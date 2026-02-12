AIOps adalah aplikasi kemampuan AI, seperti pemrosesan bahasa alami dan model machine learning, untuk mengotomatiskan manajemen layanan TI dan alur kerja operasional. Observabilitas adalah kemampuan untuk memahami keadaan internal atau kondisi sistem yang kompleks hanya berdasarkan pengetahuan tentang output eksternalnya, khususnya telemetri. Menggabungkan praktik-praktik ini menyediakan alat canggih untuk mengoptimalkan, memecahkan masalah, dan mengotomatisasi di lingkungan TI multicloud yang kompleks.

Pengamatan AIOps menggunakan teknik AI dan ML untuk menganalisis log, metrik, dan pelacakan sistem dan melakukan operasi termasuk:

Deteksi anomali, di mana algoritma menganalisis volume data yang besar untuk menentukan kinerja sistem dasar dan mengidentifikasi penyimpangan.





Analisis akar masalah (RCA), yang pindah melampaui korelasi untuk mengidentifikasi insight yang dapat ditindaklanjuti tentang masalah sistem.





Analisis prediktif, yang membantu memprediksi beban kerja sistem di masa depan dan meningkatkan atau menurunkan skala sumber daya sesuai dengan itu.

Untuk menggabungkan AIOP dan observabilitas, sebagian besar organisasi menggunakan platform observabilitas dengan fitur AI bawaan. Platform pengamatan modern sering kali menyertakan fitur AI generatif, seperti antarmuka teks yang dapat menjawab pertanyaan tentang status jaringan atau alat visualisasi data waktu nyata yang ada di dasbor platform. Tim TI dapat menggunakan alat bantu gen AI gen, bersama dengan alat bantu remediasi otomatis yang didukung AI dari platform observabilitas itu sendiri, untuk memperkirakan waktu henti, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kinerja aplikasi.

Berikut adalah contoh bagaimana solusi AIOps dapat digunakan dalam observabilitas. Katakanlah bahwa platform observabilitas menampilkan korelasi antara masuknya peringatan tiba-tiba tentang aplikasi yang melambat dan latensi di router inti.

Platform dapat, menggunakan dasar perilaku jaringan yang ditetapkan, mengidentifikasi aktivitas anomali yang mendahului latensi, misalnya, perubahan yang tidak terjadwal pada konfigurasi router itu. Kemudian, itu dapat melakukan analisis akar masalah otomatis untuk mengidentifikasi bagaimana, kapan dan di mana perubahan dibuat. Setelah itu, platform dapat berkonsultasi dengan alur kerja yang telah disetujui sebelumnya untuk menerapkan perbaikan (seperti memutar firmware router kembali ke versi sebelumnya). Akhirnya, dapat menyajikan tim TI dengan laporan insiden, membantu mencegah gangguan lebih lanjut.

AI generatif, operasi cloud hybrid, dan observabilitas sangat terkait. Sebuah laporan tahun 2025 dari perusahaan riset Gartner1 menggambarkan observabilitas sebagai kemampuan utama dari CloudOPS (operasi cloud) yang didukung oleh gen AI. Menurut laporan 2025 dari S&P Global Market Intelligence2 71% organisasi yang memakai solusi observabilitas menggunakan fitur AI mereka, meningkat dari 2024 sebesar 26%.