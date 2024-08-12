AIOps vs MLOps: Memanfaatkan big data untuk ITOps “lebih pintar”

AIOPs mengacu pada aplikasi teknik kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk meningkatkan dan mengotomatiskan berbagai aspek operasi TI (ITOps).

Teknologi AI memungkinkan perangkat komputasi untuk meniru fungsi kognitif yang biasanya terkait dengan pikiran manusia (belajar, memahami, menalar, dan memecahkan masalah, misalnya). Dan machine learning—bagian dari AI— mengacu pada serangkaian teknik yang luas untuk melatih komputer untuk belajar dari inputnya menggunakan data yang ada dan satu atau lebih metode “pelatihan” (alih-alih diprogram secara eksplisit). Teknologi ML membantu komputer mencapai kecerdasan buatan.

Akibatnya, AIOps dirancang untuk memanfaatkan data dan kemampuan insight untuk membantu organisasi mengelola tumpukan TI yang semakin kompleks.

MLOps adalah serangkaian praktik yang menggabungkan machine learning (ML) dengan rekayasa data tradisional dan DevOps untuk menciptakan jalur perakitan untuk membangun dan menjalankan model ML yang andal, dapat diskalakan, dan efisien. Ini membantu perusahaan merampingkan dan mengotomatiskan siklus hidup ML end-to-end, yang mencakup pengumpulan data, pembuatan model (dibangun di atas sumber data dari siklus pengembangan perangkat lunak), penerapan model, orkestrasi model, pemantauan kesehatan, dan proses tata kelola data.

MLOps membantu memastikan bahwa semua orang yang terlibat — mulai dari ilmuwan data hingga insinyur perangkat lunak dan personel TI — dapat berkolaborasi dan terus memantau serta meningkatkan model untuk memaksimalkan akurasi dan kinerjanya.

Baik AIOps maupun MLOps merupakan praktik yang sangat penting bagi perusahaan saat ini; masing-masing alamat kebutuhan ITOps yang berbeda namun saling melengkapi. Namun, mereka berbeda secara fundamental dalam tujuan dan tingkat spesialisasi mereka dalam lingkungan AI dan ML.

Sementara AIOps adalah disiplin komprehensif yang mencakup berbagai inisiatif analitik dan AI yang ditujukan untuk mengoptimalkan operasi TI, MLops secara khusus berkaitan dengan aspek operasional model ML, meningkatkan penerapan, pemantauan, dan pemeliharaan yang efisien.

Di sini, kita akan membahas perbedaan utama antara AIOps dan MLOps dan bagaimana mereka masing-masing membantu tim dan bisnis mengatasi tantangan TI dan ilmu data yang berbeda.