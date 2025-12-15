Apa itu observabilitas bisnis?

Bisnis modern dan jaringan komputasi mereka sangat kompleks, melibatkan arus lalu lintas yang dinamis, arsitektur terdistribusi, aplikasi cloud-native, dan tim bisnis yang tersebar secara geografis.

Pengamatan muncul sebagai disiplin formal untuk membantu organisasi mendapatkan lebih banyak wawasan tentang sistem TI mereka yang rumit. Observabilitas bisnis menerapkan prinsip dan praktik observabilitas TI ke bisnis secara keseluruhan, dengan tujuan memastikan bahwa sumber daya TI, strategi operasi, dan prioritas tim semuanya bekerja menuju tujuan bisnis secara keseluruhan.

Istilah “observabilitas” berasal dari teori kontrol, sebuah teori teknik yang berkaitan dengan mengotomatiskan pengendalian sistem dinamis (mengatur aliran air melalui pipa berdasarkan masukan dari sistem kontrol aliran, misalnya).

Dalam TI, observabilitas menyediakan visibilitas mendalam ke dalam tumpukan teknologi terdistribusi modern untuk identifikasi dan penyelesaian masalah secara otomatis dan real-time. Semakin teramati sebuah sistem, semakin cepat dan akurat tim TI dapat menentukan penyebab dasar masalah jaringan dan kinerja aplikasi, seringkali tanpa pengujian atau pengodean tambahan.

Insight observabilitas membantu organisasi membuat keputusan yang tepat, mengantisipasi kebutuhan di masa depan, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, dan memperkuat pertahanan keamanan siber. Mereka memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan tuntutan jaringan dan dengan percaya diri mengelola infrastruktur digital mereka, bahkan ketika kondisi berkembang.

Pengamatan bisnis mengambil pendekatan observabilitas selangkah lebih maju. Sementara pengamatan tradisional terutama berkaitan dengan lapisan teknis, observabilitas bisnis mengintegrasikan sinyal teknis dengan metrik bisnis real-time, seperti pendapatan, konversi, churn, dan pengalaman pelanggan. Ini memungkinkan pemimpin bisnis dan tim untuk menentukan apakah sistem TI berjalan secara optimal dan memahami bagaimana kesehatan sistem TI berdampak pada hasil bisnis inti.