Apa itu Integrasi Loop Tertutup?

Ilustrasi garis, panah, dan titik disusun untuk membentuk beberapa loop kontinu

Anda mungkin pernah mendengar orang berbicara tentang integrasi loop tertutup. Bahkan, IBM baru-baru ini mengatakan bahwa setiap integrasi harus menjadi integrasi loop tertutup. Namun, apa artinya?

Integrasi loop tertutup adalah metode untuk membuat dan mengelola antarmuka pemrograman aplikasi (API) ketika data operasional real-time dan historis perusahaan digunakan untuk meningkatkan integrasi masa depan dan menyempurnakan yang sudah ada.

Integrasi loop tertutup umumnya membutuhkan platform integrasi yang dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. AI mengumpulkan data dari integrasi aplikasi sebelumnya dan saat ini, menganalisis data tersebut dan menggunakan hasil analisis untuk membuat rekomendasi berdasarkan informasi untuk membuat integrasi baru, mengoptimalkan integrasi yang ada, menguji API untuk keamanan maksimum, dan banyak lagi. Dengan cara ini, integrasi loop tertutup memberi tim perusahaan peningkatan visibilitas operasional ke seluruh ekosistem integrasi aplikasi. Hasilnya, tim dapat memulai dan menjalankan integrasi dalam waktu yang lebih singkat, dan mereka dapat secara konsisten menyesuaikan integrasi untuk memastikan kinerja optimal yang berkelanjutan.

Integrasi loop tertutup dapat dipahami sebagai terjemahan dari prinsip-prinsip manajemen kinerja loop tertutup ke bidang manajemen AI. Dalam manajemen kinerja loop tertutup, para pemimpin organisasi terus memantau indikator kinerja utama perusahaan. Insight yang diperoleh dari pemantauan ini digunakan untuk memperbarui rencana dan tujuan organisasi secara real-time. Alih-alih membuat rencana, melaksanakan rencana, dan kemudian menilai hasilnya, manajemen kinerja loop tertutup menciptakan siklus peningkatan kinerja berkelanjutan yang berkelanjutan dan mandiri.

Integrasi loop tertutup menciptakan siklus peningkatan kinerja berkelanjutan yang serupa untuk integrasi perangkat lunak. Daripada membuat integrasi, mewujudkannya dan meninjaunya kembali di kemudian hari, tim dapat terus-menerus memasukkan data operasional ke dalam AI dan model machine learning. AI kemudian menggunakan data ini untuk merampingkan integrasi baru dan yang sudah ada. Selain itu, tim tidak lagi harus membuat setiap integrasi dari awal — AI dapat memanfaatkan data dari integrasi sebelumnya untuk memandu pembuatan API baru yang efisien dan aman.

 

Cara kerja integrasi loop tertutup dalam implementasinya

Integrasi adalah inti dari upaya otomatisasi perusahaan. Saat ini, organisasi mengandalkan berbagai aplikasi yang berbeda — baik di dalam maupun di luar perusahaan — untuk memberdayakan operasi mereka. Mengotomatiskan alur kerja dan pengalaman pengguna secara efektif dalam ekosistem yang luas ini bergantung pada membuat semua aplikasi ini berbagi data dengan lancar satu sama lain.

Misalnya, alur kerja pemrosesan prospek sederhana mungkin memerlukan integrasi antara sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), platform otomatisasi pemasaran, dan beberapa saluran penjangkauan seperti Slack dan klien email. Untuk memfasilitasi aliran data prospek di antara sistem-sistem ini, sebuah tim harus membuat serangkaian API untuk memastikan setiap aplikasi dapat berbicara dengan yang lain. Jika tim membuat dan mengelola API ini dalam platform integrasi dengan kemampuan integrasi loop tertutup, AI tertanam dapat membantu mereka dengan beberapa cara berikut:

