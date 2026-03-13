Qu’est-ce que la planification de la chaîne d’approvisionnement ?

Les chaînes d’approvisionnement sont des réseaux mondiaux complexes qui doivent s’adapter à l’évolution des attentes des clients, à l’incertitude économique et aux risques opérationnels. Ces pressions font d’une planification efficace de la chaîne d’approvisionnement une priorité stratégique pour de nombreuses organisations.

L’importance de la planification de la chaîne d’approvisionnement a été soulignée par la volatilité des marchés au cours des dernières années. Les pandémies mondiales, les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques et d’autres facteurs peuvent causer des ravages aux réseaux de transport, aux opérations des fournisseurs et à la capacité de production. Ces problèmes peuvent entraîner des pénuries, des délais de livraison plus longs et des modifications de prix.

La planification aide à faire face à ces risques liés à la chaîne d’approvisionnement. Avec des capacités de planification fiables, les entreprises peuvent répondre à la demande des clients, réduire les excédents de stock et éviter les ruptures de stock coûteuses. Une meilleure planification peut également aider une entreprise à améliorer l’efficacité et la gestion des risques.

De nombreuses entreprises passent d’une approche purement axée sur les coûts à des modèles qui donnent la priorité à la résilience et à l’efficacité. En fait, les responsables de la chaîne d’approvisionnement sont 60 % de plus qu’il y a cinq ans à considérer que la résilience et l’agilité sont importantes pour l’avantage concurrentiel.1