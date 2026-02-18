Apa itu analisis keuangan?

Proses ini menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis laporan keuangan dan laporan lainnya guna membantu investor dan manajemen internal dalam mengevaluasi stabilitas perusahaan.

Fokus utama dari analisis keuangan adalah mengevaluasi semua informasi keuangan yang tersedia, termasuk laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan pengungkapan atau laporan keuangan lainnya. Analis keuangan pada tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) kemudian menggunakan data tersebut untuk menilai posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Sekarang merupakan praktik umum bagi organisasi untuk menggunakan alat dan teknik yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk menganalisis data dan menginformasikan pengambilan keputusan.

Komponen utama analisis keuangan termasuk analisis rasio dan meninjau data historis untuk menginformasikan proyeksi manajemen keuangan masa depan dan lebih memahami kesehatan dan potensi perusahaan. Beberapa jenis analisis keuangan yang umum termasuk analisis vertikal, analisis horizontal, analisis leverage, analisis likuiditas, dan analisis profitabilitas.

Analisis keuangan dibangun berdasarkan beberapa jenis laporan keuangan, dan tiga laporan inti perlu diperhatikan:

Laporan laba rugi (juga disebut laporan laba rugi) merinci pendapatan perusahaan, pengeluaran, laba bersih, serta keseluruhan laba atau rugi selama suatu periode.

Neraca merupakan gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada titik waktu tertentu.