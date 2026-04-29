Sampai batas tertentu, penyimpangan konfigurasi tidak dapat dihindari selama siklus proses sistem. Ini dapat disebabkan oleh perubahan manual pada jaringan yang memengaruhi cara komponennya berinteraksi satu sama lain atau alat otomatis yang mengubah pengaturan dengan cara yang tidak diinginkan administrator. Tanpa dokumentasi yang tepat, perubahan yang tidak kompatibel atau merugikan dapat terjadi saat administrator lama pergi dan administrator baru menggantikannya.

Contoh klasik dari penyimpangan konfigurasi adalah ketika seorang administrator menerapkan perbaikan pada satu server dalam lingkungan dengan penyeimbangan beban, tetapi tidak pada server lainnya. Meskipun sistem terus beroperasi secara normal untuk saat ini, masalah dapat terjadi di kemudian hari. Server yang ditambal mungkin menggunakan pustaka baru yang tidak kompatibel dengan pembaruan jaringan di masa depan yang meneruskan kondisi asli, sehingga berpotensi menyebabkan pemadaman layanan dan inefisiensi.

Penyimpangan konfigurasi tidak hanya mengancam kinerja. Sistem yang menyimpang dari pengaturan yang seharusnya dapat menjadi lebih rentan terhadap pelaku jahat dan pelanggaran data. Sebagai contoh, jika aturan firewall tidak diperbarui saat sumber daya baru ditambahkan ke jaringan, peretas dapat menyusup masuk.

Penyimpangan konfigurasi juga dapat memengaruhi status kepatuhan. Organisasi dapat gagal dalam audit jika dokumentasi jaringan mendeskripsikan satu rangkaian pengaturan keamanan, tetapi lingkungan operasionalnya berbeda.

Profesional DevOpsdan administrator sistem memiliki alat untuk mencegah kesalahan konfigurasi dan mengatasi penyimpangan konfigurasi. Alat-alat infrastruktur sebagai kode (Infrastructure as Code, IaC) seperti Terraform menambatkan konfigurasi jaringan ke file konfigurasi yang berfungsi sebagai sumber kebenaran (source of truth). File konfigurasi membantu memastikan bahwa sumber daya jaringan baru secara otomatis disediakan dalam keadaan yang tepat, sehingga mengurangi jumlah peluang penyimpangan.

Alat observabilitas memberikan visibilitas terhadap metrik, log, dan jejak bagi administrator, sehingga mereka dapat menemukan penyimpangan konfigurasi saat terjadi dan menerapkan perbaikan. Infrastruktur yang tidak dapat diubah membatasi penyimpangan dengan membuang server usang, alih-alih menerapkan perbaikan sama sekali. Penyimpangan konfigurasi juga ditangani oleh alat manajemen konfigurasi seperti Ansible.