Kecerdasan Buatan Analisis

Apa itu forecasting AI?

By Amanda McGrath , Ian Smalley
diterbitkan 27 Februari 2026

Forecasting AI, didefinisikan

Forecasting AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan perkiraan yang akurat dengan mempelajari pola dari data historis dan terus memperbarui model forecasting saat data baru tiba.

Forecasting memainkan peran sentral dalam perencanaan strategis dan kebutuhan bisnis sehari-hari. Ketika forecasting meleset, organisasi mungkin akan memproduksi secara berlebihan, kekurangan stok, mengeluarkan biaya tenaga kerja secara berlebihan, atau kehilangan peluang pendapatan. Bahkan kesalahan forecasting kecil dapat memengaruhi tingkat layanan, biaya, dan kepuasan pelanggan.

Forecasting AI menjadi semakin umum karena lingkungan bisnis lebih dinamis daripada sebelumnya. Tren pasar bergeser lebih cepat, faktor eksternal seperti cuaca atau perubahan kebijakan menciptakan volatilitas dan perusahaan sekarang melacak lebih banyak data internal dan eksternal daripada sebelumnya.

Dalam pengaturan ini, organisasi membutuhkan sistem forecasting yang dapat menangani sejumlah besar produk dan lokasi sambil beradaptasi dengan perubahan kondisi. Tujuannya adalah menggunakan AI untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat.

Untuk apa forecasting AI digunakan?

Forecasting AI digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam situasi di mana hasil bergantung pada banyak variabel, fluktuasi yang sering atau perubahan pasar yang cepat. Tujuan umum meliputi:

  • Meningkatkan akurasi forecasting: Mengurangi kesalahan mahal, seperti kehabisan stok atau menahan persediaan berlebih.
  • Mengoptimalkan alokasi sumber daya: Membantu menyelaraskan operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi.
  • Mengantisipasi gangguan dan tren pasar: Memungkinkan tim mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk perubahan penawaran dan permintaan.
  • Merampingkan alur kerja forecasting Mempermudah pembaruan prakiraan melalui otomatisasi.
  • Mendukung keputusan strategis dengan data real-time: Memungkinkan forecasting terus diperbarui berdasarkan informasi baru.
  • Penskalaan pekerjaan forecasting di seluruh Operasi global: Menciptakan konsistensi dan keselarasan di banyak produk dan wilayah.
Forecasting AI versus metode forecasting tradisional

Bisnis telah lama mengandalkan forecasting untuk mengubah ketidakpastian menjadi rencana. Proses ini termasuk memperkirakan permintaan pelanggan, pendapatan, kebutuhan inventaris, arus kas, dan staf sehingga mereka dapat membuat pilihan alokasi sumber daya yang lebih cerdas.

Sebelum AI, pekerjaan ini sering terjadi di spreadsheet Excel, didukung oleh penilaian pakar dan model statistik yang sudah dikenal. Metode peramalan tradisional itu masih penting, tetapi proses prediksi semakin kompleks. Permintaan dibentuk pada kecepatan yang lebih besar dan oleh lebih banyak variabel.

Selain itu, perusahaan sekarang melacak lebih banyak sinyal di lebih banyak sumber data, mulai dari transaksi dan penggunaan produk hingga pola cuaca, indikator ekonomi dan media sosial. Melacak informasi ini menghasilkan data yang lebih kaya tetapi juga lebih sulit dikelola.

Metode forecasting AI berbeda dalam beberapa cara:

  • Kekayaan fitur: Model AI dapat menggabungkan lebih banyak driver (misalnya, promosi, indikator ekonomi, pola cuaca, campuran saluran, lalu lintas web, sinyal media sosial) daripada pendekatan klasik.
  • Pembelajaran berkelanjutan: Pendekatan berbasis AI dapat diperbarui saat data baru tiba, yang membuat forecasting lebih akurat selama gangguan dan perubahan pasar.
  • Otomatisasi: Peramalan yang berbasis AI dapat mengotomatiskan sebagian pekerjaan peramalan, seperti penyegaran data atau proses pengujian ulang. Ini membantu skalabilitas, karena otomatisasi dapat diterapkan di ribuan item.
  • Risiko yang berbeda: Model AI bisa sangat responsif, tetapi sangat bergantung pada kualitas data dan validasi yang tepat. Jika pengamanan tersebut tidak ada, kinerja dapat bervariasi. Model tradisional biasanya lebih dapat diprediksi tetapi mungkin kehilangan informasi atau pola penting dalam lingkungan dinamis.

Dalam praktiknya, banyak proses forecasting menggabungkan kedua pendekatan. Model statistik yang lebih sederhana memberikan konsistensi dan transparansi, sementara machine learning digunakan untuk meningkatkan kinerja dan analisis data di area di mana ada lebih banyak sinyal data dan pola yang lebih kompleks.

