Apa itu AI gateway?

Baik layanan AI sebagai alat eksklusif yang dibangun secara internal atau diterapkan sebagai model pihak ketiga yang diakses melalui cloud, gateway memberikan lapisan ringan terpadu yang menghubungkan aplikasi dan model AI serta menegakkan kebijakan tata kelola dan keamanan secara konsisten di semua alat AI di ekosistem.

Sementara antarmuka pemrograman aplikasi (API) gateway tradisional memungkinkan pertukaran data antara klien dan layanan backend, AI gateway dirancang untuk mengatasi tantangan unik dari beban kerja AI. Mereka memperluas kemampuan API gateway standar untuk mencakup akses ke banyak model dan integrasi, perutean cerdas beban kerja AI, penyeimbangan beban dinamis, pelacakan konsumsi token dan pembatasan kecepatan, penegakan kebijakan keamanan, dan banyak lagi.

Beban kerja AI perusahaan dapat, misalnya, memerlukan infrastruktur AI canggih yang mampu mendukung beban komputasi besar-besaran, terutama untuk pembelajaran mendalam dan pelatihan model besar. Sistem perusahaan yang ada bisa jadi kesulitan untuk menyediakan bandwidth tinggi dan akses dengan latensi rendah yang dibutuhkan bisnis untuk mengelola model AI skala produksi.

AI gateway membantu tim pengembangan dengan lebih mudah mengelola arsitektur berbasis AI yang rumit. Mereka menyediakan titik masuk terpadu untuk semua interaksi model AI, menggunakan API berbasis AI untuk mengatur alur data, instruksi, dan kebijakan antara aplikasi dan sistem AI. Fitur ini memungkinkan tim untuk mengontrol bagaimana model dan alur kerja AI berbeda digunakan dan diakses dari satu dasbor dan tidak mengandalkan antarmuka terpisah untuk setiap model.

Dengan demikian, AI gateway dapat membantu merampingkan akses ke ekosistem model AI. Mereka membantu mengurangi gesekan yang dapat menyertai integrasi model dan menciptakan struktur tata kelola terpusat untuk adopsi AI skala perusahaan.