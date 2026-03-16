Apa itu perkiraan bergulir?

Perkiraan bergulir adalah model perencanaan keuangan yang terus memprediksi kinerja bisnis di masa depan dengan menambahkan periode waktu baru setiap kali periode sebelumnya selesai.
Metode ini berbeda dari anggaran statis yang juga memperkirakan masa depan, tetapi hanya untuk durasi waktu yang tetap, seperti periode anggaran tahunan.
Sebagai gantinya, tim keuangan dapat menggunakan perkiraan bergulir untuk menganalisis pola historis dan menyoroti varians utama secara real-time. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang berdampak pada bisnis dan memerlukan pendekatan analisis yang objektif. Pendekatan perencanaan keuangan ini memberi tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) lebih banyak waktu untuk menggunakan perkiraan, daripada harus terus membuat dan memperbaruinya.
Teknologi modern mengubah perkiraan bergulir, membuat proses lebih intuitif, proaktif, dan dinamis melalui kecerdasan buatan (AI), AI agen, otomatisasi data, dan algoritma machine learning (ML). Perangkat lunak perkiraan keuangan modern, seperti AI dalam perencanaan dan analisis keuangan, menyediakan akses ke otomatisasi templat dan alur kerja bawaan, sambil memusatkan sumber data ke dalam satu platform.
Sebuah laporan terbaru dari IBM® Institute for Business Value, yang mensurvei 2.000 eksekutif, mengungkapkan bahwa AI akan menjadi model bisnis pada tahun 2030, bukan hanya peningkatan.
“Antara 2025 dan 2030, para pemimpin bisnis memperkirakan investasi AI akan melonjak sekitar 150% (sebagai persentase dari pendapatan),” menurut laporan itu. “Sementara sebagian besar pengeluaran AI (47%) difokuskan pada efisiensi saat ini, eksekutif mengharapkan hampir dua pertiga (62%) untuk khusus inovasi produk dan layanan serta model bisnis pada tahun 2030.“
Proses perkiraan bergulir sangat penting untuk tim keuangan, chief financial officer (CFO), dan pemangku kepentingan di seluruh bisnis. Jenis model keuangan ini biasanya bergantung pada driver seperti volume penjualan, headcount, atau tingkat pertumbuhan pasar daripada asumsi statis.
Metode ini melengkapi anggaran statis dan, dalam beberapa hal, menggantikannya dengan pandangan yang lebih dinamis dan berwawasan ke depan, yang mengarah pada keputusan yang lebih baik serta perencanaan yang berkelanjutan.
Perkiraan dan anggaran masing-masing melayani tujuan yang berbeda dan mencakup periode waktu yang berbeda (meskipun kadang-kadang tumpang tindih). Apa yang membuat perkiraan berbeda dengan anggaran adalah bahwa anggaran adalah dokumen tetap yang menyajikan rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk periode tertentu, seperti 12 bulan. Anggaran biasanya didasarkan pada data historis dan disiapkan sebelum dimulainya tahun fiskal.
Perkiraan bergulir adalah pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk perencanaan keuangan. Metode ini jauh lebih fleksibel dibandingkan anggaran statis dan membantu tim keuangan fokus pada apa yang mungkin terjadi.
Persiapan untuk perkiraan bergulir bergantung pada data historis (misalnya, anggaran statis sebelumnya), tetapi juga termasuk input lainnya. Masukan ini termasuk data real-time yang mencerminkan perubahan di pasar, faktor ekonomi makro, tingkat kepegawaian, gangguan rantai pasokan, dan driver operasional lainnya yang mungkin berdampak pada bisnis. Meskipun pendekatan ini memiliki manfaat unik, ini adalah proses yang terlibat yang membutuhkan sumber daya yang signifikan baik di tingkat manusia maupun teknologi.
Kedua pendekatan perencanaan keuangan penting untuk bagaimana perusahaan merencanakan masa depan dan mereka dapat bekerja sama untuk memberikan pandangan holistik bagi tim keuangan. Anggaran statis dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi terhadap rencana awal. Namun, perkiraan dapat bermanfaat untuk perencanaan strategis yang sedang berlangsung.
Perkiraan bergulir memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan memprediksi aspek kinerja bisnis. Metode ini kadang-kadang digunakan sebagai suplemen untuk teknik penganggaran tradisional atau sebagai pengganti perkiraan tahunan, tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan.
Dengan perkiraan, ada cakrawala waktu yang berkelanjutan. Misalnya, jika Anda mempertahankan perkiraan bergulir 12 bulan dan itu Januari 2026, perkiraan Anda mencakup Februari 2026 hingga Januari 2027. Ketika Februari berakhir, Anda memperbarui perkiraan untuk mencakup Maret 2026 hingga Februari 2027—selalu menjaga 12 bulan di depan Anda.
