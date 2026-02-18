Apa itu analisis keuangan?

Analisis keuangan adalah proses untuk menafsirkan laporan keuangan dan mengevaluasi data keuangan perusahaan guna menilai kinerja keseluruhan, kesehatan keuangan, dan profitabilitas.
Proses ini menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis laporan keuangan dan laporan lainnya guna membantu investor dan manajemen internal dalam mengevaluasi stabilitas perusahaan.
Fokus utama dari analisis keuangan adalah mengevaluasi semua informasi keuangan yang tersedia, termasuk laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan pengungkapan atau laporan keuangan lainnya. Analis keuangan pada tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) kemudian menggunakan data tersebut untuk menilai posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Sekarang merupakan praktik umum bagi organisasi untuk menggunakan alat dan teknik yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk menganalisis data dan menginformasikan pengambilan keputusan.
Komponen utama analisis keuangan termasuk analisis rasio dan meninjau data historis untuk menginformasikan proyeksi manajemen keuangan masa depan dan lebih memahami kesehatan dan potensi perusahaan. Beberapa jenis analisis keuangan yang umum termasuk analisis vertikal, analisis horizontal, analisis leverage, analisis likuiditas, dan analisis profitabilitas.
Analisis keuangan dibangun berdasarkan beberapa jenis laporan keuangan, dan tiga laporan inti perlu diperhatikan:
Secara umum, kesuksesan perusahaan tergantung pada kesehatan keuangannya. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengambil laporan keuangan perusahaan dan mengubah angka-angka itu menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti melalui analisis keuangan. Temuan dari analisis keuangan menyeluruh dapat mendorong keputusan penganggaran dan perkiraan yang lebih baik dan membantu menginformasikan metrik kinerja masa depan. Biasanya, rasio keuangan digunakan untuk menganalisis hubungan antara data keuangan.
Peran seorang analis keuangan adalah menggunakan alat yang mereka miliki untuk membangun model dan memperkirakan hasil. Analisis keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan mendukung pengambilan keputusan di masa depan.
Melakukan analisis keuangan secara menyeluruh juga memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting berikut:
Banyak teknik analisis keuangan yang tersedia, dan masing-masing sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dengan caranya sendiri.
Pendekatan analisis rasio menghitung metrik standar untuk membandingkan laporan keuangan. Contoh metrik termasuk rasio saat ini, rasio perputaran, dan rasio cepat. Analis keuangan akan mengubah data mentah menjadi indikator penting, memungkinkan perbandingan langsung terhadap kinerja historis, pesaing, atau tolok ukur industri.
Analis dapat mengisolasi variabel tertentu, seperti perputaran aset, perputaran persediaan, dan tingkat pengembalian, untuk mengidentifikasi tren dan menilai kesehatan perusahaan secara keseluruhan.
Metode ini membandingkan setiap item baris sebagai persentase dari angka dasar dalam satu periode pelaporan, seperti total aset atau penjualan bersih. Pendapatan biasanya merupakan angka dasar pada laporan laba rugi, sedangkan basis pada neraca mencakup total aset, total kewajiban, dan ekuitas.
Manajemen menggunakan perspektif ini untuk mengidentifikasi pergeseran dalam alokasi sumber daya dan konsentrasi biaya.
Sebuah perusahaan meminjam uang untuk membiayai operasi dan pertumbuhan. Analisis ini memanfaatkan penelitian sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman tersebut dan mengukur hubungan antara utang dan ekuitas untuk mengevaluasi risiko keuangan.
Dengan menilai cakupan biaya tetap, pemangku kepentingan dapat menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan mempertahankan struktur modalnya.
Analisis likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi uang tunai guna memenuhi kewajiban langsung dan jangka pendek. Analis keuangan fokus pada ketersediaan sumber daya likuid relatif terhadap kewajiban lancar dan modal kerja.
Mempertahankan likuiditas optimal membantu memastikan bahwa organisasi dapat mengatasi gangguan keuangan yang tidak terduga dan mempertahankan operasi harian tanpa menghabiskan kapasitas kredit.
