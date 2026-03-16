Apa itu perkiraan bergulir?

Proses perkiraan bergulir sangat penting untuk tim keuangan, chief financial officer (CFO), dan pemangku kepentingan di seluruh bisnis. Jenis model keuangan ini biasanya bergantung pada driver seperti volume penjualan, headcount, atau tingkat pertumbuhan pasar daripada asumsi statis.

Metode ini melengkapi anggaran statis dan, dalam beberapa hal, menggantikannya dengan pandangan yang lebih dinamis dan berwawasan ke depan, yang mengarah pada keputusan yang lebih baik serta perencanaan yang berkelanjutan.

Perkiraan dan anggaran masing-masing melayani tujuan yang berbeda dan mencakup periode waktu yang berbeda (meskipun kadang-kadang tumpang tindih). Apa yang membuat perkiraan berbeda dengan anggaran adalah bahwa anggaran adalah dokumen tetap yang menyajikan rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk periode tertentu, seperti 12 bulan. Anggaran biasanya didasarkan pada data historis dan disiapkan sebelum dimulainya tahun fiskal.

Perkiraan bergulir adalah pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk perencanaan keuangan. Metode ini jauh lebih fleksibel dibandingkan anggaran statis dan membantu tim keuangan fokus pada apa yang mungkin terjadi.

Persiapan untuk perkiraan bergulir bergantung pada data historis (misalnya, anggaran statis sebelumnya), tetapi juga termasuk input lainnya. Masukan ini termasuk data real-time yang mencerminkan perubahan di pasar, faktor ekonomi makro, tingkat kepegawaian, gangguan rantai pasokan, dan driver operasional lainnya yang mungkin berdampak pada bisnis. Meskipun pendekatan ini memiliki manfaat unik, ini adalah proses yang terlibat yang membutuhkan sumber daya yang signifikan baik di tingkat manusia maupun teknologi.

Kedua pendekatan perencanaan keuangan penting untuk bagaimana perusahaan merencanakan masa depan dan mereka dapat bekerja sama untuk memberikan pandangan holistik bagi tim keuangan. Anggaran statis dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi terhadap rencana awal. Namun, perkiraan dapat bermanfaat untuk perencanaan strategis yang sedang berlangsung.