Bagaimana cara kerja forecasting AI

Di sebagian besar organisasi, peramalan AI berjalan pada siklus reguler. Data baru dikumpulkan dan analisis prediktif diterapkan. Setelah dua langkah ini, perkiraan dihasilkan. Terakhir, kinerja diukur terhadap metrik utama dan model diperbarui sesuai kebutuhan. Prakiraan tersebut kemudian dapat digunakan dalam rapat perencanaan, dasbor, dan keputusan operasional.

Definisi masalah dan konteks perencanaan

Langkah pertama dalam forecasting adalah untuk menjadi jelas tentang tujuan bisnis. Organisasi menentukan apa yang perlu forecasting (misalnya, pendapatan, unit produk, volume panggilan) bersama dengan cakrawala waktu dan tingkat detail yang diperlukan.

Forecasting terkait dengan keputusan spesifik seputar inventaris, kepegawaian, perencanaan keuangan atau masalah lainnya.

Integrasi data

Kumpulan data yang relevan dikonsolidasikan dari berbagai sumber data. Sumber data ini mencakup data historis (misalnya, penjualan, pesanan, penggunaan), data perilaku konsumen, faktor eksternal (misalnya, indikator ekonomi, pola cuaca) dan sinyal perilaku dari aktivitas web atau media sosial.

Data diperiksa untuk melihat kesalahan, missing values, dan inkonsistensi. Kategori seperti produk, wilayah, dan periode waktu distandardisasi, sehingga semuanya berbaris dengan benar.

Pengembangan model

Organisasi biasanya mengevaluasi beberapa model forecasting, termasuk model statistik klasik, model machine learning dan pendekatan pembelajaran mendalam, seperti neural networks.

Model AI ini dilatih untuk deteksi pola di banyak variabel sekaligus. Misalnya, mereka dapat mengenali bahwa dampak harga, promosi, atau cuaca dapat berubah tergantung pada musim, wilayah, atau segmen pelanggan. Proses ini memungkinkan mereka untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks daripada tren garis lurus yang sederhana.

Evaluasi dan pengukuran kinerja

Untuk mengevaluasi perkiraan, tim memeriksa seberapa dekat prediksi masa lalu cocok dengan hasil dunia nyata. Tim memeriksa ukuran kesalahan, apakah model cenderung terlalu atau kurang memprediksi dan apa arti kesalahan itu bagi bisnis. Tim mungkin juga memeriksa bias dan standar lainnya.

Model juga diuji kembali—artinya model diuji pada periode waktu sebelumnya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kinerjanya—untuk mengukur keandalan ke depan.

Penerapan dan Integrasi

Setelah divalidasi, forecasting diintegrasikan ke dalam dasbor, sistem perusahaan, atau alat perencanaan yang digunakan organisasi. Banyak sistem yang didukung AI mendukung otomatisasi, yang memungkinkan mereka melakukan pembaruan saat data baru atau data real-time tersedia.

Pemantauan dan peningkatan berkelanjutan

Karena pasar dan perilaku pelanggan berubah dari waktu ke waktu, sistem peramalan diperiksa secara teratur untuk memastikan bahwa mereka masih berkinerja baik. Jika akurasi menurun atau pola data bergeser, model diperbarui dan dilatih ulang.

Proses ulasan dan persetujuan yang jelas membantu perkiraan tetap dapat diandalkan.

Contoh penggunaan umum untuk forecasting AI

Barang konsumsi dan retail

Pengecer menggunakan peramalan AI untuk memprediksi permintaan produk di tingkat toko atau gudang. Misalnya, rantai bahan makanan mungkin menghitung peramalan penjualan minuman yang lebih tinggi selama akhir pekan liburan dan meningkatkan pengiriman ke lokasi tertentu. Pengecer juga menggunakan peramalan untuk memperkirakan dampak promosi dan merencanakan kepegawaian untuk periode sibuk.
Energi dan utilitas

Perusahaan energi dapat menggunakan forecasting AI untuk memprediksi permintaan listrik dan mengukur apakah ada risiko pemadaman listrik. Forecasting ini menggabungkan penggunaan energi historis dengan data cuaca dan efek kalender. Misalnya, perusahaan utilitas mungkin memperkirakan permintaan listrik yang lebih tinggi selama gelombang panas mendatang dan menjadwalkan kru tambahan jika ada ketegangan jaringan. Solusi ini membantu menjaga keandalan sambil mengendalikan biaya operasi.
Layanan keuangan

Bank dan lembaga keuangan dapat menggunakan peramalan AI untuk memperkirakan simpanan, default pinjaman, dan arus kas dalam kondisi ekonomi yang berubah. Misalnya, bank mungkin menggunakan machine learning untuk memprediksi peminjam mana yang lebih mungkin melewatkan pembayaran selama penurunan ekonomi. Perkiraan ini memungkinkan bank untuk menyesuaikan cadangan modal dan strategi manajemen risiko dengan benar.
Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit dan sistem kesehatan dapat menggunakan forecasting AI untuk memprediksi penerimaan pasien, kunjungan ruang gawat darurat, dan kebutuhan staf. Misalnya, rumah sakit mungkin melakukan forecasting peningkatan penerimaan pernapasan selama musim flu dan menyesuaikan jadwal perawat dan kapasitas tempat tidur terlebih dahulu. Karena keputusan perawatan kesehatan dapat memengaruhi keselamatan pasien, sistem ini biasanya memerlukan dokumentasi dan pengawasan yang cermat.
Manufaktur dan manajemen rantai pasokan

