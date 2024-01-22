Apa itu cloud management hybrid?

Manajemen Hybrid Cloud (HCM) adalah pengawasan dan pengelolaan infrastruktur dan layanan TI organisasi, baik dalam lingkup on premises, cloud pribadi, cloud publik, maupun edge.
Manajemen hybrid cloud menggabungkan solusi perangkat lunak untuk menciptakan platform manajemen terpadu untuk merancang, menerapkan, dan mengelola sumber daya komputasi. Solusi fleksibel ini menggabungkan otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya untuk memusatkan kontrol dan visibilitas, sehingga menciptakan satu dasbor yang mengoptimalkan biaya, kinerja, kepatuhan, dan keamanan di semua lingkungan.
Arsitektur hybrid cloud mengintegrasikan sumber daya dan layanan dari perpaduan infrastruktur on premises, cloud pribadi, dan cloud publik. Lingkungan ini mengatur beban kerja otomatis untuk berbagi data dengan cepat dan aman di seluruh lingkungan berbasis cloud terbaik berdasarkan kebutuhan bisnis dan contoh penggunaan.
Organisasi perusahaan modern mengandalkan lingkungan komputasi hybrid cloud karena menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan pengoptimalan biaya yang lebih besar daripada pengaturan infrastruktur on premises tradisional. Menurut IBM Transformation Index: State of Cloud, lebih dari 77% profesional bisnis dan TI telah mengadopsi pendekatan cloud hybrid.
Lingkungan hybrid cloud terdiri dari tiga komponen penting:
On premises (disebut juga sebagai "on-prem") adalah bentuk komputasi tradisional yang melibatkan organisasi yang menjalankan dan mengelola sumber daya komputasi, jaringan, penyimpanan, dan perangkat lunak pada perangkat keras dan server di lokasi fisiknya sendiri, seperti di gedung perkantoran atau di pusat data on premises.
Cloud pribadi adalah lingkungan komputasi cloud di mana semua sumber daya terisolasi dan dioperasikan hanya untuk satu pelanggan. Cloud pribadi menggabungkan berbagai manfaat komputasi cloud dengan keamanan dan kontrol infrastruktur TI on premises.
Cloud publik adalah bentuk dari komputasi cloud di mana penyedia layanan cloud dengan banyak penyewa (CSP)—misalnya, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Services, IBM® Cloud, atau Microsoft Azure—menghosting sumber daya cloud publik seperti Mesin Virtual (VM) individu dan layanan cloud publik melalui internet publik.
Layanan dan alat manajemen berbasis cloud meliputi yang berikut:
Lingkungan hybrid cloud juga mencakup kemampuan jaringan yang kuat untuk mendukung transfer data di seluruh lingkungan. Konektivitas ini biasanya terjadi menggunakan jaringan area luas (WAN),jaringan pribadi virtual (VPN) dan antarmuka pemrograman aplikasi (API).
Model hybrid cloud untuk bisnis perusahaan biasanya diintegrasikan dengan multicloud—yang mengacu pada layanan komputasi cloud dari lebih dari satu penyedia cloud. Pendekatan multicloud memungkinkan organisasi untuk memilih layanan dari beberapa vendor cloud, sehingga mencegah kemungkinan menjadi terlalu bergantung pada satu penyedia. Dengan hybrid multicloud, bisnis dapat menghindari vendor lock-in, sehingga mengoptimalkan fleksibilitas dan pengendalian biaya.
Lingkungan hybrid multicloud sangat penting untuk mendukung layanan mikro (atau arsitektur layanan mikro), sebuah pendekatan pada pengembangan perangkat lunak cloud native, yaitu perangkat lunak yang terdiri dari layanan independen kecil yang berkomunikasi melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API). Tidak seperti pendekatan monolitik tradisional, layanan mikro memungkinkan DevOps dan tim pengembangan lainnya untuk menangani layanan individual sebagai entitas terpisah, menyederhanakan pengembangan, pengujian, dan penerapan cloud.
Layanan mikro diterapkan dalam kontainer—paket perangkat lunak ringan yang hanya terdiri dari kode aplikasi dan dependensi sistem operasi virtual yang diperlukan untuk berjalan di lingkungan apa pun. Platform orkestrasi kontainer —biasanya Docker Swarm atau Kubernetes—kemudian akan mengotomatiskan penerapan tersebut di seluruh lingkungan cloud.
