Sebagai alat penilaian kematangan, model ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi penggunaan teknologi kembar digital untuk mewakili, memantau, dan mengoptimalkan aset dan sistem fisik. Ini juga merupakan peta jalan implementasi kembar digital terstruktur yang memandu organisasi dari representasi digital dasar melalui model dinamis dan menuju sistem prediktif, saling berhubungan, dan otonom.

Tahapan model mewakili peningkatan tingkat integrasi data, kompleksitas sistem dan kecakapan analitis. Seiring kemajuan perusahaan melalui berbagai tingkat kematangan, model kembaran digital mereka berkembang dari visualisasi statis ke sistem cerdas yang dapat menyimulasikan hasil, menginformasikan keputusan strategis, dan bertindak secara mandiri.

Banyak organisasi memformalkan perkembangan ini dengan menggunakan kerangka kerja internal atau tolok ukur eksternal yang diuraikan dalam white paper kembaran digital yang berfokus pada keberlanjutan, optimalisasi siklus hidup aset, dan ketahanan operasional. Bagi para pemimpin perusahaan, kematangan kembaran digital dapat menghasilkan ketahanan operasional yang lebih baik, perencanaan modal yang lebih akurat, dan visibilitas yang lebih besar terhadap kinerja aset.