  • Saran alur kerja: Ketika API baru diperlukan, platform integrasi dapat menyarankan alur kerja sebelumnya yang dapat digunakan kembali untuk membangun integrasi. Sebagai contoh, alur kerja yang sama yang digunakan untuk menghubungkan CRM dan Slack dapat digunakan untuk menghubungkan platform otomatisasi pemasaran dan Slack. Dengan begitu, tim tidak perlu membuat alur kerja baru untuk setiap integrasi; mereka hanya perlu menyesuaikan alur kerja yang ada agar sesuai dengan konteks integrasi baru.
  • Pemetaan data: Dua API tidak boleh menggunakan kategorisasi yang sama untuk merepresentasikan data yang sama. Sebagai contoh, satu API dapat merujuk pada "kode pos" pelanggan, sementara API lainnya dapat merujuk pada "kode pos" pelanggan — dua cara yang berbeda untuk merujuk pada titik data yang sama. Sebelum dua API dapat berbicara satu sama lain, bidang data dan representasi dari satu API harus dipetakan ke bidang dan representasi API lainnya. Akibatnya, bahasa dari satu API harus diterjemahkan ke bahasa yang lain. Integrasi loop tertutup dapat memfasilitasi penerjemahan ini dengan membuat koneksi antara bidang data berdasarkan peta data sebelumnya. Saat AI menemukan berbagai pemetaan, AI dapat menerapkan konsep yang dipelajarinya dari integrasi sebelumnya untuk memandu integrasi baru.
  • Pengujian API: Setiap API baru perlu diuji untuk memastikan API tersebut berfungsi secara efektif dan aman. Membuat serangkaian pengujian yang komprehensif untuk setiap API bisa sangat memakan waktu, tetapi integrasi loop tertutup dapat mengotomatiskan proses ini. Dengan menggunakan data dari pengujian sebelumnya dan spesifikasi OpenAPI, AI dapat merekomendasikan rangkaian pengujian untuk menilai fungsionalitas API yang baru. AI bahkan dapat deteksi kesenjangan dalam rangkaian pengujian yang ada dan menyarankan tes baru untuk menutup kesenjangan tersebut.

Manfaat integrasi loop tertutup

Ketika transformasi digital perusahaan gagal, sering kali karena integrasi antara aplikasi yang mendukung transformasi ini tidak efisien, rumit, dan tidak aman. Pendekatan loop tertutup mendukung integrasi yang lebih efektif dengan menggunakan data operasional perusahaan sendiri untuk terus menyempurnakan API dan alur kerja. Ini memungkinkan yang berikut:

  • Otomatisasi dan integrasi yang lebih cepat: Integrasi loop tertutup membekali tim perusahaan dengan panduan informasi tentang membuat dan memelihara API yang memenuhi kebutuhan khusus organisasi mereka. API tidak perlu dibuat dari awal setiap saat, dan platform integrasi melacak kinerja API untuk peningkatan berkelanjutan. Akibatnya, dibutuhkan lebih sedikit waktu dan upaya untuk mengaktifkan dan menjalankan integrasi yang berfungsi, dan upaya otomatisasi dapat dijalankan dengan lebih cepat.
  • Tim yang diberdayakan dapat membangun integrasi mereka sendiri: AI dapat memandu anggota tim yang kurang mahir secara teknis melalui pembuatan dan operasi integrasi yang efektif dan aman. Tim yang tangkas tidak perlu lagi menunggu otoritas TI terpusat untuk membuat setiap integrasi; mereka dapat menerapkan API mereka sendiri sesuai kebutuhan, menghilangkan hambatan arsitektur perusahaan monolitik.
  • Visibilitas operasional: Data yang dikumpulkan dalam integrasi loop tertutup menawarkan tim lebih banyak insight tentang cara kerja API mereka dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Tim dapat mengidentifikasi inefisiensi secara real-time, memprediksi masalah sebelum terjadi, dan menggunakan data operasional spesifik perusahaan untuk menginformasikan tanggapan mereka.
  • API yang lebih aman: Integrasi loop tertutup memfasilitasi API yang lebih aman, karena AI dapat menggunakan data dari pengujian sebelumnya untuk memastikan bahwa setiap aspek integrasi diuji untuk fungsionalitas dan keamanan.

Integrasi loop tertutup dan IBM

Seperti disebutkan di atas, integrasi loop tertutup adalah salah satu prinsip inti dari solusi integrasi cloud IBM. Untuk melaksanakan transformasi digital yang sukses, perusahaan membutuhkan kemampuan untuk menciptakan integrasi yang efisien dan andal antar aplikasi. Untuk tujuan itu, solusi integrasi cloud IBM menghadirkan integrasi yang:

  • Otomatis, menggunakan AI, format berulang, dan alat low-code untuk memfasilitasi integrasi yang lebih cepat
  • Loop tertutup, menggunakan data operasional dunia nyata, machine learning, dan AI untuk mendorong integrasi berkelanjutan
  • Multigaya, menyatukan berbagai kemampuan integrasi dalam satu platform

Ambil langkah selanjutnya

Pelajari lebih lanjut IBM Cloud Pak for Integration, platform integrasi hybrid dengan AI tertanam yang mengotomatiskan integrasi berdasarkan data operasional spesifik perusahaan Anda. Pendekatan loop tertutup ini memberikan rekomendasi alur dan pemetaan lapangan, menciptakan kasus uji API yang lebih cerdas, dan membantu mengungkap inefisiensi di lingkungan Anda saat ini. IBM Cloud Pak for Integration menciptakan koneksi aplikasi yang mulus di seluruh ekosistem teknologi. Ini mendukung beberapa gaya Integrasi, interaksi peristiwa real-time, arsitektur cloud-native, dan layanan dasar bersama — semuanya dengan keamanan dan enkripsi kelas enterprise end-to-end dalam satu pengalaman terpadu.

Penulis

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