Sebuah perusahaan menggunakan analisis profitabilitas untuk mengukur laba yang dapat dihasilkannya relatif terhadap penjualan, aset, dan ekuitas. Metode ini mengukur efisiensi penciptaan nilai di berbagai segmen bisnis.
Alat analisis profitabilitas umum termasuk pengembalian modal yang diinvestasikan dan margin keuntungan. Alat-alat ini membantu memandu keputusan strategis tentang penetapan harga dan investasi untuk memaksimalkan pengembalian pemegang saham dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.
Perusahaan yang sukses bertujuan untuk memiliki hasil terbaik dengan jejak (input) terkecil. Analisis efisiensi, juga disebut analisis aktivitas, mengevaluasi pemanfaatan aset perusahaan dan pengelolaan kewajibannya.
Metode ini melacak tingkat perputaran persediaan (rasio perputaran persediaan), piutang, dan utang. Dengan mengoptimalkan siklus operasional, perusahaan meminimalkan sumber daya yang terbuang dan meningkatkan kecepatan dalam menghasilkan pendapatan.
Analisis arus kas memeriksa pergerakan aktual uang yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan di seluruh operasi, investasi, dan aktivitas keuangan. Tidak seperti akuntansi berbasis akrual, ini mengungkapkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan uang tunai dan solvabilitas sejati.
Metode ini dapat memastikan bahwa perusahaan mempertahankan kas yang cukup dan dinilai dengan menggunakan teknik seperti arus kas bebas, arus kas operasi, dan rasio cakupan.
Ada berbagai pemangku kepentingan yang tertarik pada analisis keuangan, termasuk investor, analis investasi, pemberi pinjaman, dan auditor.
Perusahaan yang mencari investor atau analis harus memiliki keuangan yang sesuai.
Investor dan pemberi pinjaman akan menggunakan analisis rasio, memeriksa rasio profitabilitas, likuiditas, dan laba kotor untuk menilai kesehatan perusahaan. Para pemangku kepentingan ini akan menggunakan data ini untuk membandingkan dengan kinerja masa lalu dan pesaing. Mereka juga ingin mengetahui penilaian perusahaan dan apakah itu dievaluasi secara adil.
Akuntan perusahaan, eksekutif C-suite, manajer operasi, dan auditor internal menganalisis data keuangan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.
Kinerja keuangan perusahaan dapat mendorong keputusan bisnis internal yang lebih baik serta perencanaan strategis untuk alokasi sumber daya di masa depan.
Regulator dan pemangku kepentingan lembaga pemerintah menggunakan analisis keuangan untuk kepatuhan dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Mereka menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola aset totalnya dan membantu memastikan bahwa sistem keuangannya tetap stabil.
Regulator pajak memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan deteksi potensi pelanggaran.
Perusahaan pesaing akan menggunakan analisis keuangan sebagai tolok ukur kinerja dan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif.
Pesaing dapat menganalisis profitabilitas dan likuiditas perusahaan melalui analisis tren, pemodelan keuangan, dan praktik analisis fundamental lainnya. Insight ini dapat mendorong keputusan perencanaan strategis dan membantu pesaing menetapkan target kinerja.
Perusahaan harus terlebih dahulu menentukan tujuan analisis keuangan. Tujuan tersebut diperlukan untuk memutuskan data dan metrik mana yang akan digunakan.
Sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan tujuan seperti mengevaluasi likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau menganalisis solvabilitas jangka panjang.
Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua laporan keuangan yang relevan dan diperlukan. Pernyataan-pernyataan ini berfungsi sebagai dasar untuk analisis. Oleh karena itu, data harus bersih dan terbaru.
Perangkat lunak perencanaan keuangan modern dapat membantu mengintegrasikan spreadsheet Excel dan data web dari berbagai departemen untuk menghasilkan laporan keuangan.
Analisis rasio adalah bagian penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa rasio utama yang perlu dihitung termasuk rasio lancar, rasio leverage, rasio cakupan, dan rasio efisiensi. Angka-angka ini memberikan perusahaan insight berharga tentang seberapa baik operasinya, seberapa stabil secara finansial, dan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya.
Untuk mendalami profitabilitas, beberapa perusahaan akan menggunakan analisis DuPont guna menguraikan laba atas ekuitas (ROE) secara lebih terperinci.
