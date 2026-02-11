Pencatatan OTel menawarkan tim TI struktur pemetaan terpadu dan tidak ambigu untuk mengubah data log dari berbagai sumber, sistem, dan format menjadi model tunggal yang netral bahasa, sambil mempertahankan makna semantik asli.

Dengan model data terstruktur yang bersifat vendor-agnostik, alat observabilitas dapat lebih mudah dan andal dalam mengurai log, melampirkan metadata, dan mengaitkan log dengan metrik dan jejak untuk visibilitas yang mendalam dan menyeluruh.

Pencatatan OTel memungkinkan perusahaan untuk beralih dan mencampur backend observabilitas tanpa menginstrumentasi ulang seluruh arsitektur TI, itulah sebabnya itu telah menjadi standar industri untuk instrumentasi dalam sistem cloud-native modern. Kemampuan ini membantu tim TI dan insinyur keandalan situs (SRE) menghindari kesenjangan observabilitas dan masalah fragmentasi data yang terjadi ketika setiap vendor, tumpukan, dan perangkat memiliki skema pencatatan dan protokol transmisi sendiri.

Pencatatan OTel juga memfasilitasi korelasi sinyal silang otomatis, yang secara dramatis meningkatkan debugging dan mengurangi vendor lock-in observabilitas.