Produsen menggunakan forecasting AI untuk demand forecasting guna mengantisipasi keterlambatan pemasok dan memahami kebutuhan produksi. Misalnya, perusahaan yang memproduksi peralatan industri mungkin memperkirakan permintaan suku cadang berdasarkan riwayat pemeliharaan peralatan dan pola penggunaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa suku cadang yang cukup tersedia tanpa menyimpan persediaan yang berlebihan.
Bisnis media dan berlangganan

Perusahaan berlangganan menggunakan forecasting AI untuk memprediksi churn pelanggan, perpanjangan, dan permintaan jaringan. Misalnya, penyedia telekomunikasi mungkin memperkirakan pelanggan mana yang kemungkinan akan membatalkan layanan berdasarkan pola penggunaan dan interaksi dukungan. Dengan cara ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk campur tangan dengan penawaran retensi sebelum pendapatan hilang.
Perjalanan

Maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan transportasi menggunakan perkiraan AI untuk memprediksi pemesanan dan pembatalan. Misalnya, maskapai mungkin memperkirakan permintaan berdasarkan rute dan menyesuaikan harga tiket atau frekuensi penerbangan sebagai tanggapan. Prakiraan juga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan pemeliharaan dan menjadwalkan kru secara efisien.

Manfaat dari forecasting AI

Organisasi mengadopsi forecasting yang didukung AI untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan perencanaan:

  • Peningkatan akurasi perkiraan: Dengan menggunakan model machine learning dan menggambar dari berbagai sumber data yang lebih luas, Forecasting AI menawarkan perkiraan yang lebih akurat daripada pendekatan yang mengandalkan input terbatas. Akurasi ini sangat berharga di lingkungan yang tidak stabil yang memiliki perubahan pasar yang cepat dan gangguan berkala.
  • Siklus peramalan yang lebih cepat: Otomatisasi bawaan memungkinkan peramalan untuk disegarkan saat data baru tersedia, mengurangi pembaruan manual dan memperpendek jadwal perencanaan. Proses ini membantu tim merespons lebih cepat dan menjaga peramalan selaras dengan kondisi saat ini.
  • Alokasi sumber daya yang lebih baik: Permintaan, penjualan, dan perkiraan keuangan yang lebih andal dapat mengarah pada keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data tentang inventaris, kepegawaian, dan anggaran. Ketika forecasting membaik, organisasi dapat lebih mencocokkan pasokan, tenaga kerja, dan dana dengan permintaan yang diharapkan.
  • Skalabilitas yang lebih besar: Sistem AI dapat menghasilkan dan memperbarui sejumlah besar perkiraan secara bersamaan. Kemampuan ini membantu organisasi yang berkembang mengelola kompleksitas tanpa upaya manual ekstra.
  • Dukungan keputusan yang lebih kuat: Alih-alih hanya memberikan satu angka, banyak alat forecasting AI menunjukkan berbagai kemungkinan hasil dan memungkinkan tim untuk menjelajahi skenario yang berbeda. Proses ini membantu para pemimpin memahami apa yang mungkin terjadi di bawah asumsi yang berbeda dan membuat pilihan yang lebih percaya diri—terutama ketika taruhannya tinggi.

Tantangan dan keterbatasan forecasting AI

Peramalan AI memberikan Hasil yang kuat ketika diterapkan dengan bijaksana, tetapi bukan tanpa tantangan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan meliputi:

  • Kualitas data: Model AI mengandalkan data berkualitas tinggi, akurat, dan terstruktur dengan baik. Kepemilikan dan tata kelola data yang jelas diperlukan untuk membantu menjaga kinerja.
  • Perubahan kondisi: Pergeseran pasar, peraturan baru atau gangguan pasokan dapat mengubah pola. Pemantauan dan pelatihan ulang secara teratur membantu forecasting tetap selaras dengan situasi saat ini.
  • Transparansi dan kepercayaan: Pembuat keputusan perlu merasa nyaman menggunakan prakiraan. Mampu melihat apa yang mempengaruhi angka-angka—dan mempertanyakan atau menyesuaikannya saat dibutuhkan—membantu membangun kepercayaan.
  • Proses operasional: Sistem forecasting AI yang efektif memerlukan monitoring, version control dan Integrasi ke dalam alur kerja perencanaan.

Memahami pertimbangan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa peramalan AI diterapkan dengan data yang tepat, tata kelola data, dan penyelarasan bisnis yang tepat.

Amanda McGrath

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
