Apa itu forecasting AI?

Forecasting AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan perkiraan yang akurat dengan mempelajari pola dari data historis dan terus memperbarui model forecasting saat data baru tiba.
Forecasting memainkan peran sentral dalam perencanaan strategis dan kebutuhan bisnis sehari-hari. Ketika forecasting meleset, organisasi mungkin akan memproduksi secara berlebihan, kekurangan stok, mengeluarkan biaya tenaga kerja secara berlebihan, atau kehilangan peluang pendapatan. Bahkan kesalahan forecasting kecil dapat memengaruhi tingkat layanan, biaya, dan kepuasan pelanggan.
Forecasting AI menjadi semakin umum karena lingkungan bisnis lebih dinamis daripada sebelumnya. Tren pasar bergeser lebih cepat, faktor eksternal seperti cuaca atau perubahan kebijakan menciptakan volatilitas dan perusahaan sekarang melacak lebih banyak data internal dan eksternal daripada sebelumnya.
Dalam pengaturan ini, organisasi membutuhkan sistem forecasting yang dapat menangani sejumlah besar produk dan lokasi sambil beradaptasi dengan perubahan kondisi. Tujuannya adalah menggunakan AI untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat.
Forecasting AI digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam situasi di mana hasil bergantung pada banyak variabel, fluktuasi yang sering atau perubahan pasar yang cepat. Tujuan umum meliputi:
Bisnis telah lama mengandalkan forecasting untuk mengubah ketidakpastian menjadi rencana. Proses ini termasuk memperkirakan permintaan pelanggan, pendapatan, kebutuhan inventaris, arus kas, dan staf sehingga mereka dapat membuat pilihan alokasi sumber daya yang lebih cerdas.
Sebelum AI, pekerjaan ini sering terjadi di spreadsheet Excel, didukung oleh penilaian pakar dan model statistik yang sudah dikenal. Metode peramalan tradisional itu masih penting, tetapi proses prediksi semakin kompleks. Permintaan dibentuk pada kecepatan yang lebih besar dan oleh lebih banyak variabel.
Selain itu, perusahaan sekarang melacak lebih banyak sinyal di lebih banyak sumber data, mulai dari transaksi dan penggunaan produk hingga pola cuaca, indikator ekonomi dan media sosial. Melacak informasi ini menghasilkan data yang lebih kaya tetapi juga lebih sulit dikelola.
Metode forecasting AI berbeda dalam beberapa cara:
Dalam praktiknya, banyak proses forecasting menggabungkan kedua pendekatan. Model statistik yang lebih sederhana memberikan konsistensi dan transparansi, sementara machine learning digunakan untuk meningkatkan kinerja dan analisis data di area di mana ada lebih banyak sinyal data dan pola yang lebih kompleks.
Di sebagian besar organisasi, peramalan AI berjalan pada siklus reguler. Data baru dikumpulkan dan analisis prediktif diterapkan. Setelah dua langkah ini, perkiraan dihasilkan. Terakhir, kinerja diukur terhadap metrik utama dan model diperbarui sesuai kebutuhan. Prakiraan tersebut kemudian dapat digunakan dalam rapat perencanaan, dasbor, dan keputusan operasional.
Langkah pertama dalam forecasting adalah untuk menjadi jelas tentang tujuan bisnis. Organisasi menentukan apa yang perlu forecasting (misalnya, pendapatan, unit produk, volume panggilan) bersama dengan cakrawala waktu dan tingkat detail yang diperlukan.
Forecasting terkait dengan keputusan spesifik seputar inventaris, kepegawaian, perencanaan keuangan atau masalah lainnya.
Kumpulan data yang relevan dikonsolidasikan dari berbagai sumber data. Sumber data ini mencakup data historis (misalnya, penjualan, pesanan, penggunaan), data perilaku konsumen, faktor eksternal (misalnya, indikator ekonomi, pola cuaca) dan sinyal perilaku dari aktivitas web atau media sosial.
Data diperiksa untuk melihat kesalahan, missing values, dan inkonsistensi. Kategori seperti produk, wilayah, dan periode waktu distandardisasi, sehingga semuanya berbaris dengan benar.
Organisasi biasanya mengevaluasi beberapa model forecasting, termasuk model statistik klasik, model machine learning dan pendekatan pembelajaran mendalam, seperti neural networks.
Model AI ini dilatih untuk deteksi pola di banyak variabel sekaligus. Misalnya, mereka dapat mengenali bahwa dampak harga, promosi, atau cuaca dapat berubah tergantung pada musim, wilayah, atau segmen pelanggan. Proses ini memungkinkan mereka untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks daripada tren garis lurus yang sederhana.
