Apa itu Integrasi Loop Tertutup?

Integrasi loop tertutup adalah metode untuk membuat dan mengelola antarmuka pemrograman aplikasi (API) ketika data operasional real-time dan historis perusahaan digunakan untuk meningkatkan integrasi masa depan dan menyempurnakan yang sudah ada.

Integrasi loop tertutup umumnya membutuhkan platform integrasi yang dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. AI mengumpulkan data dari integrasi aplikasi sebelumnya dan saat ini, menganalisis data tersebut dan menggunakan hasil analisis untuk membuat rekomendasi berdasarkan informasi untuk membuat integrasi baru, mengoptimalkan integrasi yang ada, menguji API untuk keamanan maksimum, dan banyak lagi. Dengan cara ini, integrasi loop tertutup memberi tim perusahaan peningkatan visibilitas operasional ke seluruh ekosistem integrasi aplikasi. Hasilnya, tim dapat memulai dan menjalankan integrasi dalam waktu yang lebih singkat, dan mereka dapat secara konsisten menyesuaikan integrasi untuk memastikan kinerja optimal yang berkelanjutan.

Integrasi loop tertutup dapat dipahami sebagai terjemahan dari prinsip-prinsip manajemen kinerja loop tertutup ke bidang manajemen AI. Dalam manajemen kinerja loop tertutup, para pemimpin organisasi terus memantau indikator kinerja utama perusahaan. Insight yang diperoleh dari pemantauan ini digunakan untuk memperbarui rencana dan tujuan organisasi secara real-time. Alih-alih membuat rencana, melaksanakan rencana, dan kemudian menilai hasilnya, manajemen kinerja loop tertutup menciptakan siklus peningkatan kinerja berkelanjutan yang berkelanjutan dan mandiri.

Integrasi loop tertutup menciptakan siklus peningkatan kinerja berkelanjutan yang serupa untuk integrasi perangkat lunak. Daripada membuat integrasi, mewujudkannya dan meninjaunya kembali di kemudian hari, tim dapat terus-menerus memasukkan data operasional ke dalam AI dan model machine learning. AI kemudian menggunakan data ini untuk merampingkan integrasi baru dan yang sudah ada. Selain itu, tim tidak lagi harus membuat setiap integrasi dari awal — AI dapat memanfaatkan data dari integrasi sebelumnya untuk memandu pembuatan API baru yang efisien dan aman.