lalu, dan membangun asumsi yang lebih terinformasi untuk proyeksi masa depan.
  3. Fokus pada pendorong utama: Identifikasi pendorong operasional yang membentuk hasil keuangan. Fokus pada faktor-faktor seperti volume penjualan, harga, tingkat kepegawaian, atau kapasitas produksi. Pemodelan driver ini membantu tim memahami hubungan sebab-akibat dan menyesuaikan perkiraan dengan cepat ketika kondisi bisnis berubah.
  4. Siapkan dan jalankan perkiraan: Siapkan perkiraan dengan menggabungkan data historis dengan pendorong bisnis utama dan asumsi saat ini. Bangun proyeksi untuk pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Jalankan perkiraan dalam proses perencanaan yang terstruktur sehingga pemimpin keuangan dan bisnis dapat meninjau ulasan dan menyelaraskan harapan.
  5. Perbarui secara teratur: Penting untuk memperbarui perkiraan bergulir secara teratur—biasanya bulanan atau triwulanan. Ganti asumsi dengan hasil aktual dan sesuaikan proyeksi dengan menggunakan data bisnis terbaru. Pembaruan rutin membuat perkiraan tetap relevan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu.
  6. Ulasan hasil: Setelah perkiraan bergulir dibuat, tim keuangan harus membandingkan hasil perkiraan dengan kinerja aktual. Analisis varians digunakan untuk memahami apa yang berubah dan mengapa. Gunakan insight ini untuk menyempurnakan asumsi, meningkatkan akurasi perkiraan, dan memandu keputusan perencanaan masa depan.

Praktik terbaik perkiraan bergulir

Manfaat perkiraan bergulir dapat dicapai melalui praktik terbaik berikut.

Alokasikan sumber daya yang diperlukan

Perkiraan bergulir membutuhkan sumber daya manusia dan dukungan teknologi yang memadai agar berhasil. Metode ini mengharuskan tim keuangan untuk memiliki karyawan dengan pemahaman yang mendalam tentang bisnis, penilaian yang baik dalam pengambilan keputusan keuangan, dan kecakapan teknis.

Sebuah perusahaan juga harus berinvestasi dalam alat perangkat lunak modern yang sesuai dengan kebutuhannya serta menerapkan dukungan teknis yang jelas.

Menyelaraskan perkiraan dengan misi perusahaan

Ketika menerapkan metode perkiraan bergulir , penting untuk mengaitkannya dengan tujuan strategis yang lebih luas bagi perusahaan. Seorang chief executive officer (CEO) atau pemimpin keuangan lainnya harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif yang ditunjuk, membantu memastikan bahwa perkiraan bergulir selaras dengan tujuan perusahaan.

Tim keuangan juga perlu mencari partisipasi dari berbagai departemen, seperti sumber daya manusia, penjualan, dan pembelian, untuk memperoleh dukungan perusahaan.

Mengintegrasikan perkiraan ke dalam aktivitas sehari-hari

Perkiraan bergulir harus dimasukkan ke dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Metode perkiraan bergantung pada data saat ini dan data real-time untuk tetap fokus pada apa yang diharapkan atau mungkin terjadi di masa depan. Ini harus dianggap sebagai pendekatan “hidup” yang membantu tim keuangan membuat keputusan segera dan lebih akurat.

Pantau perkiraan secara konstan

Perkiraan bergulir harus dipantau secara berkelanjutan sehingga penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan. Bandingkan perkiraan bergulir dengan hasil aktual untuk memastikan proyeksi selaras dengan hasil.

Perlakukan perkiraan bergulir sebagai alat yang terus berkembang, dengan fleksibilitas untuk berubah secara real-time berdasarkan kebutuhan bisnis.