Pendekatan manajemen hybrid multicloud telah menjadi model infrastruktur TI standar untuk bisnis perusahaan, dengan lebih dari 97% perusahaan beroperasi di lebih dari satu cloud dan sebagian besar organisasi menjalankan sepuluh cloud atau lebih(PDF).
Seiring aktivitas organisasi untuk terus membangun model TI dengan multicloud hybrid, pengadopsian beberapa platform cloud juga memunculkan masalah yang semakin rumit untuk perusahaan di berbagai industri. Berikut ini adalah contoh tantangan kompleks yang dihadapi:
Implementasi hybrid cloud melibatkan pemindahan data sensitif dan beban kerja dari berbagai lingkungan yang berbeda, yang memperluas permukaan serangan keamanan dan menciptakan kemungkinan paparan data. Kesalahan konfigurasi cloud—kesalahan atau gangguan dalam konfigurasi sumber daya dan aset cloud—menjadi ancaman tersendiri karena dapat menciptakan celah keamanan dan meningkatkan risiko serangan siber dan pelanggaran data.
Dengan begitu banyak bagian yang bergerak, sulit bagi tim untuk memantau dan mengamati operasi di seluruh aset cloud hybrid multicloud. Tidak hanya sulit untuk memprediksi ancaman keamanan, namun data juga dapat menjadi terkotak-kotak dan terbagi, sehingga sulit untuk mendapatkan insight berbasis data yang dapat mendorong nilai bisnis. Tanpa visibilitas, cloud sprawl—kurangnya kontrol yang tidak disengaja oleh organisasi terhadap sumber daya komputasi cloud—dapat menyebabkan inefisiensi dan biaya yang tidak perlu.
Adopsi hybrid cloud melibatkan pengelolaan beberapa tagihan cloud. Terlepas dari model bayar per penggunaan standar yang terkait dengan CSP, di mana biaya cloud dihitung berdasarkan metrik seperti jumlah gigabyte data yang digunakan, biaya cloud hybrid dapat menjadi berat karena penggunaan cloud dan kompleksitas penagihan dari beberapa CSP dan vendor pihak ketiga lainnya.
Dengan beban kerja yang berjalan pada sumber daya perangkat keras yang berbeda di semua lingkungan, organisasi membutuhkan cara yang menyeluruh untuk mengelola beban kerja di mana pun mereka berada. Nilai yang diperoleh dari teknologi dan model pengoperasian platform multicloud hybrid penuh dalam skala besar dapat mencapai 2,5 kali lipat nilai yang diperoleh dari pendekatan platform dan vendor cloud tunggal(PDF), sehingga meningkatkan kebutuhan atas solusi cloud management hybrid.
Solusi ini membantu organisasi melakukan hal berikut:
Cloud management hybrid merampingkan manajemen data, server, dan siklus hidup aplikasi di seluruh lingkungan. Hal ini termasuk lokasi edge, mengurangi latensi, dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan membawa kemampuan pemrosesan data lebih dekat kepada pengguna akhir.
Manajemen hybrid cloud memungkinkan bisnis untuk meningkatkan atau menurunkan sumber daya (jaringan, daya pemrosesan, kapasitas penyimpanan data) berdasarkan permintaan bisnis.
Cloud management hybrid dibangun berdasarkan fungsi observabilitas untuk mengotomatiskan pemantauan dan visibilitas ke dalam aplikasi perusahaan yang terdistribusi untuk pemecahan dan penyelesaian masalah yang lebih cepat dan otomatis.
Cloud management hybrid mendukung modernisasi aplikasi, yang meningkatkan kinerja penyampaian perangkat lunak dengan memperbarui—bukan mengganti—beban kerja lama yang ada dan memecah aplikasi monolitik menjadi layanan mikro. Organisasi terkemuka seperti Amazon, Netflix, Uber, dan Etsy telah menggunakan layanan mikro untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan fitur yang lebih inovatif dan pembaruan yang lebih cepat untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Sebelum mempertimbangkan alat berbasis teknologi yang terlibat dalam menciptakan platform cloud management hybrid terpadu, entitas bisnis harus membuat strategi cloud management hybrid. Meskipun strategi cloud management hybrid pasti berbeda-beda sesuai tujuan bisnis masing-masing, organisasi harus memulai dengan beberapa langkah mendasar:
Platform hybrid cloud terpadu dapat menggabungkan berbagai alat manajemen perangkat lunak eksklusif atau sumber terbuka. Meskipun lingkungan hybrid cloud tiap organisasi unik, berikut adalah beberapa solusi perangkat lunak manajemen yang paling umum.