Analis keuangan memeriksa data historis selama periode yang bervariasi untuk mengidentifikasi pola dan perubahan arah dalam kinerja. Tim keuangan dapat menggunakan analisis horizontal untuk mengukur pertumbuhan dari tahun ke tahun, mengevaluasi konsistensi pendapatan, dan mengidentifikasi pendorong pengeluaran.
Analisis komparatif dapat melangkah lebih jauh dengan membandingkan metrik internal terhadap rekan-rekan industri dan pemimpin pasar. Pendekatan ganda ini dapat membantu tim mendapatkan pandangan yang jelas tentang kinerja saat ini melalui lensa tren historis dan perubahan struktural mendasar.
Pada langkah ini, analis akan meneliti laporan arus kas untuk menentukan apakah laba bersih dikonversi secara efektif menjadi uang tunai yang dapat digunakan. Analis akan fokus pada arus likuiditas dengan menghitung arus kas bebas untuk lebih memahami kemampuan perusahaan dalam melakukan perpindahan keuangan.
Mengevaluasi kualitas arus kas mengungkap perbedaan antara keuntungan akuntansi dan realitas operasional.
Langkah selanjutnya dalam mencapai analisis keuangan adalah memproyeksikan hasil keuangan masa depan dengan mengintegrasikan kinerja historis dengan kondisi pasar yang diantisipasi dan inisiatif perusahaan. Analis keuangan membangun model dinamis yang mensimulasikan beberapa skenario, seperti perubahan suku bunga atau pergeseran permintaan konsumen.
Langkah ini adalah proses berinsight ke depan yang memungkinkan manajemen untuk secara proaktif mengalokasikan sumber daya dan menetapkan target kinerja yang realistis. Perkiraan Keuangan yang akurat adalah kunci untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau surplus modal sebelum terjadi, membantu perusahaan memutar strategi mereka dengan cara yang paling strategis.
Pada langkah terakhir ini, analis keuangan mengubah data kuantitatif menjadi intelijen bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Tim keuangan memiliki angka-angka dan sekarang saatnya untuk mengidentifikasi alasan di balik mereka.
Langkah ini menghubungkan hasil keuangan dengan keputusan operasional tertentu atau hambatan eksternal di luar kendali perusahaan. Berdasarkan insight tersebut, analis dapat membuat rekomendasi untuk intervensi, seperti program pengurangan biaya atau divestasi.
Data harus ditafsirkan secara efektif agar analisis keuangan dapat mendorong perubahan dan pengambilan keputusan yang terinformasi.
Tim keuangan sedang menjalani restrukturisasi besar-besaran seiring dengan kemajuan AI dan otomatisasi. Dalam analisis keuangan dan pelaporan keuangan, pergeseran ini bersifat operasional dan struktural. Analis beralih dari tugas memasukkan data secara manual ke menafsirkan data tersebut, karena tugas rutin telah diotomatisasi dan AI mendorong terciptanya insight keuangan yang lebih dalam.
Alat bantu berbasis AI memungkinkan penganggaran, perkiraan, dan otomatisasi pelaporan keuangan yang kuat. Jenis-jenis AI di FP&A sebuah alat bantu dapat memberdayakan tim untuk berkolaborasi dan membuat keputusan bisnis yang tepat.
Namun, dengan kemajuan teknologi ini muncul tantangan penting. Penilaian manusia adalah dan akan tetap menjadi bagian penting dalam menerapkan kemampuan AI ini. Perusahaan harus menjaga peran manusia di setiap langkah proses dan memiliki keputusan akhir pada setiap laporan atau analisis yang dibagikan, baik secara internal maupun eksternal.
Secara terpisah, privasi data dan keamanan harus menjadi prioritas utama bagi organisasi karena mereka lebih bergantung pada sistem digital. Tim TI dan profesional keuangan harus tetap teguh dalam langkah-langkah keamanan siber dan kepatuhan.
Profesional keuangan harus strategis ketika memilih alat FP&A yang berbasis AI. Teknologi tidak bisa hanya dimasukkan ke dalam operasi keuangan yang ada; itu perlu dibangun kembali untuk mengintegrasikan alat secara efektif di seluruh perusahaan.