Sementara periode yang lebih lama dimungkinkan, mereka cenderung kurang akurat karena perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang, yang dapat bervariasi secara signifikan selama periode yang panjang.
Karakteristik utama lain dari perkiraan bergulir—disebut “mengaktualisasikan“—adalah ketika seseorang mengganti periode yang diramalkan dengan hasil aktual dan kemudian menambahkan periode perkiraan lainnya. Kerangka waktu yang paling populer untuk perkiraan bergulir adalah periode 12 bulan yang melintasi lebih dari satu tahun fiskal.
Beberapa perusahaan mungkin hanya menggunakan spreadsheet Excel sebelum memasukkan data ke dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), namun proses ini bisa menjadi sulit dan melelahkan untuk dikelola. Sistem manajemen kinerja perusahaan yang mengotomatiskan perkiraan bergulir dapat menjadi kunci untuk menyederhanakan proses tersebut.
Perkiraan keuangan bergulir lebih dari sekadar perkiraan sederhana dan dapat membantu membentuk tujuan strategis. Di bidang keuangan, perkiraan bergulir dapat diterapkan pada tiga laporan keuangan utama perusahaan:
Berikut adalah beberapa komponen utama yang membuat perkiraan bergulir berharga bagi tim keuangan.
Salah satu fitur yang membedakan perkiraan bergulir adalah horizon waktu yang berkelanjutan, yang memperpanjang prospek saat setiap periode ditutup. Tim keuangan dapat mengganti atau melengkapi rencana tahunan dengan pandangan dinamis yang selalu berorientasi ke masa depan, biasanya dalam jangka waktu 12, 18, atau 24 bulan. Ketika satu periode berakhir, periode lain memasuki perkiraan.
Pendekatan seperti ini membuat para pemimpin fokus pada apa yang terjadi selanjutnya, daripada apa yang telah terjadi. Tim keuangan menggunakan data real-time untuk menganalisis tren dan fluktuasi serta mengantisipasi risiko.
Tanpa batas jendela fiskal, perkiraan bergulir membantu organisasi mendapatkan perspektif dinamis tentang kinerja. Perkiraan berkelanjutan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, mendukung perencanaan proaktif, dan membantu para pemimpin merespons perubahan pasar dengan cepat sambil mempertahankan prospek jangka panjang yang konsisten.
Proses aktualisasi merupakan langkah penting dalam perkiraan bergulir, di mana asumsi perkiraan digantikan dengan data keuangan yang diselesaikan saat setiap periode pelaporan ditutup. Proses ini bekerja dengan memuat data kinerja aktual dan membandingkannya dengan proyeksi sebelumnya. Dengan demikian, tim keuangan dapat mengidentifikasi varians, memahami pendorong bisnis, dan memperbarui proyeksi masa depan.
Siklus proses aktualisasi memastikan bahwa perkiraan mencerminkan kondisi bisnis saat ini daripada asumsi yang sudah ketinggalan zaman. Dengan mendasarkan proyeksi pada hasil yang terverifikasi, organisasi meningkatkan transparansi dan kredibilitas di seluruh proses perencanaan, dan pemimpin keuangan mendapatkan visi yang lebih jelas tentang tren kinerja dan dampak operasional.
Proses aktualisasi juga membangun disiplin dalam manajemen keuangan, memperkuat akuntabilitas, sekaligus memungkinkan tim untuk memperbaiki proyeksi dan mendukung keputusan yang lebih strategis.
Pembaruan yang sering membuat perkiraan bergulir tetap relevan dan dapat ditindaklanjuti. Alih-alih meninjau kembali proyeksi sekali atau dua kali setahun, tim keuangan menyegarkan perkiraan bulanan atau triwulanan. Irama ini memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menggabungkan sinyal pasar baru, merampingkan perubahan operasional, dan melacak tren kinerja.
Tim berkolaborasi lintas fungsi untuk memperbarui asumsi dan menyesuaikan proyeksi dengan data terbaru. Pemimpin menerima pandangan terkini tentang hasil yang diharapkan, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap risiko atau peluang yang muncul.
Pembaruan yang sering juga mendorong budaya perencanaan berkelanjutan daripada penganggaran berkala. Hasilnya adalah organisasi yang lebih tangkas, yang menyelaraskan harapan keuangan dengan kondisi dunia nyata dan menyesuaikan strategi seiring perkembangan keadaan.
Perkiraan bergulir berfokus pada pendorong utama bisnis dengan menghubungkan hasil keuangan pada faktor operasional yang memengaruhinya.
Tim keuangan mengidentifikasi pendorong utama kinerja, seperti volume penjualan, harga, rencana perekrutan, atau kapasitas produksi. Mereka membangun model yang menerjemahkan driver dan indikator kinerja utama (KPI) ini ke dalam proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas.
