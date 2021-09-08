Apa itu Integrasi Loop Tertutup?

Integrasi loop tertutup adalah metode untuk membuat dan mengelola antarmuka pemrograman aplikasi (API) ketika data operasional real-time dan historis perusahaan digunakan untuk meningkatkan integrasi masa depan dan menyempurnakan yang sudah ada.
Integrasi loop tertutup umumnya membutuhkan platform integrasi yang dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. AI mengumpulkan data dari integrasi aplikasi sebelumnya dan saat ini, menganalisis data tersebut dan menggunakan hasil analisis untuk membuat rekomendasi berdasarkan informasi untuk membuat integrasi baru, mengoptimalkan integrasi yang ada, menguji API untuk keamanan maksimum, dan banyak lagi. Dengan cara ini, integrasi loop tertutup memberi tim perusahaan peningkatan visibilitas operasional ke seluruh ekosistem integrasi aplikasi. Hasilnya, tim dapat memulai dan menjalankan integrasi dalam waktu yang lebih singkat, dan mereka dapat secara konsisten menyesuaikan integrasi untuk memastikan kinerja optimal yang berkelanjutan.
Integrasi loop tertutup dapat dipahami sebagai terjemahan dari prinsip-prinsip manajemen kinerja loop tertutup ke bidang manajemen AI. Dalam manajemen kinerja loop tertutup, para pemimpin organisasi terus memantau indikator kinerja utama perusahaan. Insight yang diperoleh dari pemantauan ini digunakan untuk memperbarui rencana dan tujuan organisasi secara real-time. Alih-alih membuat rencana, melaksanakan rencana, dan kemudian menilai hasilnya, manajemen kinerja loop tertutup menciptakan siklus peningkatan kinerja berkelanjutan yang berkelanjutan dan mandiri.
Integrasi loop tertutup menciptakan siklus peningkatan kinerja berkelanjutan yang serupa untuk integrasi perangkat lunak. Daripada membuat integrasi, mewujudkannya dan meninjaunya kembali di kemudian hari, tim dapat terus-menerus memasukkan data operasional ke dalam AI dan model machine learning. AI kemudian menggunakan data ini untuk merampingkan integrasi baru dan yang sudah ada. Selain itu, tim tidak lagi harus membuat setiap integrasi dari awal — AI dapat memanfaatkan data dari integrasi sebelumnya untuk memandu pembuatan API baru yang efisien dan aman.
Integrasi adalah inti dari upaya otomatisasi perusahaan. Saat ini, organisasi mengandalkan berbagai aplikasi yang berbeda — baik di dalam maupun di luar perusahaan — untuk memberdayakan operasi mereka. Mengotomatiskan alur kerja dan pengalaman pengguna secara efektif dalam ekosistem yang luas ini bergantung pada membuat semua aplikasi ini berbagi data dengan lancar satu sama lain.
Misalnya, alur kerja pemrosesan prospek sederhana mungkin memerlukan integrasi antara sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), platform otomatisasi pemasaran, dan beberapa saluran penjangkauan seperti Slack dan klien email. Untuk memfasilitasi aliran data prospek di antara sistem-sistem ini, sebuah tim harus membuat serangkaian API untuk memastikan setiap aplikasi dapat berbicara dengan yang lain. Jika tim membuat dan mengelola API ini dalam platform integrasi dengan kemampuan integrasi loop tertutup, AI tertanam dapat membantu mereka dengan beberapa cara berikut:
Ketika transformasi digital perusahaan gagal, sering kali karena integrasi antara aplikasi yang mendukung transformasi ini tidak efisien, rumit, dan tidak aman. Pendekatan loop tertutup mendukung integrasi yang lebih efektif dengan menggunakan data operasional perusahaan sendiri untuk terus menyempurnakan API dan alur kerja. Ini memungkinkan yang berikut:
Seperti disebutkan di atas, integrasi loop tertutup adalah salah satu prinsip inti dari solusi integrasi cloud IBM. Untuk melaksanakan transformasi digital yang sukses, perusahaan membutuhkan kemampuan untuk menciptakan integrasi yang efisien dan andal antar aplikasi. Untuk tujuan itu, solusi integrasi cloud IBM menghadirkan integrasi yang:
Pelajari lebih lanjut IBM Cloud Pak for Integration, platform integrasi hybrid dengan AI tertanam yang mengotomatiskan integrasi berdasarkan data operasional spesifik perusahaan Anda. Pendekatan loop tertutup ini memberikan rekomendasi alur dan pemetaan lapangan, menciptakan kasus uji API yang lebih cerdas, dan membantu mengungkap inefisiensi di lingkungan Anda saat ini. IBM Cloud Pak for Integration menciptakan koneksi aplikasi yang mulus di seluruh ekosistem teknologi. Ini mendukung beberapa gaya Integrasi, interaksi peristiwa real-time, arsitektur cloud-native, dan layanan dasar bersama — semuanya dengan keamanan dan enkripsi kelas enterprise end-to-end dalam satu pengalaman terpadu.
Rasakan pengalaman IBM API Connect dengan uji coba gratis atau terhubung dengan pakar kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda. Baik Anda siap mengoptimalkan manajemen API Anda atau ingin mempelajari lebih lanjut, kami siap mendukung transformasi digital Anda.
Temukan potensi penuh dari proses integrasi Anda dengan solusi yang didukung AI. Jadwalkan pertemuan dengan pakar kami atau jelajahi dokumentasi produk kami untuk memulai.
Tingkatkan bisnis Anda dengan solusi perpesanan yang aman dan berkinerja tinggi IBM MQ. Mulai uji coba gratis Anda atau hubungi pakar kami untuk menjelajahi bagaimana IBM MQ dapat mengubah operasi Anda.
Rasakan pengalaman transfer file yang lebih cepat dan lebih aman—dengan semua ukuran dan jarak. Coba IBM Aspera hari ini dan sederhanakan alur kerja data Anda dengan efisiensi berkecepatan tinggi.
Ubah bisnis Anda dengan menghubungkan aplikasi dan data dengan mudah. Mulai uji coba gratis Anda hari ini dan lihat bagaimana IBM App Connect dapat menyederhanakan perjalanan integrasi Anda.
Otomatisasi yang didukung AI meningkatkan ketangkasan di seluruh API, aplikasi, acara, file, dan B2B/EDI.
Buka potensi bisnis dengan solusi integrasi IBM, yang menghubungkan aplikasi dan sistem untuk mengakses data penting dengan cepat dan aman.
Buka kemampuan baru dan pendorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi IBM cloud. Temukan cara menciptakan solusi berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.