Untuk mengevaluasi perkiraan, tim memeriksa seberapa dekat prediksi masa lalu cocok dengan hasil dunia nyata. Tim memeriksa ukuran kesalahan, apakah model cenderung terlalu atau kurang memprediksi dan apa arti kesalahan itu bagi bisnis. Tim mungkin juga memeriksa bias dan standar lainnya.
Model juga diuji kembali—artinya model diuji pada periode waktu sebelumnya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kinerjanya—untuk mengukur keandalan ke depan.
Setelah divalidasi, forecasting diintegrasikan ke dalam dasbor, sistem perusahaan, atau alat perencanaan yang digunakan organisasi. Banyak sistem yang didukung AI mendukung otomatisasi, yang memungkinkan mereka melakukan pembaruan saat data baru atau data real-time tersedia.
Karena pasar dan perilaku pelanggan berubah dari waktu ke waktu, sistem peramalan diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa mereka masih berkinerja baik. Jika akurasi menurun atau pola data bergeser, model diperbarui dan dilatih ulang.
Proses ulasan dan persetujuan yang jelas membantu perkiraan tetap dapat diandalkan.
Pengecer menggunakan peramalan AI untuk memprediksi permintaan produk di tingkat toko atau gudang. Misalnya, rantai bahan makanan mungkin menghitung peramalan penjualan minuman yang lebih tinggi selama akhir pekan liburan dan meningkatkan pengiriman ke lokasi tertentu. Pengecer juga menggunakan peramalan untuk memperkirakan dampak promosi dan merencanakan kepegawaian untuk periode sibuk.
Perusahaan energi dapat menggunakan forecasting AI untuk memprediksi permintaan listrik dan mengukur apakah ada risiko pemadaman listrik. Forecasting ini menggabungkan penggunaan energi historis dengan data cuaca dan efek kalender. Misalnya, perusahaan utilitas mungkin memperkirakan permintaan listrik yang lebih tinggi selama gelombang panas mendatang dan menjadwalkan kru tambahan jika ada ketegangan jaringan. Solusi ini membantu menjaga keandalan sambil mengendalikan biaya operasi.
Bank dan lembaga keuangan dapat menggunakan peramalan AI untuk memperkirakan simpanan, default pinjaman, dan arus kas dalam kondisi ekonomi yang berubah. Misalnya, bank mungkin menggunakan machine learning untuk memprediksi peminjam mana yang lebih mungkin melewatkan pembayaran selama penurunan ekonomi. Perkiraan ini memungkinkan bank untuk menyesuaikan cadangan modal dan strategi manajemen risiko dengan benar.
Rumah sakit dan sistem kesehatan dapat menggunakan forecasting AI untuk memprediksi penerimaan pasien, kunjungan ruang gawat darurat, dan kebutuhan staf. Misalnya, rumah sakit mungkin melakukan forecasting peningkatan penerimaan pernapasan selama musim flu dan menyesuaikan jadwal perawat dan kapasitas tempat tidur terlebih dahulu. Karena keputusan perawatan kesehatan dapat memengaruhi keselamatan pasien, sistem ini biasanya memerlukan dokumentasi dan pengawasan yang cermat.
Produsen menggunakan forecasting AI untuk demand forecasting guna mengantisipasi keterlambatan pemasok dan memahami kebutuhan produksi. Misalnya, perusahaan yang memproduksi peralatan industri mungkin memperkirakan permintaan suku cadang berdasarkan riwayat pemeliharaan peralatan dan pola penggunaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa suku cadang yang cukup tersedia tanpa menyimpan persediaan yang berlebihan.
Perusahaan berlangganan menggunakan forecasting AI untuk memprediksi churn pelanggan, perpanjangan, dan permintaan jaringan. Misalnya, penyedia telekomunikasi mungkin memperkirakan pelanggan mana yang kemungkinan akan membatalkan layanan berdasarkan pola penggunaan dan interaksi dukungan. Dengan cara ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk campur tangan dengan penawaran retensi sebelum pendapatan hilang.
Maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan transportasi menggunakan perkiraan AI untuk memprediksi pemesanan dan pembatalan. Misalnya, maskapai mungkin memperkirakan permintaan berdasarkan rute dan menyesuaikan harga tiket atau frekuensi penerbangan sebagai tanggapan. Prakiraan juga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan pemeliharaan dan menjadwalkan kru secara efisien.
Organisasi mengadopsi forecasting yang didukung AI untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan perencanaan:
Peramalan AI memberikan Hasil yang kuat ketika diterapkan dengan bijaksana, tetapi bukan tanpa tantangan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan meliputi:
Memahami pertimbangan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa peramalan AI diterapkan dengan data yang tepat, tata kelola data, dan penyelarasan bisnis yang tepat.