Ketika kondisi berubah, tim menyesuaikan driver yang relevan daripada membangun kembali keseluruhan perkiraan. Pendekatan ini menyederhanakan analisis skenario dan membantu para pemimpin memahami hubungan sebab-akibat di balik hasil keuangan.
Perkiraan berbasis driver juga memperkuat kolaborasi antara keuangan dan unit bisnis, karena pemimpin operasional menyumbangkan data yang membentuk proyeksi dan mendukung perencanaan yang lebih akurat serta responsif.
Perkiraan bergulir memperkuat penyelarasan strategis dengan menghubungkan proyeksi keuangan dengan prioritas bisnis. Tim keuangan menerjemahkan inisiatif strategis ke dalam asumsi terukur dalam perkiraan. Ketika para pemimpin memperbarui prospek, mereka mengevaluasi apakah kinerja yang diproyeksikan mendukung tujuan jangka panjang. Jika kondisi berubah, tim menyesuaikan investasi, sumber daya, atau jadwal untuk menjaga keselarasan dengan strategi.
Penyelarasan berkelanjutan antara perencanaan dan pelaksanaan ini dapat memastikan bahwa ekspektasi keuangan selaras dengan arah organisasi. Ini juga meningkatkan komunikasi antara eksekutif, keuangan, dan pemimpin operasional.
Dengan memperkuat keselarasan strategis, perkiraan menjadi lebih dari sekadar alat keuangan. Ini memandu pengambilan keputusan, menjaga organisasi tetap fokus pada tingkat detail yang tepat, dan memberikan nilai berkelanjutan.
Perkiraan bergulir meningkatkan akurasi dengan menggabungkan data terkini dan data baru, pembaruan berkala, serta insight operasional. Tim keuangan memperbarui proyeksi saat informasi baru tersedia, mengurangi ketergantungan pada asumsi yang sudah usang. Perkiraan bergulir menggunakan angka aktual dari setiap periode perkiraan, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi pendorong utama dan mengintegrasikan sinyal bisnis secara real-time.
Pendekatan berulang ini memungkinkan perkiraan untuk berkembang bersama organisasi dan lingkungan pasarnya. Seiring waktu, pembaruan berulang memperkuat keandalan proyeksi dan menyoroti pola dalam kinerja.
Pemimpin mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dalam angka-angka yang mendukung perencanaan dan keputusan investasi. Peningkatan akurasi juga mengurangi kejutan pada akhir periode, memungkinkan organisasi mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan merespons perubahan dengan cepat.
Para pemimpin bisnis dan profesional keuangan menggunakan perkiraan bergulir untuk membantu membangun fungsi FP&A yang lebih kuat dan menavigasi masa depan dengan perkiraan yang akurat. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama:
Perkiraan bergulir yang memberikan hasil aktual membutuhkan perencanaan yang matang dan teknologi yang kuat untuk mendukung analisis yang menyeluruh. Membuat perkiraan bergulir memerlukan langkah-langkah berikut:
Manfaat perkiraan bergulir dapat dicapai melalui praktik terbaik berikut.
Perkiraan bergulir membutuhkan sumber daya manusia dan dukungan teknologi yang memadai agar berhasil. Metode ini mengharuskan tim keuangan untuk memiliki karyawan dengan pemahaman yang mendalam tentang bisnis, penilaian yang baik dalam pengambilan keputusan keuangan, dan kecakapan teknis.
Sebuah perusahaan juga harus berinvestasi dalam alat perangkat lunak modern yang sesuai dengan kebutuhannya serta menerapkan dukungan teknis yang jelas.
Ketika menerapkan metode perkiraan bergulir , penting untuk mengaitkannya dengan tujuan strategis yang lebih luas bagi perusahaan. Seorang chief executive officer (CEO) atau pemimpin keuangan lainnya harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif yang ditunjuk, membantu memastikan bahwa perkiraan bergulir selaras dengan tujuan perusahaan.
Tim keuangan juga perlu mencari partisipasi dari berbagai departemen, seperti sumber daya manusia, penjualan, dan pembelian, untuk memperoleh dukungan perusahaan.
Perkiraan bergulir harus dimasukkan ke dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
Metode perkiraan bergantung pada data saat ini dan data real-time untuk tetap fokus pada apa yang diharapkan atau mungkin terjadi di masa depan. Ini harus dianggap sebagai pendekatan “hidup” yang membantu tim keuangan membuat keputusan segera dan lebih akurat.
Perkiraan bergulir harus dipantau secara berkelanjutan sehingga penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan. Bandingkan perkiraan bergulir dengan hasil aktual untuk memastikan proyeksi selaras dengan hasil.
Perlakukan perkiraan bergulir sebagai alat yang terus berkembang, dengan fleksibilitas untuk berubah secara real-time berdasarkan kebutuhan bisnis.
