Apa itu analisis keuangan?

Organisasi mulai beralih melampaui metode perkiraan keuangan tradisional dan analitik data keuangan konvensional karena mereka menyadari bagaimana masa depan bisnis terus berkembang. Inisiatif AI dan transformasi digital semakin banyak diterapkan, dan tim keuangan yang terbuka terhadap perubahan mampu meningkatkan kelincahan serta profitabilitas bisnis.

Analitik keuangan merupakan pendekatan yang selaras dengan perubahan ini, yang memungkinkan analitik real-time serta interpretasi data keuangan. Tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) memanfaatkan teknologi canggih, seperti algoritma machine learning (ML), untuk menghasilkan analisis prediktif yang mampu mengantisipasi perubahan dan mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan keuangan.

Ada banyak risiko yang dihadapi organisasi yang tidak memiliki kemampuan analitik keuangan yang kuat, termasuk pengelolaan arus kas yang buruk, strategi manajemen risiko yang terbatas, serta hilangnya peluang pertumbuhan.

Riset dari IBM® Institute for Business Value mengenai evaluasi tingkat kematangan fungsi keuangan di kalangan pemimpin keuangan senior menemukan bahwa hanya sebagian kecil organisasi keuangan yang telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Hanya 12% pemimpin yang disurvei menunjukkan pengaruh strategis dan kelincahan digital, yang merupakan dua dimensi utama kinerja keuangan.

Mengadopsi pendekatan modern seperti analitik keuangan dapat membantu menutup kesenjjangan tersebut dengan mentransformasi cara fungsi pelaporan keuangan beroperasi. Beralih ke pemodelan keuangan yang lebih canggih serta memanfaatkan alat analitik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa organisasi yang unggul dalam pengaruh strategis dan kelincahan digital mampu melaksanakan strategi 37% lebih efektif serta mengambil keputusan pendanaan 19% lebih cepat.

Di sisi lain, chief financial officer (CFO) berada di bawah tekanan untuk mewujudkan penghematan biaya sekaligus meningkatkan transparansi keuangan. Tantangan ini sulit diatasi oleh CFO beserta tim keuangannya karena memerlukan inovasi, disiplin, dan kolaborasi lintas fungsi. Analitik keuangan dapat menjadi faktor transformatif bagi organisasi dengan membantu menggeser peran CFO menjadi penggerak strategis kinerja bisnis.