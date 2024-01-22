Apa itu cloud management hybrid?

Model hybrid cloud untuk bisnis perusahaan biasanya diintegrasikan dengan multicloud—yang mengacu pada layanan komputasi cloud dari lebih dari satu penyedia cloud. Pendekatan multicloud memungkinkan organisasi untuk memilih layanan dari beberapa vendor cloud, sehingga mencegah kemungkinan menjadi terlalu bergantung pada satu penyedia. Dengan hybrid multicloud, bisnis dapat menghindari vendor lock-in, sehingga mengoptimalkan fleksibilitas dan pengendalian biaya.

Lingkungan hybrid multicloud sangat penting untuk mendukung layanan mikro (atau arsitektur layanan mikro), sebuah pendekatan pada pengembangan perangkat lunak cloud native, yaitu perangkat lunak yang terdiri dari layanan independen kecil yang berkomunikasi melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API). Tidak seperti pendekatan monolitik tradisional, layanan mikro memungkinkan DevOps dan tim pengembangan lainnya untuk menangani layanan individual sebagai entitas terpisah, menyederhanakan pengembangan, pengujian, dan penerapan cloud.

Layanan mikro diterapkan dalam kontainer—paket perangkat lunak ringan yang hanya terdiri dari kode aplikasi dan dependensi sistem operasi virtual yang diperlukan untuk berjalan di lingkungan apa pun. Platform orkestrasi kontainer —biasanya Docker Swarm atau Kubernetes—kemudian akan mengotomatiskan penerapan tersebut di seluruh lingkungan cloud.

Pendekatan manajemen hybrid multicloud telah menjadi model infrastruktur TI standar untuk bisnis perusahaan, dengan lebih dari 97% perusahaan beroperasi di lebih dari satu cloud dan sebagian besar organisasi menjalankan sepuluh cloud atau lebih(PDF).