Manajemen hybrid cloud mengacu pada rangkaian solusi perangkat lunak terintegrasi yang menyederhanakan manajemen dan otomatisasi beban kerja di seluruh lingkungan on premises dan cloud.
Platform ini didasarkan pada dasbor terpadu (yaitu satu panel kaca) untuk membantu organisasi lebih memahami semua aspek bisnis mereka—mulai dari pola penjualan, pengeluaran anggaran, hingga masalah keamanan. Platform tersebut membantu administrator dan tim pengembangan memantau dan mengelola seluruh lingkungan TI, termasuk perangkat karyawan, server, peralatan jaringan, lokasi edge, dan komponen infrastruktur TI lainnya.
Platform manajemen hybrid cloud semakin memanfaatkan kemampuan AI dan machine learning (ML) untuk mengotomatiskan penyediaan sumber daya, menerapkan aplikasi, mengelola keamanan, mengoptimalkan kinerja, dan menyediakan insight berbasis data.
Alat orkestrasi seperti Kubernetes memungkinkan tim TI untuk mengotomatiskan alur kerja, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada tugas lain. Otomatisasi cloud hybrid juga mendukung cloud bursting, yang memungkinkan organisasi untuk memantau ketika permintaan aplikasi dan kapasitas komputasi meningkat dalam cloud pribadi. Ketika permintaan mencapai ambang batas yang ditetapkan, lalu lintas beban kerja akan dialihkan ke cloud publik sesuai permintaan. Memindahkan beban kerja ke cloud publik membantu mengoptimalkan sumber daya untuk aplikasi penting di dalam cloud pribadi.
Solusi manajemen hybrid cloud mendukung pendekatan keamanan zero-trust, menggunakan dasbor terpusat untuk memantau semua aktivitas di seluruh lingkungan, sehingga menciptakan visibilitas bagi para pemangku kepentingan untuk memantau, mengidentifikasi, dan merespons potensi ancaman keamanan. Komponen solusi keamanan meliputi:
Perangkat lunak manajemen biaya cloud membantu organisasi memantau sumber daya cloud untuk menghindari penyediaan yang berlebihan, mengurangi biaya SaaS, dan memaksimalkan laba atas investasi. Semua alat tersebut mengotomatiskan penggunaan komputasi, penyimpanan cloud, dan sumber daya jaringan yang efisien untuk menghemat keseluruhan biaya terkait cloud.
Persyaratan bisnis dan peraturan terus berkembang. Alat perangkat lunak hybrid cloud dapat mengotomatiskan pembaruan kepatuhan dan peringatan untuk membantu bisnis tetap mengikuti peraturan dan regulasi yang terus berkembang.
Temukan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk menyederhanakan modernisasi aplikasi dan menerapkan solusi hybrid cloud untuk percepatan inovasi dan efisiensi.
Temukan bagaimana hybrid cloud dan solusi AI membentuk kembali strategi bisnis. Belajarlah dari pakar industri, jelajahi kemitraan strategis, dan selami studi kasus yang menunjukkan cara mendorong inovasi dan mengoptimalkan operasi dengan teknologi yang dapat diskalakan dan siap untuk masa depan.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara menciptakan solusi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Manfaatkan kekuatan gabungan AI dan hybrid cloud untuk mengintegrasikan data dengan lancar, mendorong inovasi, dan mengubah bisnis Anda. Jelajahi insight pakar, cerita sukses, dan penerapan di dunia nyata untuk mempercepat transformasi digital Anda.
Delta Air Lines bermitra dengan IBM untuk mentransformasi operasinya dan memberikan pengalaman baru bagi para pelanggannya melalui migrasi hybrid cloud.
Mulai dengan platform Red Hat OpenShift yang terkelola sepenuhnya. Percepat proses pengembangan dan penerapan Anda dengan solusi yang dapat diskalakan dan aman sesuai kebutuhan Anda.
Optimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara berkolaborasi dalam menciptakan solusi, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Maksimalkan potensi teknologi hybrid cloud dengan solusi yang didorong oleh AI. Jelajahi bagaimana Anda dapat mengoptimalkan infrastruktur cloud Anda dengan penawaran hybrid cloud IBM atau mengakses insight pakar untuk meningkatkan strategi AI generatif Anda.