Apa itu forecasting AI?

Bisnis telah lama mengandalkan forecasting untuk mengubah ketidakpastian menjadi rencana. Proses ini termasuk memperkirakan permintaan pelanggan, pendapatan, kebutuhan inventaris, arus kas, dan staf sehingga mereka dapat membuat pilihan alokasi sumber daya yang lebih cerdas.

Sebelum AI, pekerjaan ini sering terjadi di spreadsheet Excel, didukung oleh penilaian pakar dan model statistik yang sudah dikenal. Metode peramalan tradisional itu masih penting, tetapi proses prediksi semakin kompleks. Permintaan dibentuk pada kecepatan yang lebih besar dan oleh lebih banyak variabel.

Selain itu, perusahaan sekarang melacak lebih banyak sinyal di lebih banyak sumber data, mulai dari transaksi dan penggunaan produk hingga pola cuaca, indikator ekonomi dan media sosial. Melacak informasi ini menghasilkan data yang lebih kaya tetapi juga lebih sulit dikelola.

Metode forecasting AI berbeda dalam beberapa cara:

Kekayaan fitur: Model AI dapat menggabungkan lebih banyak driver (misalnya, promosi, indikator ekonomi, pola cuaca, campuran saluran, lalu lintas web, sinyal media sosial) daripada pendekatan klasik.

Polan nonlinier: Model machine learning dan algoritma machine learning dapat mengenali dan beradaptasi dengan hubungan dan interaksi nonlinier yang lebih sulit untuk diperhatikan dalam model statistik standar.

Pembelajaran berkelanjutan: Pendekatan berbasis AI dapat diperbarui saat data baru tiba, yang membuat forecasting lebih akurat selama gangguan dan perubahan pasar.

Otomatisasi: Peramalan yang berbasis AI dapat mengotomatiskan sebagian pekerjaan peramalan, seperti penyegaran data atau proses pengujian ulang. Ini membantu skalabilitas, karena otomatisasi dapat diterapkan di ribuan item.

Risiko yang berbeda: Model AI bisa sangat responsif, tetapi sangat bergantung pada kualitas data dan validasi yang tepat. Jika pengamanan tersebut tidak ada, kinerja dapat bervariasi. Model tradisional biasanya lebih dapat diprediksi tetapi mungkin kehilangan informasi atau pola penting dalam lingkungan dinamis.

Dalam praktiknya, banyak proses forecasting menggabungkan kedua pendekatan. Model statistik yang lebih sederhana memberikan konsistensi dan transparansi, sementara machine learning digunakan untuk meningkatkan kinerja dan analisis data di area di mana ada lebih banyak sinyal data dan pola yang lebih kompleks.